Салат с кукурузой консервированной – это легкая и быстрая закуска, которая поможет вам разнообразить привычный рацион и попробовать новые сочетания компонентов. К примеру – сладкие зерна кукурузы отлично гармонируют с соломкой свежего огурчика, сурими и отварными яйцами. Попробовав различные комбинации продуктов, вы наверняка найдете салат, идеально подходящий именно для вас! Выбирайте рецепт по душе и приступайте!

Салат с кукурузой консервированной и крабовыми палочками

Салат с кукурузой консервированной и крабовыми палочками – это классика любого застолья, однако, почему бы нам не приготовить эту сочную и аппетитную закуску к рядовому семейному ужину? Минимум потраченного времени и максимум вкусового наслаждения!

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Консервированная кукуруза 200 гр.

Крабовые палочки 200 гр.

Огурцы свежие 200 гр.

Майонез столовый молочный 180 гр.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Салат с консервированной кукурузой готовится очень просто. У свежих огурцов срезаем «попки», режем на небольшие кубики. Снимаем с сурими оболочку, измельчаем. В салатник высыпаем подготовленные компоненты, а также зерна сладкой кукурузы. Яйца отвариваем около 10 минут с момента закипания, остужаем и очищаем. Нарезаем мелким кубиком. Пересыпаем куриные яйца к остальным составляющим. Салат солим и поливаем качественным майонезом. Хорошо перемешиваем. Простой и вкусный салат с консервированной кукурузой готов! Перекладываем в сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с курицей и кукурузой

Салат с курицей и кукурузой – это закуска, которая приятно удивит вас своим необычным, но очень удачным сочетанием компонентов, которые идеально оттеняют и дополняют друг друга. Для сокращения рабочего процесса, рекомендуем предварительно отварить птицу и яйца.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное (отварное) – 180 гр.

Огурцы – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Яйца (отварные) – 2 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность те ингредиенты, которые перечислены в списке.

Шаг 2. Отварное куриное филе разбираем по волокнам либо произвольно измельчаем, высыпаем в миску с высокими бортиками.

Шаг 3. Следом отправляем кубики отварных яиц.

Шаг 4. Дополняем закуску мелкими кубиками свежего огурца.

Шаг 5. Аккуратно вскрыв банку кукурузы, сливаем заливку. Зерна пересыпаем к остальным компонентам.

Шаг 6. Дополняем закуску майонезом, рубленым зеленым луком, а также черным перцем и солью – перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 7. Раскладываем салат по порционным пиалам и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с консервированной кукурузой и пекинской капустой

Салат с консервированной кукурузой и пекинской капустой – это вкусная и простая в приготовлении холодная закуска, которая станет для вас аппетитным перекусом либо же полезным решением для позднего ужина. Для дополнительной сытости, дополним овощной состав колбаской.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 500 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Колбаса варено-копченая – 150 гр.

Яйца – 3 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан пекинской капусты разбираем и ополаскиваем листья, срезав жесткую часть, нарезаем тонкими лентами – отправляем в салатник.

Шаг 2. Варено-копченую колбасу режем соломкой, отварные яйца – кубиком, а промытый укроп мелко шинкуем.

Шаг 3. Соединяем ингредиенты в чаше с пекинкой.

Шаг 4. Засыпаем зерна кукурузы.

Шаг 5. Сдабриваем закуску майонезом, посыпаем молотым перцем и солью – хорошенько перемешиваем и переходим к сервировке.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Салат с кукурузой, тунцом и огурцом

Салат с кукурузой, тунцом и огурцом – это не только невероятно вкусное и ароматное кушанье, но еще и очень полезное, так как в порции такой закуски содержится очень большое количество белка. Кстати, такой салатик можно есть на ночь и абсолютно не переживать за фигуру!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Яйца – 2 шт.

Огурцы – 130 гр.

Луковица – 100 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зеленый лук – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с луковицы, овощ обдаем холодной водой и мелко рубим.

Шаг 2. Кубиками нарезаем свежие огурцы.

Шаг 3. Открываем рыбную консерву, выливаем излишки жидкости и разминаем содержимое при помощи вилки.

Шаг 4. Все подготовленные ингредиенты объединяем в салатнике и добавляем консервированную кукурузу (рассол предварительно сливаем).

Шаг 5. Параллельно вкрутую отвариваем и очищаем яйца, режем кубиком и отправляем в салат.

Шаг 6. Поливаем майонезом и перемешиваем, солим.

Шаг 7. Закуску выкладываем на порционные тарелки и украшаем колечками ароматного зеленого лука. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и консервированной кукурузой

Салат с фасолью и консервированной кукурузой – это сытная и питательная закуска, которая надолго избавит вас от ненасытного чувства голода и зарядит энергией на многие часы. Вся изюминка этого кушанья заключается в ярком вкусе маринованного лука.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная – 240 гр.

Кукуруза консервированная – 280 гр.

Лук – 150 гр.

Уксус 6% – 3 ст.л.

Вода – 3 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и режем на тонкие перья.

Шаг 2. Луковые ломтики высыпаем в пиалу и поливаем уксусом и тремя столовыми ложками воды, разминаем руками и оставляем для пропитки на 20 минут.

Шаг 3. По истечении времени, сливаем большую часть маринада и добавляем к луку консервированные составляющие: фасоль и кукурузу.

Шаг 4. Дополняем состав солью, черным перцем и растительным маслом – перемешиваем.

Шаг 5. Закуску сервируем и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Салат с кукурузой и копченой колбасой

Салат с кукурузой и копченой колбасой – это кушанье, которое всегда «придет на помощь» в те моменты, когда гости на пороге, а предложить им нечего. Несмотря на простоту состава и легкость приготовления, заправленная закуска обладает приятным вкусом и ярким ароматом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Колбаса копченая – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Морковка – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 80 гр.

Лук зеленый – 20 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Укроп – 5 гр.

Майонез – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу, подходящую для комфортного вымешивания, высыпаем зерна сладкой кукурузы.

Шаг 2. Добавляем нарезанный соломкой твердый сыр.

Шаг 3. Следом в салатник отправляем очищенную и натертую на мелкой терке, свежую морковку.

Шаг 4. Затем в посуду выкладываем тонкие брусочки колбасы и измельченный зеленый лук.

Шаг 5. Для насыщенности аромата вводим чеснок, пропущенный через пресс, а также мелко нашинкованный укроп.

Шаг 6. Закуску солим и заправляем майонезом.

Шаг 7. Раскладываем по тарелкам и снимаем первую пробу. Приятного аппетита!

Салат с кукурузой и корейской морковью

Салат с кукурузой и корейской морковью – это вкусная закуска, которая поразит вас своим пикантным, но в то же время легким вкусом, который влюбляет в себя с первой дегустации. Сухарики рекомендуется вводить в состав перед самой подачей, дабы они сохранили свою хрусткость.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Кукуруза консервированная – ½ банки.

Колбаса копченая/полукопченая – 100 гр.

Морковь по-корейски – 80 гр.

Огурцы – 1 шт.

Хлеб черный – 1 ломтик.

Майонез – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С ломтика хлеба обрезаем корочки, а мякоть режем на кубики. Нарезку выкладываем в сковороду с раскаленным растительным маслом и при периодическом помешивании обжариваем до образования характерной корочки.

Шаг 2. Произвольно измельчаем колбасу.

Шаг 3. В глубокую миску высыпаем кукурузу, предварительно слив заливку, а также колбаску.

Шаг 4. Добавляем небольшие ломтики свежего огурца и пикантную морковь (можно слегка отжать).

Шаг 5. Засыпаем ароматные сухарики, сдабриваем солью и майонезом – тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Распределяем салат по порционным пиалам и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Салат с кукурузой и копченой курицей

Салат с кукурузой и копченой курицей готовится всего лишь из пяти ингредиентов, однако, поражает своими вкусовыми характеристиками! Каждый компонент идеально дополняет и оттеняет вкус другого, в совокупности образуя невероятно вкусную и ароматную закуску!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Курица копченая – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Огурцы – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кубиками небольшого размера нарезаем копченую птицу.

Шаг 2. Добавляем произвольные кусочки свежих овощей.

Шаг 3. Открываем баночку кукурузы и сливаем рассол, зерна выкладываем в основной состав.

Шаг 4. Заправляем закуску майонезом и перемешиваем до равномерного распределения всех составляющих.

Шаг 5. Подаем салат к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат с кукурузой, яйцом и сыром

Салат с кукурузой, яйцом и сыром – это сочная и сытная закуска, которая готовится на скорую руку и всегда получается безумно вкусной и нежной. Для готовки нам также потребуется нежное куриное мясо, специи и майонез для заправки. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Яйца – 3 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек твердого сыра нарезаем кубиками среднего размера.

Шаг 2. Вскрываем банку с консервированной кукурузой и выливаем рассол.

Шаг 3. Отварные яйца очищаем и режем на кусочки, такие же по размеру, как и сыр.

Шаг 4. Аналогично поступаем с куриным мясом.

Шаг 5. Соединяем все составляющие в глубокой емкости, солим и перчим.

Шаг 6. Поливаем компоненты майонезом и размешиваем.

Шаг 7. Закуску сервируем и подаем к столу, украсив зеленью. Приятного аппетита!

Салат с кукурузой консервированной и помидорами

Салат с кукурузой консервированной и помидорами – это салат, на приготовление которого вам потребуется не более чем 10 минут! Ибо весь процесс заключается в нарезке и смешивании ингредиентов, однако, особую «изюминку» этой закуске придает чеснок и смесь из сметаны и майонеза.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Помидоры – 300 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Сыр твердый тертый – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем помидоры и очищаем зубчик чеснока, сливаем жидкость из банки кукурузы.

Шаг 2. В тарелку с высокими бортиками высыпаем достаточно крупные ломтики сочных помидоров.

Шаг 3. Следом отправляем кукурузу.

Шаг 4. Дополняем закуску чесноком, пропущенным через пресс, майонезом, солью и молотым перцем.

Шаг 5. Часть тертого сыра вводим в состав и перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем закуску по порционным пиалам и присыпаем верхушки остатками сырной стружки.

Шаг 7. Приятного аппетита!