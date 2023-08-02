Салат с кукурузой консервированной – это легкая и быстрая закуска, которая поможет вам разнообразить привычный рацион и попробовать новые сочетания компонентов. К примеру – сладкие зерна кукурузы отлично гармонируют с соломкой свежего огурчика, сурими и отварными яйцами. Попробовав различные комбинации продуктов, вы наверняка найдете салат, идеально подходящий именно для вас! Выбирайте рецепт по душе и приступайте!
Салат с кукурузой консервированной и крабовыми палочками
Салат с кукурузой консервированной и крабовыми палочками – это классика любого застолья, однако, почему бы нам не приготовить эту сочную и аппетитную закуску к рядовому семейному ужину? Минимум потраченного времени и максимум вкусового наслаждения!
Ингредиенты –+4 порц.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Консервированная кукуруза 200 гр.
- Крабовые палочки 200 гр.
- Огурцы свежие 200 гр.
- Майонез столовый молочный 180 гр.
- Соль по вкусу
Шаги 20 мин.
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Салат с консервированной кукурузой готовится очень просто. У свежих огурцов срезаем «попки», режем на небольшие кубики.
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Снимаем с сурими оболочку, измельчаем.
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В салатник высыпаем подготовленные компоненты, а также зерна сладкой кукурузы.
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Яйца отвариваем около 10 минут с момента закипания, остужаем и очищаем. Нарезаем мелким кубиком.
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Пересыпаем куриные яйца к остальным составляющим.
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Салат солим и поливаем качественным майонезом.
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Хорошо перемешиваем.
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Простой и вкусный салат с консервированной кукурузой готов! Перекладываем в сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат с курицей и кукурузой
Салат с курицей и кукурузой – это закуска, которая приятно удивит вас своим необычным, но очень удачным сочетанием компонентов, которые идеально оттеняют и дополняют друг друга. Для сокращения рабочего процесса, рекомендуем предварительно отварить птицу и яйца.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Филе куриное (отварное) – 180 гр.
- Огурцы – 1 шт.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Яйца (отварные) – 2 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность те ингредиенты, которые перечислены в списке.
Шаг 2. Отварное куриное филе разбираем по волокнам либо произвольно измельчаем, высыпаем в миску с высокими бортиками.
Шаг 3. Следом отправляем кубики отварных яиц.
Шаг 4. Дополняем закуску мелкими кубиками свежего огурца.
Шаг 5. Аккуратно вскрыв банку кукурузы, сливаем заливку. Зерна пересыпаем к остальным компонентам.
Шаг 6. Дополняем закуску майонезом, рубленым зеленым луком, а также черным перцем и солью – перемешиваем до равномерного распределения.
Шаг 7. Раскладываем салат по порционным пиалам и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат с консервированной кукурузой и пекинской капустой
Салат с консервированной кукурузой и пекинской капустой – это вкусная и простая в приготовлении холодная закуска, которая станет для вас аппетитным перекусом либо же полезным решением для позднего ужина. Для дополнительной сытости, дополним овощной состав колбаской.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 500 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Колбаса варено-копченая – 150 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кочан пекинской капусты разбираем и ополаскиваем листья, срезав жесткую часть, нарезаем тонкими лентами – отправляем в салатник.
Шаг 2. Варено-копченую колбасу режем соломкой, отварные яйца – кубиком, а промытый укроп мелко шинкуем.
Шаг 3. Соединяем ингредиенты в чаше с пекинкой.
Шаг 4. Засыпаем зерна кукурузы.
Шаг 5. Сдабриваем закуску майонезом, посыпаем молотым перцем и солью – хорошенько перемешиваем и переходим к сервировке.
Шаг 6. Приятного аппетита!
Салат с кукурузой, тунцом и огурцом
Салат с кукурузой, тунцом и огурцом – это не только невероятно вкусное и ароматное кушанье, но еще и очень полезное, так как в порции такой закуски содержится очень большое количество белка. Кстати, такой салатик можно есть на ночь и абсолютно не переживать за фигуру!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 1 банка.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Яйца – 2 шт.
- Огурцы – 130 гр.
- Луковица – 100 гр.
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Зеленый лук – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с луковицы, овощ обдаем холодной водой и мелко рубим.
Шаг 2. Кубиками нарезаем свежие огурцы.
Шаг 3. Открываем рыбную консерву, выливаем излишки жидкости и разминаем содержимое при помощи вилки.
Шаг 4. Все подготовленные ингредиенты объединяем в салатнике и добавляем консервированную кукурузу (рассол предварительно сливаем).
Шаг 5. Параллельно вкрутую отвариваем и очищаем яйца, режем кубиком и отправляем в салат.
Шаг 6. Поливаем майонезом и перемешиваем, солим.
Шаг 7. Закуску выкладываем на порционные тарелки и украшаем колечками ароматного зеленого лука. Приятного аппетита!
Салат с фасолью и консервированной кукурузой
Салат с фасолью и консервированной кукурузой – это сытная и питательная закуска, которая надолго избавит вас от ненасытного чувства голода и зарядит энергией на многие часы. Вся изюминка этого кушанья заключается в ярком вкусе маринованного лука.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Фасоль консервированная – 240 гр.
- Кукуруза консервированная – 280 гр.
- Лук – 150 гр.
- Уксус 6% – 3 ст.л.
- Вода – 3 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и режем на тонкие перья.
Шаг 2. Луковые ломтики высыпаем в пиалу и поливаем уксусом и тремя столовыми ложками воды, разминаем руками и оставляем для пропитки на 20 минут.
Шаг 3. По истечении времени, сливаем большую часть маринада и добавляем к луку консервированные составляющие: фасоль и кукурузу.
Шаг 4. Дополняем состав солью, черным перцем и растительным маслом – перемешиваем.
Шаг 5. Закуску сервируем и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Салат с кукурузой и копченой колбасой
Салат с кукурузой и копченой колбасой – это кушанье, которое всегда «придет на помощь» в те моменты, когда гости на пороге, а предложить им нечего. Несмотря на простоту состава и легкость приготовления, заправленная закуска обладает приятным вкусом и ярким ароматом.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Колбаса копченая – 150 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Сыр твердых сортов – 80 гр.
- Лук зеленый – 20 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Укроп – 5 гр.
- Майонез – 70 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу, подходящую для комфортного вымешивания, высыпаем зерна сладкой кукурузы.
Шаг 2. Добавляем нарезанный соломкой твердый сыр.
Шаг 3. Следом в салатник отправляем очищенную и натертую на мелкой терке, свежую морковку.
Шаг 4. Затем в посуду выкладываем тонкие брусочки колбасы и измельченный зеленый лук.
Шаг 5. Для насыщенности аромата вводим чеснок, пропущенный через пресс, а также мелко нашинкованный укроп.
Шаг 6. Закуску солим и заправляем майонезом.
Шаг 7. Раскладываем по тарелкам и снимаем первую пробу. Приятного аппетита!
Салат с кукурузой и корейской морковью
Салат с кукурузой и корейской морковью – это вкусная закуска, которая поразит вас своим пикантным, но в то же время легким вкусом, который влюбляет в себя с первой дегустации. Сухарики рекомендуется вводить в состав перед самой подачей, дабы они сохранили свою хрусткость.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 1-2.
Ингредиенты:
- Кукуруза консервированная – ½ банки.
- Колбаса копченая/полукопченая – 100 гр.
- Морковь по-корейски – 80 гр.
- Огурцы – 1 шт.
- Хлеб черный – 1 ломтик.
- Майонез – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С ломтика хлеба обрезаем корочки, а мякоть режем на кубики. Нарезку выкладываем в сковороду с раскаленным растительным маслом и при периодическом помешивании обжариваем до образования характерной корочки.
Шаг 2. Произвольно измельчаем колбасу.
Шаг 3. В глубокую миску высыпаем кукурузу, предварительно слив заливку, а также колбаску.
Шаг 4. Добавляем небольшие ломтики свежего огурца и пикантную морковь (можно слегка отжать).
Шаг 5. Засыпаем ароматные сухарики, сдабриваем солью и майонезом – тщательно перемешиваем.
Шаг 6. Распределяем салат по порционным пиалам и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!
Салат с кукурузой и копченой курицей
Салат с кукурузой и копченой курицей готовится всего лишь из пяти ингредиентов, однако, поражает своими вкусовыми характеристиками! Каждый компонент идеально дополняет и оттеняет вкус другого, в совокупности образуя невероятно вкусную и ароматную закуску!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Курица копченая – 200 гр.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Огурцы – 1 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Майонез – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кубиками небольшого размера нарезаем копченую птицу.
Шаг 2. Добавляем произвольные кусочки свежих овощей.
Шаг 3. Открываем баночку кукурузы и сливаем рассол, зерна выкладываем в основной состав.
Шаг 4. Заправляем закуску майонезом и перемешиваем до равномерного распределения всех составляющих.
Шаг 5. Подаем салат к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Салат с кукурузой, яйцом и сыром
Салат с кукурузой, яйцом и сыром – это сочная и сытная закуска, которая готовится на скорую руку и всегда получается безумно вкусной и нежной. Для готовки нам также потребуется нежное куриное мясо, специи и майонез для заправки. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 1 шт.
- Сыр твердый – 150 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Майонез – 3 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кусочек твердого сыра нарезаем кубиками среднего размера.
Шаг 2. Вскрываем банку с консервированной кукурузой и выливаем рассол.
Шаг 3. Отварные яйца очищаем и режем на кусочки, такие же по размеру, как и сыр.
Шаг 4. Аналогично поступаем с куриным мясом.
Шаг 5. Соединяем все составляющие в глубокой емкости, солим и перчим.
Шаг 6. Поливаем компоненты майонезом и размешиваем.
Шаг 7. Закуску сервируем и подаем к столу, украсив зеленью. Приятного аппетита!
Салат с кукурузой консервированной и помидорами
Салат с кукурузой консервированной и помидорами – это салат, на приготовление которого вам потребуется не более чем 10 минут! Ибо весь процесс заключается в нарезке и смешивании ингредиентов, однако, особую «изюминку» этой закуске придает чеснок и смесь из сметаны и майонеза.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Помидоры – 300 гр.
- Кукуруза консервированная – 200 гр.
- Сыр твердый тертый – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Сметана – 1 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса промываем помидоры и очищаем зубчик чеснока, сливаем жидкость из банки кукурузы.
Шаг 2. В тарелку с высокими бортиками высыпаем достаточно крупные ломтики сочных помидоров.
Шаг 3. Следом отправляем кукурузу.
Шаг 4. Дополняем закуску чесноком, пропущенным через пресс, майонезом, солью и молотым перцем.
Шаг 5. Часть тертого сыра вводим в состав и перемешиваем.
Шаг 6. Раскладываем закуску по порционным пиалам и присыпаем верхушки остатками сырной стружки.
Шаг 7. Приятного аппетита!