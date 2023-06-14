Салат с рисом и овощами на зиму – это сытное и питательное кушанье, которое моментально избавит вас от голода и зарядит энергией. Крупа прекрасно гармонирует с различными овощами, делая закуску не только очень вкусной, но еще и калорийной. Подавать такую заготовку можно просто с ломтиком хлеба либо же дополнить какое-то основное блюдо, заменив гарнир. Помимо вышеперечисленных плюсов, такая заготовка также выручит вас, если вы отправились на пикник, ведь открыв ее, полноценное блюдо в этот же момент окажется на вашем столе.
Салат с рисом и овощами на зиму в домашних условиях
Салат с рисом и овощами на зиму в домашних условиях – это вкусная и сытная заготовка, которая всегда придет на помощь в случаях, когда за минимальный отрезок времени нужно накормить большую семью. Для готовки нам потребуются садовые овощи, крупа и еще несколько добавок.
Ингредиенты –+0.5 л.
- Рис белый 100 гр.
- Помидоры 200 гр.
- Капуста белокочанная 300 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Масло растительное 50 мл.
- Уксус столовый 9% 2 ст.л.
- Соль ½ ч.л.
- Сахар-песок ½ ч.л.
- Специи и Приправы по вкусу
- Чеснок 1 зуб.
Шаги 70 мин.
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Приготовим салат с рисом и овощами на зиму. Первым делом очищаем овощи и споласкиваем их под водой.
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Тонкими полукольцами нарезаем репчатый лук.
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Произвольными ломтиками небольшого размера нарезаем морковку.
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Тонко шинкуем белокочанную капусту.
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В сотейнике разогреваем растительное масло и пассеруем лук с морковью, всыпаем соломку из капусты.
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В момент, когда капуста стала мягкой – добавляем кубики помидоров, перемешиваем и тушим еще 10-15 минут.
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По истечении времени, высыпаем крупу.
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Сдабриваем состав измельченным чесноком, любимыми приправами, сахарным песком и солью – мешаем и томим около 20 минут. Подливаем уксус и спустя минуту убираем с плиты.
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Баночку обдаем кипятком, перекладываем закуску.
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Закатываем при помощи специальной машинки.
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Аппетитный салат переносим в место для хранения, только после остывания. Приятного аппетита!
Салат с рисом, помидорами и перцем на зиму
Салат с рисом, помидорами и перцем на зиму – это вкусный и ароматный способ заготовить домашние овощи на холодный период года. Сочетание компонентов настолько удачное, что заранее рекомендуем вам готовить с запасом, ибо такие баночки «улетают с полок погреба в первую очередь.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 6 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг.
- Лук – 1 кг.
- Морковка – 1 кг.
- Перец болгарский – 1 кг.
- Рис – 200 гр.
- Масло подсолнечное – 300 мл.
- Чеснок – 200 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Перец чили – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем лук и морковь, промываем овощи и даем время обсохнуть.
Шаг 2. На произвольные ломтики режем лук.
Шаг 3. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем морковку.
Шаг 4. Кубиками нарезаем сочные томаты.
Шаг 5. Аналогично поступаем с мякотью болгарского перца.
Шаг 6. Очищенный чеснок режем на пластины.
Шаг 7. Засыпаем овощное ассорти в огнеупорную посуду подходящего объема и добавляем необходимое количество тщательно промытого риса.
Шаг 8. Следом вводим подсолнечное масло, соль и приправы – перемешиваем и тушим на протяжении 50 минут, следя за тем, чтобы компоненты не подгорали.
Шаг 9. По истечении времени, раскладываем продукт по стерильным банкам, закупориваем и переворачиваем вверх дном. На сутки оборачиваем в теплое одеяло.
Шаг 10. Остывшие баночки переносим в погреб. Приятного аппетита!
Овощной салат с рисом и томатной пастой
Овощной салат с рисом и томатной пастой имеет очень интересное название – «ленивый плов» и называют эту заготовку именно так неспроста, а потому что в ее состав входят практически все те же ингредиенты, что и требуются для готовки плова. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Рис – 1 ст.
- Вода – 2,5 ст.
- Масло растительное – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Из болгарского перца удаляем семена и перепонки, режем на кубики.
Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, измельчаем.
Шаг 3. При помощи терки с крупными отверстиями натираем морковку.
Шаг 4. Тщательно промываем рис и высыпаем крупу в кастрюлю, заливаем водой (примерно два с половиной стакана) и варим с момента закипания 25 минут на медленном пламени.
Шаг 5. Овощи обжариваем на разогретом растительном масле 1-2 минуты.
Шаг 6. Сверху зажарки выкладываем готовый рис.
Шаг 7. Дополняем ингредиенты пастой из перетертых томатов.
Шаг 8. Активно перемешиваем и томим около 10 минут на умеренном огне. Не забываем посолить, ориентируясь на свой вкус.
Шаг 9. Расфасовываем салат по заранее простерилизованным банкам.
Шаг 10. Закатываем емкости и остужаем, храним в погребе или шкафчике балкона. Приятного аппетита!
Салат на зиму с рисом и кабачками
Салат на зиму с рисом и кабачками – это удивительное сочетание компонентов, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинное гастрономическое удовольствие! Вкус свежих сезонных овощей прекрасно сохраняется даже после тепловой обработки, также не утрачивается и насыщенный аромат.
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Рис – ¼ ст.
- Кабачки – 500 гр.
- Лук – 250 гр.
- Морковка – 250 гр.
- Помидоры – 250 гр.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Вода – 170 мл.
- Масло подсолнечное – ¼ ст.
- Соль – ½ ст.л.
- Сахар-песок – 2-3 ст.л.
- Уксус 9% – 25 мл.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
- Чеснок – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мякоть сладкого перца и помидоров произвольно нарезаем и помещаем в чашу блендера либо кухонного комбайна – перебиваем до однородной консистенции.
Шаг 2. Переливаем овощное пюре в сотейник и добавляем сахарный песок, молотый перец, соль и подсолнечное масло.
Шаг 3. Следом забрасываем луковые полукольца и морковную стружку.
Шаг 4. Дополняем состав кубиками молодого кабачка.
Шаг 5. Через несколько минут высыпаем рис и вливаем немного теплой воды – перемешиваем.
Шаг 6. Томим ингредиенты 17-20 минут после закипания, по желанию приправляем чесноком и в конце вводим уксус. Прогреваем еще несколько минут и выключаем нагрев.
Шаг 7. Перекладываем состав в стерильные банки, плотно закручиваем и ставим на крышки, обернув в махровое полотенце. Готовьте и получайте удовольствие!
Овощной салат с рисом без уксуса на зиму
Овощной салат с рисом без уксуса на зиму – это ароматная и сытная заготовка, которая в долгие холодные месяцы сэкономит ваше время на приготовление гарниров, а также и средства, ибо зимой цены на овощи оставляют желать лучшего. И попробовав это кушанье лишь однажды, вы вернетесь к этому рецепту еще не раз!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 6,5 л.
Ингредиенты:
- Рис – 200 гр.
- Помидоры – 3 кг.
- Перец сладкий – 1 кг.
- Морковь – 1 кг.
- Лук – 1 кг.
- Масло растительное – 500 мл.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем и промываем. Морковку и помидоры пропускаем через мелкую решетку мясорубки.
Шаг 2. Произвольными кубиками нарезаем мякоть болгарского перца.
Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем репчатый лук.
Шаг 4. В кастрюлю наливаем растительное масло, высыпаем сахар и соль.
Шаг 5. В горячий масляный раствор выкладываем овощное пюре.
Шаг 6. Следом отправляем кубики овощей и промытую крупу – перемешиваем и томим на медленном нагреве около часа, периодически помешивая компоненты.
Шаг 7. Горячий салат перекладываем в заранее простерилизованные банки и после закатки переворачиваем вверх дном, укутав в плед. Приятного аппетита!