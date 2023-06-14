Салат с рисом и овощами на зиму – это сытное и питательное кушанье, которое моментально избавит вас от голода и зарядит энергией. Крупа прекрасно гармонирует с различными овощами, делая закуску не только очень вкусной, но еще и калорийной. Подавать такую заготовку можно просто с ломтиком хлеба либо же дополнить какое-то основное блюдо, заменив гарнир. Помимо вышеперечисленных плюсов, такая заготовка также выручит вас, если вы отправились на пикник, ведь открыв ее, полноценное блюдо в этот же момент окажется на вашем столе.

Салат с рисом и овощами на зиму в домашних условиях

Салат с рисом и овощами на зиму в домашних условиях – это вкусная и сытная заготовка, которая всегда придет на помощь в случаях, когда за минимальный отрезок времени нужно накормить большую семью. Для готовки нам потребуются садовые овощи, крупа и еще несколько добавок.

Ингредиенты –+0.5 л.

Рис белый 100 гр.

Помидоры 200 гр.

Капуста белокочанная 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Масло растительное 50 мл.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Специи и Приправы по вкусу

Чеснок 1 зуб.

Шаги 70 мин.

Приготовим салат с рисом и овощами на зиму. Первым делом очищаем овощи и споласкиваем их под водой. Тонкими полукольцами нарезаем репчатый лук. Произвольными ломтиками небольшого размера нарезаем морковку. Тонко шинкуем белокочанную капусту. В сотейнике разогреваем растительное масло и пассеруем лук с морковью, всыпаем соломку из капусты. В момент, когда капуста стала мягкой – добавляем кубики помидоров, перемешиваем и тушим еще 10-15 минут. По истечении времени, высыпаем крупу. Сдабриваем состав измельченным чесноком, любимыми приправами, сахарным песком и солью – мешаем и томим около 20 минут. Подливаем уксус и спустя минуту убираем с плиты. Баночку обдаем кипятком, перекладываем закуску. Закатываем при помощи специальной машинки. Аппетитный салат переносим в место для хранения, только после остывания. Приятного аппетита!

Салат с рисом, помидорами и перцем на зиму

Салат с рисом, помидорами и перцем на зиму – это вкусный и ароматный способ заготовить домашние овощи на холодный период года. Сочетание компонентов настолько удачное, что заранее рекомендуем вам готовить с запасом, ибо такие баночки «улетают с полок погреба в первую очередь.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Лук – 1 кг.

Морковка – 1 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Рис – 200 гр.

Масло подсолнечное – 300 мл.

Чеснок – 200 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Соль – 2 ст.л.

Перец чили – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и морковь, промываем овощи и даем время обсохнуть.

Шаг 2. На произвольные ломтики режем лук.

Шаг 3. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем морковку.

Шаг 4. Кубиками нарезаем сочные томаты.

Шаг 5. Аналогично поступаем с мякотью болгарского перца.

Шаг 6. Очищенный чеснок режем на пластины.

Шаг 7. Засыпаем овощное ассорти в огнеупорную посуду подходящего объема и добавляем необходимое количество тщательно промытого риса.

Шаг 8. Следом вводим подсолнечное масло, соль и приправы – перемешиваем и тушим на протяжении 50 минут, следя за тем, чтобы компоненты не подгорали.

Шаг 9. По истечении времени, раскладываем продукт по стерильным банкам, закупориваем и переворачиваем вверх дном. На сутки оборачиваем в теплое одеяло.

Шаг 10. Остывшие баночки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Овощной салат с рисом и томатной пастой

Овощной салат с рисом и томатной пастой имеет очень интересное название – «ленивый плов» и называют эту заготовку именно так неспроста, а потому что в ее состав входят практически все те же ингредиенты, что и требуются для готовки плова. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Рис – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из болгарского перца удаляем семена и перепонки, режем на кубики.

Шаг 2. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, измельчаем.

Шаг 3. При помощи терки с крупными отверстиями натираем морковку.

Шаг 4. Тщательно промываем рис и высыпаем крупу в кастрюлю, заливаем водой (примерно два с половиной стакана) и варим с момента закипания 25 минут на медленном пламени.

Шаг 5. Овощи обжариваем на разогретом растительном масле 1-2 минуты.

Шаг 6. Сверху зажарки выкладываем готовый рис.

Шаг 7. Дополняем ингредиенты пастой из перетертых томатов.

Шаг 8. Активно перемешиваем и томим около 10 минут на умеренном огне. Не забываем посолить, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 9. Расфасовываем салат по заранее простерилизованным банкам.

Шаг 10. Закатываем емкости и остужаем, храним в погребе или шкафчике балкона. Приятного аппетита!

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат на зиму с рисом и кабачками – это удивительное сочетание компонентов, которое подарит вашим вкусовым рецепторам истинное гастрономическое удовольствие! Вкус свежих сезонных овощей прекрасно сохраняется даже после тепловой обработки, также не утрачивается и насыщенный аромат.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Рис – ¼ ст.

Кабачки – 500 гр.

Лук – 250 гр.

Морковка – 250 гр.

Помидоры – 250 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Вода – 170 мл.

Масло подсолнечное – ¼ ст.

Соль – ½ ст.л.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Уксус 9% – 25 мл.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть сладкого перца и помидоров произвольно нарезаем и помещаем в чашу блендера либо кухонного комбайна – перебиваем до однородной консистенции.

Шаг 2. Переливаем овощное пюре в сотейник и добавляем сахарный песок, молотый перец, соль и подсолнечное масло.

Шаг 3. Следом забрасываем луковые полукольца и морковную стружку.

Шаг 4. Дополняем состав кубиками молодого кабачка.

Шаг 5. Через несколько минут высыпаем рис и вливаем немного теплой воды – перемешиваем.

Шаг 6. Томим ингредиенты 17-20 минут после закипания, по желанию приправляем чесноком и в конце вводим уксус. Прогреваем еще несколько минут и выключаем нагрев.

Шаг 7. Перекладываем состав в стерильные банки, плотно закручиваем и ставим на крышки, обернув в махровое полотенце. Готовьте и получайте удовольствие!

Овощной салат с рисом без уксуса на зиму

Овощной салат с рисом без уксуса на зиму – это ароматная и сытная заготовка, которая в долгие холодные месяцы сэкономит ваше время на приготовление гарниров, а также и средства, ибо зимой цены на овощи оставляют желать лучшего. И попробовав это кушанье лишь однажды, вы вернетесь к этому рецепту еще не раз!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 6,5 л.

Ингредиенты:

Рис – 200 гр.

Помидоры – 3 кг.

Перец сладкий – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Лук – 1 кг.

Масло растительное – 500 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем и промываем. Морковку и помидоры пропускаем через мелкую решетку мясорубки.

Шаг 2. Произвольными кубиками нарезаем мякоть болгарского перца.

Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем репчатый лук.

Шаг 4. В кастрюлю наливаем растительное масло, высыпаем сахар и соль.

Шаг 5. В горячий масляный раствор выкладываем овощное пюре.

Шаг 6. Следом отправляем кубики овощей и промытую крупу – перемешиваем и томим на медленном нагреве около часа, периодически помешивая компоненты.

Шаг 7. Горячий салат перекладываем в заранее простерилизованные банки и после закатки переворачиваем вверх дном, укутав в плед. Приятного аппетита!