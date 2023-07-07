Салат с тунцом, яйцом и огурцом

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Салат с тунцом, яйцом и огурцом – бюджетный, но очень питательный и оригинальный салат. Его нельзя назвать сложным, можно собирать слоями или перемешивать все продукты в салатнице. Первый вариант отлично будет смотреться на праздничном столе, особенно, если придумать для него особое украшение из свежей зелени, оливок или других подходящих продуктов.

Классический салат с тунцом, яйцом и огурцом

Классический салат с тунцом, яйцом и огурцом – популярный салат с весьма оригинальным составом и запоминающимся вкусом. Мало кто знает, но салат имеет французские корни, назывался он там Нисуаз. Конечно, за основу брался свежий, слегка обжаренный тунец, который у нас заменяют консервами.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Ингредиенты –+10 порц.

  • Картофель 2 шт.
  • Тунец консервированный 200 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Огурец 2 шт.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Майонез столовый молочный  по вкусу
  • Для украшения:
  • Зелень  по вкусу
  • Маслины  по вкусу
  • Лук зелёный  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Салат с тунцом, яйцом и огурцом готовится очень просто. Заранее сварите те продукты, которые этого требуют. Перед варкой морковку и картошку помойте. Картошка варится примерно 20 минут, морковка – 30 минут.

  2. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Куриные яйца помойте, залейте холодной водой, добавьте чайную ложку соли и поставьте вариться. Варите яйца после закипания не более 10 минут. Затем слейте воду и залейте яйца холодной водой.

  3. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Вареный картофель почистите и натрите на терке с крупными отверстиями.

  4. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Вареные яйца очистите от скорлупы, мелко нарежьте или так же натрите на терке.

  5. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Огурцы помойте холодной водой и натрите на терке.

  6. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Твердый сыр натрите на крупной терке.

  7. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Вскройте рыбные консервы, слейте масло и разомните тунца вилкой.

  8. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Теперь можно собирать салат. Возьмите плоскую тарелку и выложите первый слой из половины измельченных яиц, промажьте его майонезом.

  9. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Далее равномерным слоем положите тунца.

  10. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Третьим слоем будет свежий огурец, затем положите тертый картофель, посолите и нанесите майонез.

  11. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Далее выложите слой из тертой на терке вареной морковки, промажьте его майонезом.

  12. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Затем посыпьте салат тертым сыром, его также промажьте майонезом.

  13. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Последним слоем положите оставшиеся вареные яйца, смажьте слой майонезом.

  14. Салат с тунцом, яйцом и огурцом

    Украсьте салат свежей зеленью и половинками маслин. Готовый салат уберите в холодильник для пропитки на пару часов, затем можно снимать пробу. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой

Салат с консервированным тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой – обалденно сочный и питательный салат. Его можно подать как закуску, гарнир или просто устроить себе отличный перекус в течение дня. Все ингредиенты очень гармонично сочетаются между собой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Яйца С1 – 3 шт.
  • Капуста пекинская – 500 гр.
  • Огурцы свежие – 200 гр.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Перец красный сладкий – 120 гр.
  • Петрушка – 2 ветки.
  • Лук зеленый – 20 гр.
  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее сварите куриные яйца вкрутую, чтобы они успели остыть. Для этого положите их в кастрюлю, залейте водой и варите от момента закипания 10 минут. Затем остудите яйца в холодной воде.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Все овощи вымойте проточной водой. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте полукружками.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой, петрушку и зеленый лук мелко порубите ножом.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Когда вареные яйца остынут, очистите их от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. В объемной салатнице смешайте пекинскую капусту, огурцы, сладкий перец, зеленый лук, яйца и петрушку, посолите и поперчите продукты по вкусу.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Выдавите сок из половины лимона. В мисочке смешайте оливковое масло с соком, добавьте тертую лимонную цедру. Полученной заправкой полейте салат.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. Салат получается изумительно вкусным и ароматным. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с консервированным тунцом, кукурузой, яйцом, огурцом

Салат с консервированным тунцом, кукурузой, яйцом, огурцом – настоящая находка для богатого праздничного застолья. Закуска оригинально смотрится на столе и привлекает внимание своим аппетитным видом. Что немаловажно, готовится салат без майонеза.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 160 гр.
  • Кукуруза консервированная – 170 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу.
  • Сметана/греческий йогурт – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. От момента закипания засеките 10 минут, слейте воду и остудите яйца в очень холодной воде.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Вскройте банку с консервами, слейте масло и разомните рыбу вилкой. С консервированной кукурузы также слейте сок, пересыпьте ее в салатницу.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Огурцы помойте и нарежьте кубиками или брусками. Добавьте овощ в салатницу к тунцу и кукурузе.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Остывшие яйца освободите от скорлупы и мелко нарежьте, отправьте в салатницу. Если вы хотите получить закуску с более однородной консистенцией, то нарезайте продукты кусочками одинаковыми по величине зернам кукурузы.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Зелень мелко порубите ножом, добавьте в салат. Заправьте закуску сметаной, также подойдет греческий йогурт, перемешайте ее. Подавайте салат с тунцом, огурцами, яйцом и консервированной кукурузой, когда он немного пропитается, украсьте его веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами – одна из самых популярных закусок. Все продукты доступны в любое время года, поэтому так часто этот салат присутствует в меню многих семей. Готовить его несложно, поэтому рецепт вполне заслуженно может попасть в раздел «любимых».

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Салат – 1 упаковка.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Помидоры черри – 250 гр.

Для заправки:

  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированного тунца слейте масло. Выдавите сок из половины лимона. Помойте овощи.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Начните приготовление с заправки. Смешайте в миске соевый соус, лимонный сок, оливковое масло и один измельченный зубчик чеснока.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Теперь можно переходить к сборке салата. Возьмите плоскую тарелку и разложите на ней по кругу листья салата. Сверху разложите кусочки тунца.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Кусочек твердого сыра натрите на терке с мелкими отверстиями. Также измельчите один вареный белок и смешайте его с сырной стружкой.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Смесь сыра и белка распределите равномерным слоем по мякоти тунца.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. Свежий огурец нарежьте тонкими полосками, можно это сделать овощечисткой. Сверните полоски в рулеты и положите во внутрь помидоры черри.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 7. Огуречные свертки разложите по салату.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 8. Затем сделайте украшение для салата оставшимися помидорами и полосками огурца. Полейте салат подготовленной ранее заправкой.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 9. Посыпьте салат измельченным вареным желтком. Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами, приготовленный по этому рецепту, украсит любой праздничный стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, сыром, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, сыром, яйцом и огурцом можно даже подать, как самостоятельное полноценное блюдо. Его можно отнести к быстрым блюдам, так как предварительно необходимо сварить только яйца. В остальном же дело за нарезкой и сборкой салата.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Лек зеленый – 4-5 перьев.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Огурец и зеленый лук помойте. С консервированного тунца слейте масло и разомните филе вилкой.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. В салатницу выложите филе тунца.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. На терке с крупными ячейками измельчите небольшой кусочек сыра. Добавьте стружку к тунцу.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Огурец нарежьте небольшими кубиками и также отправьте в миску.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Очищенные куриные яйца порубите мелкими кубиками добавьте к остальным измельченным продуктам.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. Дополните салат измельченным зеленым луком, слегка посолите, приправьте молотым перцем и заправьте майонезом.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 7. Перемешайте салат с тунцом и можно сразу подавать закуску на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат из авокадо, тунца, яйца и огурца

Салат из авокадо, тунца, яйца и огурца можно даже включать в меню тем, кто считает калории и стремится снизить вес. Конечно, заправлять его майонезом в таком случае не рекомендуется. Филе консервированного тунца идеально сочетается с сочностью огурца, а нежный маслянистый авокадо смягчает общий вкус.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Помидоры – 0,5 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Укроп – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте банку с консервированным тунцом, слейте масло. Сок из лимона выдавите самостоятельно, перед этим предварительно хорошо помойте лимон горячей водой. Авокадо, огурец, помидор и укроп также помойте проточной водой.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Авокадо разрежьте вдоль на две равные части, удалите косточку. Затем при помощи большой ложки для мороженного отделите мякоть от кожицы.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Нарежьте авокадо кубиками, сбрызните нарезку лимонным соком.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Так же мелким кубиком нарежьте свежий огурец. Нарезку добавьте к авокадо.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Филе тунца разомните вилкой. Разложите филе поверх огурцов и авокадо.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. Сварите куриное яйцо вкрутую, очистите от скорлупы, нарежьте дольками. Мелко порубите укроп, тонко нарежьте половинку помидора. Сбрызните салат оливковым маслом, украсьте помидорами, яйцами и укропом. Готово, непосредственно перед употреблением можно все перемешать. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком – несложное в приготовлении блюдо, с полезным и доступным составом. Рыбу можно взять консервированную в масле или в собственном соку. Горошек также можно взять свежий или консервированный.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Горошек консервированный – 120 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Лук репчатый красный небольшой – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Петрушка – 3-4 ветки.
  • Лук зеленый – 2-3 пера.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте консервы с горошка слейте сок. Кусочки тунца извлеките из масла. Помойте зелень и очистите лук. Куриные яйца сварите вкрутую.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Филе тунца разомните вилкой на мелкие кусочки.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Горошек пересыпьте к филе.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Остывшие куриные яйца очистите от скорлупы. Одно яйцо очень мелко порубите на кубики, а второе нарежьте дольками и оставьте для украшения закуски.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Красный лук и зелень мелко порубите ножиком.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. В салатнице смешайте все измельченные продукты, посолите и приправьте молотым перцем по вкусу. Заправьте салат майонезом.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 7. Готовый салат с тунцом, яйцом и горошком можно подавать сразу после приготовления. Перед подачей украсьте закуску дольками вареных яиц. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, рисом, огурцом и яйцом

Салат с тунцом, рисом, огурцом и яйцом – универсальная закуска, которая может быть основой сытного ужина или украшением праздничного застолья. Если вы хотите получить не только вкусное, но и красивое блюдо, сложите салат слоями и украсьте его по своему вкусу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Рис вареный – 4 ст.л.
  • Яйцо куриное вареное – 4 шт.
  • Огурец свежий – 3 шт.
  • Майонез – для заправки.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте рыбную консерву. Слейте масло и разомните рыбу вилкой. Рис отварите до готовности заранее и остудите его.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Огурцы помойте, нарежьте кубиками и добавьте нарезку в общую миску.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Яйца, сваренные вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. Всю зелень обмойте и мелко порубите ножом в произвольном порядке. Выложите эти ингредиенты в миску.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Твердый сыр натрите на терке с крупными ячейками. Сырную стружку всыпьте в миску к уже добавленным продуктам.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Салат заправьте майонезом, перемешайте. Можно подать закуску в общем блюде или распределить в порционные пиалы. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом

Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом – закуска с весьма оригинальным вкусом. Салат здорово разнообразит ваше меню не только в будни, но и праздники. Даже в консервах тунец сохраняет свои свойства и остается полезным для организма.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 150 гр.
  • Лук репчатый красный – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 350 гр.
  • Огурец соленый – 100 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированной кукурузы слейте жидкость. Яйца сварите вкрутую. Филе тунца извлеките из масляной заливки. Зелень помойте, репчатый лук очистите от шелухи.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Выложите консервированную кукурузу в миску подходящего объема.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Разомните филе тунца вилочкой и добавьте в миску к кукурузе.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Красный салатный лук нарежьте мелкими кубиками.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Соленые огурцы нарежьте кубиками, слейте сок, который при этом выделился, и переложите нарезку в миску.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 6. Укроп мелко порубите ножом, добавьте к остальным измельченным продуктам.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 7. Вареные куриные яйца очистите от скорлупы, затем нарежьте их кубиками небольшого размера.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 8. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и приправьте свежемолотым черным перцем, хорошо перемешайте.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 9. Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом получается очень вкусным и питательным. Подавайте его сразу после того, как он будет готов. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

ПП салат с тунцом, яйцом и огурцом без майонеза

ПП салат с тунцом, яйцом и огурцом без майонеза обеспечит вам вкусный, питательный, а главное полезный перекус. Он также не скажется лишними сантиметрами на вашей фигуре Альтернативой майонезу может стать оливковое масло, греческий йогурт или смесь сметаны и горчицы.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 100 гр.
  • Огурцы свежие – 3 шт.
  • Помидоры – 120-150 гр.
  • Яйца куриные вареные – 3 шт.
  • Перец сладкий болгарский – 100 гр.
  • Семена льна – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Для заправки:

  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Соус соевый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие овощи помойте под краном и просушите. Огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте дольками.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 3. Головку репчатого лука очистите от шелухи. Лук и всю зелень мелко порубите ножом.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 4. Оливковое масло, сок половины лимона, соевый соус смешайте в небольшой мисочке. Все измельченные овощи переложите в миску. Филе тунца извлеките из масла, разомните вилкой и добавьте к овощам. Полейте салат заправкой и перемешайте.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

Шаг 5. Вареные куриные яйца очистите от скорлупы, разрежьте их на 4-6 долек. Салат выложите на блюдо, украсьте яичными дольками и посыпьте семенами льна. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом и огурцом

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