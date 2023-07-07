Салат с тунцом, яйцом и огурцом – бюджетный, но очень питательный и оригинальный салат. Его нельзя назвать сложным, можно собирать слоями или перемешивать все продукты в салатнице. Первый вариант отлично будет смотреться на праздничном столе, особенно, если придумать для него особое украшение из свежей зелени, оливок или других подходящих продуктов.

Классический салат с тунцом, яйцом и огурцом

Классический салат с тунцом, яйцом и огурцом – популярный салат с весьма оригинальным составом и запоминающимся вкусом. Мало кто знает, но салат имеет французские корни, назывался он там Нисуаз. Конечно, за основу брался свежий, слегка обжаренный тунец, который у нас заменяют консервами.

Ингредиенты –+10 порц.

Картофель 2 шт.

Тунец консервированный 200 гр.

Морковь 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Соль по вкусу

Огурец 2 шт.

Яйцо куриное 3 шт.

Майонез столовый молочный по вкусу

Для украшения:

Зелень по вкусу

Маслины по вкусу

Лук зелёный по вкусу

Шаги 60 мин.

Салат с тунцом, яйцом и огурцом готовится очень просто. Заранее сварите те продукты, которые этого требуют. Перед варкой морковку и картошку помойте. Картошка варится примерно 20 минут, морковка – 30 минут. Куриные яйца помойте, залейте холодной водой, добавьте чайную ложку соли и поставьте вариться. Варите яйца после закипания не более 10 минут. Затем слейте воду и залейте яйца холодной водой. Вареный картофель почистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Вареные яйца очистите от скорлупы, мелко нарежьте или так же натрите на терке. Огурцы помойте холодной водой и натрите на терке. Твердый сыр натрите на крупной терке. Вскройте рыбные консервы, слейте масло и разомните тунца вилкой. Теперь можно собирать салат. Возьмите плоскую тарелку и выложите первый слой из половины измельченных яиц, промажьте его майонезом. Далее равномерным слоем положите тунца. Третьим слоем будет свежий огурец, затем положите тертый картофель, посолите и нанесите майонез. Далее выложите слой из тертой на терке вареной морковки, промажьте его майонезом. Затем посыпьте салат тертым сыром, его также промажьте майонезом. Последним слоем положите оставшиеся вареные яйца, смажьте слой майонезом. Украсьте салат свежей зеленью и половинками маслин. Готовый салат уберите в холодильник для пропитки на пару часов, затем можно снимать пробу. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой

Салат с консервированным тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой – обалденно сочный и питательный салат. Его можно подать как закуску, гарнир или просто устроить себе отличный перекус в течение дня. Все ингредиенты очень гармонично сочетаются между собой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Яйца С1 – 3 шт.

Капуста пекинская – 500 гр.

Огурцы свежие – 200 гр.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Перец красный сладкий – 120 гр.

Петрушка – 2 ветки.

Лук зеленый – 20 гр.

Тунец консервированный – 1 банка.

Лимон – 0,5 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее сварите куриные яйца вкрутую, чтобы они успели остыть. Для этого положите их в кастрюлю, залейте водой и варите от момента закипания 10 минут. Затем остудите яйца в холодной воде.

Шаг 2. Все овощи вымойте проточной водой. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте полукружками.

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой, петрушку и зеленый лук мелко порубите ножом.

Шаг 4. Когда вареные яйца остынут, очистите их от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. В объемной салатнице смешайте пекинскую капусту, огурцы, сладкий перец, зеленый лук, яйца и петрушку, посолите и поперчите продукты по вкусу.

Шаг 5. Выдавите сок из половины лимона. В мисочке смешайте оливковое масло с соком, добавьте тертую лимонную цедру. Полученной заправкой полейте салат.

Шаг 6. Салат получается изумительно вкусным и ароматным. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом, кукурузой, яйцом, огурцом

Салат с консервированным тунцом, кукурузой, яйцом, огурцом – настоящая находка для богатого праздничного застолья. Закуска оригинально смотрится на столе и привлекает внимание своим аппетитным видом. Что немаловажно, готовится салат без майонеза.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 160 гр.

Кукуруза консервированная – 170 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Сметана/греческий йогурт – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. От момента закипания засеките 10 минут, слейте воду и остудите яйца в очень холодной воде.

Шаг 2. Вскройте банку с консервами, слейте масло и разомните рыбу вилкой. С консервированной кукурузы также слейте сок, пересыпьте ее в салатницу.

Шаг 3. Огурцы помойте и нарежьте кубиками или брусками. Добавьте овощ в салатницу к тунцу и кукурузе.

Шаг 4. Остывшие яйца освободите от скорлупы и мелко нарежьте, отправьте в салатницу. Если вы хотите получить закуску с более однородной консистенцией, то нарезайте продукты кусочками одинаковыми по величине зернам кукурузы.

Шаг 5. Зелень мелко порубите ножом, добавьте в салат. Заправьте закуску сметаной, также подойдет греческий йогурт, перемешайте ее. Подавайте салат с тунцом, огурцами, яйцом и консервированной кукурузой, когда он немного пропитается, украсьте его веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами – одна из самых популярных закусок. Все продукты доступны в любое время года, поэтому так часто этот салат присутствует в меню многих семей. Готовить его несложно, поэтому рецепт вполне заслуженно может попасть в раздел «любимых».

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Сыр твердый – 100 гр.

Салат – 1 упаковка.

Яйцо куриное – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Помидоры черри – 250 гр.

Для заправки:

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированного тунца слейте масло. Выдавите сок из половины лимона. Помойте овощи.

Шаг 2. Начните приготовление с заправки. Смешайте в миске соевый соус, лимонный сок, оливковое масло и один измельченный зубчик чеснока.

Шаг 3. Теперь можно переходить к сборке салата. Возьмите плоскую тарелку и разложите на ней по кругу листья салата. Сверху разложите кусочки тунца.

Шаг 4. Кусочек твердого сыра натрите на терке с мелкими отверстиями. Также измельчите один вареный белок и смешайте его с сырной стружкой.

Шаг 5. Смесь сыра и белка распределите равномерным слоем по мякоти тунца.

Шаг 6. Свежий огурец нарежьте тонкими полосками, можно это сделать овощечисткой. Сверните полоски в рулеты и положите во внутрь помидоры черри.

Шаг 7. Огуречные свертки разложите по салату.

Шаг 8. Затем сделайте украшение для салата оставшимися помидорами и полосками огурца. Полейте салат подготовленной ранее заправкой.

Шаг 9. Посыпьте салат измельченным вареным желтком. Салат с тунцом, яйцом, огурцом и помидорами, приготовленный по этому рецепту, украсит любой праздничный стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, сыром, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, сыром, яйцом и огурцом можно даже подать, как самостоятельное полноценное блюдо. Его можно отнести к быстрым блюдам, так как предварительно необходимо сварить только яйца. В остальном же дело за нарезкой и сборкой салата.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Огурцы свежие – 1 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Лек зеленый – 4-5 перьев.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Огурец и зеленый лук помойте. С консервированного тунца слейте масло и разомните филе вилкой.

Шаг 2. В салатницу выложите филе тунца.

Шаг 3. На терке с крупными ячейками измельчите небольшой кусочек сыра. Добавьте стружку к тунцу.

Шаг 4. Огурец нарежьте небольшими кубиками и также отправьте в миску.

Шаг 5. Очищенные куриные яйца порубите мелкими кубиками добавьте к остальным измельченным продуктам.

Шаг 6. Дополните салат измельченным зеленым луком, слегка посолите, приправьте молотым перцем и заправьте майонезом.

Шаг 7. Перемешайте салат с тунцом и можно сразу подавать закуску на стол. Приятного аппетита!

Салат из авокадо, тунца, яйца и огурца

Салат из авокадо, тунца, яйца и огурца можно даже включать в меню тем, кто считает калории и стремится снизить вес. Конечно, заправлять его майонезом в таком случае не рекомендуется. Филе консервированного тунца идеально сочетается с сочностью огурца, а нежный маслянистый авокадо смягчает общий вкус.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Тунец консервированный – 1 банка.

Помидоры – 0,5 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Авокадо – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Укроп – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте банку с консервированным тунцом, слейте масло. Сок из лимона выдавите самостоятельно, перед этим предварительно хорошо помойте лимон горячей водой. Авокадо, огурец, помидор и укроп также помойте проточной водой.

Шаг 2. Авокадо разрежьте вдоль на две равные части, удалите косточку. Затем при помощи большой ложки для мороженного отделите мякоть от кожицы.

Шаг 3. Нарежьте авокадо кубиками, сбрызните нарезку лимонным соком.

Шаг 4. Так же мелким кубиком нарежьте свежий огурец. Нарезку добавьте к авокадо.

Шаг 5. Филе тунца разомните вилкой. Разложите филе поверх огурцов и авокадо.

Шаг 6. Сварите куриное яйцо вкрутую, очистите от скорлупы, нарежьте дольками. Мелко порубите укроп, тонко нарежьте половинку помидора. Сбрызните салат оливковым маслом, украсьте помидорами, яйцами и укропом. Готово, непосредственно перед употреблением можно все перемешать. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком – несложное в приготовлении блюдо, с полезным и доступным составом. Рыбу можно взять консервированную в масле или в собственном соку. Горошек также можно взять свежий или консервированный.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Горошек консервированный – 120 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук репчатый красный небольшой – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Петрушка – 3-4 ветки.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте консервы с горошка слейте сок. Кусочки тунца извлеките из масла. Помойте зелень и очистите лук. Куриные яйца сварите вкрутую.

Шаг 2. Филе тунца разомните вилкой на мелкие кусочки.

Шаг 3. Горошек пересыпьте к филе.

Шаг 4. Остывшие куриные яйца очистите от скорлупы. Одно яйцо очень мелко порубите на кубики, а второе нарежьте дольками и оставьте для украшения закуски.

Шаг 5. Красный лук и зелень мелко порубите ножиком.

Шаг 6. В салатнице смешайте все измельченные продукты, посолите и приправьте молотым перцем по вкусу. Заправьте салат майонезом.

Шаг 7. Готовый салат с тунцом, яйцом и горошком можно подавать сразу после приготовления. Перед подачей украсьте закуску дольками вареных яиц. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, рисом, огурцом и яйцом

Салат с тунцом, рисом, огурцом и яйцом – универсальная закуска, которая может быть основой сытного ужина или украшением праздничного застолья. Если вы хотите получить не только вкусное, но и красивое блюдо, сложите салат слоями и украсьте его по своему вкусу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Рис вареный – 4 ст.л.

Яйцо куриное вареное – 4 шт.

Огурец свежий – 3 шт.

Майонез – для заправки.

Сыр твердый – 50 гр.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте рыбную консерву. Слейте масло и разомните рыбу вилкой. Рис отварите до готовности заранее и остудите его.

Шаг 2. Огурцы помойте, нарежьте кубиками и добавьте нарезку в общую миску.

Шаг 3. Яйца, сваренные вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. Всю зелень обмойте и мелко порубите ножом в произвольном порядке. Выложите эти ингредиенты в миску.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на терке с крупными ячейками. Сырную стружку всыпьте в миску к уже добавленным продуктам.

Шаг 5. Салат заправьте майонезом, перемешайте. Можно подать закуску в общем блюде или распределить в порционные пиалы. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом

Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом – закуска с весьма оригинальным вкусом. Салат здорово разнообразит ваше меню не только в будни, но и праздники. Даже в консервах тунец сохраняет свои свойства и остается полезным для организма.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 150 гр.

Лук репчатый красный – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 350 гр.

Огурец соленый – 100 гр.

Укроп – 20 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированной кукурузы слейте жидкость. Яйца сварите вкрутую. Филе тунца извлеките из масляной заливки. Зелень помойте, репчатый лук очистите от шелухи.

Шаг 2. Выложите консервированную кукурузу в миску подходящего объема.

Шаг 3. Разомните филе тунца вилочкой и добавьте в миску к кукурузе.

Шаг 4. Красный салатный лук нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 5. Соленые огурцы нарежьте кубиками, слейте сок, который при этом выделился, и переложите нарезку в миску.

Шаг 6. Укроп мелко порубите ножом, добавьте к остальным измельченным продуктам.

Шаг 7. Вареные куриные яйца очистите от скорлупы, затем нарежьте их кубиками небольшого размера.

Шаг 8. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и приправьте свежемолотым черным перцем, хорошо перемешайте.

Шаг 9. Салат с тунцом, соленым огурцом и яйцом получается очень вкусным и питательным. Подавайте его сразу после того, как он будет готов. Приятного аппетита!

ПП салат с тунцом, яйцом и огурцом без майонеза

ПП салат с тунцом, яйцом и огурцом без майонеза обеспечит вам вкусный, питательный, а главное полезный перекус. Он также не скажется лишними сантиметрами на вашей фигуре Альтернативой майонезу может стать оливковое масло, греческий йогурт или смесь сметаны и горчицы.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 100 гр.

Огурцы свежие – 3 шт.

Помидоры – 120-150 гр.

Яйца куриные вареные – 3 шт.

Перец сладкий болгарский – 100 гр.

Семена льна – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Для заправки:

Масло оливковое – по вкусу.

Лимон – 0,5 шт.

Соус соевый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие овощи помойте под краном и просушите. Огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте дольками.

Шаг 3. Головку репчатого лука очистите от шелухи. Лук и всю зелень мелко порубите ножом.

Шаг 4. Оливковое масло, сок половины лимона, соевый соус смешайте в небольшой мисочке. Все измельченные овощи переложите в миску. Филе тунца извлеките из масла, разомните вилкой и добавьте к овощам. Полейте салат заправкой и перемешайте.

Шаг 5. Вареные куриные яйца очистите от скорлупы, разрежьте их на 4-6 долек. Салат выложите на блюдо, украсьте яичными дольками и посыпьте семенами льна. Приятного аппетита!