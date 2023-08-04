Салат с тунцом – распространенная, простая и бюджетная закуска. Тунец богат белком и в целом считается очень полезной рыбой, поэтому его можно и нужно включать в свой рацион. Салат отлично впишется в повседневное меню, а также оригинально будет смотреться на праздничном застолье. Причем вариации сочетаний продуктов могут быть разнообразными.

Классический салат с консервированным тунцом и яйцом

Классический салат с консервированным тунцом и яйцом – быстрая и сытная закуска с оригинальным вкусом. Готовится он за считанные минуты и точно очень понравится вашим гостям. За основу салата берется любой консервированный тунец в масле или собственном соку.

Ингредиенты –+2 порц.

Огурец 2 шт.

Тунец консервированный 100 гр.

Масло оливковое 2 ст.л.

Дижонская горчица 1 ч.л.

Соль по вкусу

Пряные травы по вкусу

Яйцо куриное 2 шт. (вареных

Сок лимонный по вкусу

Шаги 15 мин.

Классический салат с тунцом консервированным готовится просто и быстро. Заранее сварите яйца вкрутую, для этого опустите их в холодную воду и варите примерно 8-9 минут от момента закипания. Огурцы помойте холодной водой, просушите и нарежьте кубиками. Остывшие вареные яйца очистите от скорлупы, затем нарежьте кубиками. Это можно сделать при помощи специального устройства. Вскройте банку рыбных консервов, слейте масло и разомните филе тунца вилкой. Приготовьте заправку для салата. В мисочке смешайте оливковое масло, дижонскую горчицу, лимонный сок, соль и пряности. Салат будем собирать слоями. Но также можно просто смешать все измельченные продукты в миске. На плоское блюдо установите сервировочное кольцо. Первым слоем положите огурцы, полейте их заправкой. Далее равномерным слоем положите филе тунца, полейте заправкой. Третьим слоем выложите куриные яйца. Перед тем, как подать салат с тунцом и яйцом на стол, уберите кольцо и украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Салат с тунцом консервированным, яйцом и огурцом

Салат с тунцом консервированным, яйцом и огурцом никогда не терял своей актуальности. У него несложный и сбалансированный состав, оригинальный вкус и высокая питательная ценность. Таким салатом можно перекусить и восполнить силы в течение дня.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Огурцы свежие – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Тунец консервированный – 1 банка.

Майонез – для заправки.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи и зелень вымойте проточной водой. Промокните огурцы бумажными салфетками и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Заранее отварите куриные яйца вкрутую, затем остудите и очистите от скорлупы. Вареные яйца нарежьте кубиками, как и огурцы.

Шаг 3. Вскройте консервы, слейте жидкость. Кусочки тунца разомните вилкой и выложите в миску с огурцами и яйцами.

Шаг 4. Зелень можно взять любую: петрушку, укроп, базилик, зеленый лук. Порубите ее ножом и добавьте в салат.

Шаг 5. Заправьте салат с консервированным тунцом, яйцом и огурцом майонезом, посолите по вкусу и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой – сочный и вкусный салат, который впишется в любое меню. Его можно подавать вместе с рисовой кашей и печеным картофелем на обед или ужин, а также делать салат основой аперитива для торжества.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Капуста пекинская – 0,5 кг.

Яйца куриные – 3 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Масло оливковое – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте пекинскую капусту, огурцы и зеленый лук. Капусту нашинкуйте тонкой полоской. Переложите нарезку в миску.

Шаг 2. Свежие огурцы нарежьте брусками, добавьте в миску к капусте.

Шаг 3. Куриные яйца помойте горячей водой, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте вариться. От момента закипания засеките 8-10 минут, остудите яйца в очень холодной воде. Затем очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Зелень порубите острым ножом и пересыпьте в миску к другим ингредиентам.

Шаг 5. Вскройте консервы, слейте масло и разомните кусочки рыбы вилкой.

Шаг 6. Салат заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с тунцом, кукурузой, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, кукурузой, яйцом и огурцом – сытный, немного сладкий и сочный салат. В тунце отсутствует холестерин, зато большое содержание Омеги 3, а также витаминов и минералов, полезных для организма. Питательное филе тунца очень удачно дополняет сахарная кукуруза, нейтральное по вкусу яйцо и сочный огурчик.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Кукуруза консервированная – 300 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Яйцо куриное – 3 шт.

Огурец свежий крупный – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления этого замечательного салата с консервированным тунцом подготовьте все продукты, которые указаны в списке.

Шаг 2. Один крупный или пару средних свежих огурцов хорошо помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 3. С консервированной кукурузы слейте сок и пересыпьте ее в миску к огурцам.

Шаг 4. Вскройте консервированного тунца, слейте масло. Сами кусочки рыбы разомните вилкой.

Шаг 5. Сварите вкрутую куриные яйца, для этого переложите их в кастрюльку, залейте холодной водой. После закипания воды варите яйца в течение 8-9 минут. Когда яйца остынут, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.

Шаг 6. Осталось только заправить салат майонезом, посолить, приправить по вкусу и добавить любую рубленую зелень. Перемешайте и салат с тунцом готов. Подавать закуску можно сразу. Приятного аппетита!

ПП салат с тунцом и авокадо

ПП салат с тунцом и авокадо хорошо насыщает организм, наполняет силами и обогащает необходимыми микроэлементами. С таким блюдом вы вполне можете устроить себе полезный перекус днем или легкий ужин в конце дня. Причем готовится салат очень просто и быстро.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 100 гр.

Авокадо – 100 гр.

Салат – 100 гр.

Огурцы – 50 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Лук красный репчатый – 0,5 шт.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте все необходимые овощи и зелень. Из лимона выдавите сок.

Шаг 2. Листья салата просушите и порвите на небольшие куски. Положите зелень на красивое блюдо для салата.

Шаг 3. Огурец нарежьте полукружками и положите поверх салата.

Шаг 4. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и срежьте кожицу. Затем мякоть нарежьте дольками. Добавьте авокадо в салат.

Шаг 5. С консервированного тунца слейте масло. Затем немного разомните филе вилкой. Поверх овощей и авокадо положите кусочки тунца.

Шаг 6. Красный репчатый лук чаще используется для салата, потому что его вкус более сладкий и приятный. Нарежьте головку тонкими полукольцами и добавьте к остальным продуктам. ПП салат полейте оливковым маслом и лимонным соком и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком – чем не закуска для новогоднего стола? Все ингредиенты можно перемешать в салатнице или выложить их слоями и смазать майонезом. Закуска получается очень сытной, ведь в ее состав входит богатое белком филе тунца и горох, а также яйца.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Тунец консервированный – 160 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Картошка – 3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Огурец маринованный – 100 гр.

Горошек зеленый – 200 гр.

Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель помойте со щеткой от земли и пыли. Затем выложите в кастрюлю, залейте водой и отварите в мундире. После этого остудите и почистите картошку, нарежьте кубиками.

Шаг 2. Рыбные консервы аккуратно вскройте ключом и слейте масло. Тунца разомните вилочкой и добавьте в миску к картошке.

Шаг 3. Нарежьте маринованные огурчики небольшими кубиками или брусками, как больше нравится. Если при нарезке выделится много сока, слейте его в раковину.

Шаг 4. Сварите куриные яйца вкрутую, остудите, очистите от скорлупы, нарежьте кубиками.

Шаг 5. Консервированный зеленый горошек откиньте на сито и дайте стечь соку. Затем пересыпьте его к другим ингредиентам. Зелень, которую вы выбрали, помойте и мелко порубите ножом.

Шаг 6. Заправьте салат майонезом, посолите и приправьте перцем по вкусу, перемешайте и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом консервированным, соленым огурцом и яйцом

Салат с тунцом консервированным, соленым огурцом и яйцом – вариация салата, которая заслуживает вашего внимания. Все продукты более, чем доступны и не ударят по семейному бюджету. Вкус у салата получается богатым и насыщенным.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 100 гр.

Огурец маринованный – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук зеленый измельченный – 2 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Майонез – для заправки.

Сыр твердых сортов – 30 гр.

Лук репчатый – ¼ шт.

Картошка – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите головку репчатого лука, обмойте ее. Нарежьте лук кубиками и залейте кипятком на 2-3 минуты. Затем воду слейте через сито и дайте луку остыть.

Шаг 2. Сварите картошку, морковку и куриное яйцо. Эти ингредиенты очистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Также кубиками нарежьте маринованный огурец.

Шаг 3. Филе тунца разомните вилкой на мелкие кусочки.

Шаг 4. Чтобы салат смотрелся красиво на столе, соберите его слоями. Для этого возьмите специальную форму. Первым слоем положите картофель, немного посолите и промажьте майонезом.

Шаг 5. Далее положите филе консервированного тунца.

Шаг 6. Третьим слоем положите вареное яйцо, слегка утрамбуйте слой, смажьте майонезом.

Шаг 7. Затем положите измельченный маринованный огурчик, добавьте чуть-чуть майонеза.

Шаг 8. Морковный слой положите на огуречный, его так же смажьте небольшим количеством майонеза.

Шаг 9. Завершите салат стружкой твердого сыра, этот слой майонезом смазывать не нужно.

Шаг 10. Оставьте салат для пропитки на 30 минут, затем аккуратно уберите формочку. Украсьте салат с консервированным тунцом зеленью и фигурками из моркови. Приятного аппетита!

Диетический салат с тунцом без майонеза

Диетический салат с тунцом без майонеза – легкая, но питательная закуска из простого набора продуктов. Такой салатик, вместо майонеза, можно заправить оливковым маслом, соевым соусом, греческим йогуртом или сметаной невысокой жирности. Свежие нотки во вкус можно внести с помощью огурцов, лимонного сока и зелени.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 150 гр.

Помидоры мелкие – 3 шт.

Яйцо куриное вареное – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Соус соевый – 1 ст.л.

Перец сладкий – 0,5 шт.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте помидоры, огурец и сладкий перчик. Куриное яйцо заранее необходимо сварить вкрутую. А консервы вскрыть и слить масло.

Шаг 2. Огурцы нарежьте полукружками, а помидоры дольками. Переложите овощи на тарелку.

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками, добавьте его к уже измельченным овощам.

Шаг 4. Яйцо очистите от скорлупы, нарежьте дольками и добавьте к овощам.

Шаг 5. Филе консервированного тунца разломайте на части и добавьте к остальным ингредиентам. В мисочке смешайте соевый соус, растительное масло и лимонный сок. Полученным соусом заправьте салат, также посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 6. Готовый диетический салат с консервированным тунцом посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салата с тунцом и фасолью

Салата с тунцом и фасолью можно включать в повседневное меню. А также такой салат будет очень интересен тем людям, которые считают калории и в целом следят за тем, что они едят. Состав закуски такой, что в нем много клетчатки, белка и совсем мало жиров.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Фасоль консервированная – 1 банка.

Помидоры – 2 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Майонез – 1 ст.л.

Яйца куриные вареные – 3 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте овощи и просушите их. Заранее сварите яйца вкрутую.

Шаг 2. Вскройте консервы. С фасоли слейте сок и переложите ее в салатницу. Филе тунца извлеките из масла, удалите косточки и разломайте на небольшие кусочки. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте крупными кубиками.

Шаг 3. Огурец нарежьте полукружками, а помидоры тонкими дольками. Добавьте овощи в салатницу. Зелень ополосните под краном и порубите ножом.

Шаг 4. Сметану смешайте с майонезом. Полученной смесью заправьте салат, перемешайте.

Шаг 5. Попробуйте салат на вкус и при необходимости посолите и добавьте молотый перец. Салат с тунцом и фасолью можно подавать сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Салат с консервированным тунцом и рисом

Салат с консервированным тунцом и рисом – великолепное сочетание продуктов, которое обеспечит вам вкусный и питательный перекус. Стоит отметить, что подобный салат не подходит для длительного хранения в холодильнике, поэтому делать его лучше в небольшом количестве и кушать свежим.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Рис – 1/2 ст.

Яйца куриные вареные – 2 шт.

Лук репчатый – ½ шт.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем отварите до готовности с небольшим количеством соли. Рис должен полностью остыть, для этого откиньте его на сито и отставьте в сторону.

Шаг 2. Куриные яйца так же заранее сварите вкрутую. Остывшие яйца очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. Половинку головки репчатого лука очистите от шелухи, мелко порубите его ножом и отправьте в миску.

Шаг 4. Консервированную кукурузу откиньте на ситечко и дайте полностью стечь соку. Затем пересыпьте кукурузу в миску к другим ингредиентам.

Шаг 5. Укроп помойте под краном и мелко порубите его ножом.

Шаг 6. Кусочки консервированного тунца извлеките из масла и разомните вилкой. Рыбную массу выложите в миску.

Шаг 7. Когда все ингредиенты будут в салатнице, добавьте к ним майонез, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 8. Хорошо перемешайте. Перед подачей салат с консервированным тунцом и рисом можно подержать 10-15 минут в холодильнике для охлаждения. Приятного аппетита!