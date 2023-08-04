Салат с тунцом

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Салат с тунцом – распространенная, простая и бюджетная закуска. Тунец богат белком и в целом считается очень полезной рыбой, поэтому его можно и нужно включать в свой рацион. Салат отлично впишется в повседневное меню, а также оригинально будет смотреться на праздничном застолье. Причем вариации сочетаний продуктов могут быть разнообразными.

Классический салат с консервированным тунцом и яйцом

Классический салат с консервированным тунцом и яйцом – быстрая и сытная закуска с оригинальным вкусом. Готовится он за считанные минуты и точно очень понравится вашим гостям. За основу салата берется любой консервированный тунец в масле или собственном соку.

Салат с тунцом

Ингредиенты –+2 порц.

  • Огурец 2 шт.
  • Тунец консервированный 100 гр.
  • Масло оливковое 2 ст.л.
  • Дижонская горчица 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Пряные травы  по вкусу
  • Яйцо куриное 2 шт. (вареных
  • Сок лимонный  по вкусу

Шаги 15 мин.

  1. Салат с тунцом

    Классический салат с тунцом консервированным готовится просто и быстро. Заранее сварите яйца вкрутую, для этого опустите их в холодную воду и варите примерно 8-9 минут от момента закипания.

  2. Салат с тунцом

    Огурцы помойте холодной водой, просушите и нарежьте кубиками.

  3. Салат с тунцом

    Остывшие вареные яйца очистите от скорлупы, затем нарежьте кубиками. Это можно сделать при помощи специального устройства.

  4. Салат с тунцом

    Вскройте банку рыбных консервов, слейте масло и разомните филе тунца вилкой.

  5. Салат с тунцом

    Приготовьте заправку для салата. В мисочке смешайте оливковое масло, дижонскую горчицу, лимонный сок, соль и пряности.

  6. Салат с тунцом

    Салат будем собирать слоями. Но также можно просто смешать все измельченные продукты в миске. На плоское блюдо установите сервировочное кольцо. Первым слоем положите огурцы, полейте их заправкой.

  7. Салат с тунцом

    Далее равномерным слоем положите филе тунца, полейте заправкой.

  8. Салат с тунцом

    Третьим слоем выложите куриные яйца.

  9. Салат с тунцом

    Перед тем, как подать салат с тунцом и яйцом на стол, уберите кольцо и украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Салат с тунцом консервированным, яйцом и огурцом

Салат с тунцом консервированным, яйцом и огурцом никогда не терял своей актуальности. У него несложный и сбалансированный состав, оригинальный вкус и высокая питательная ценность. Таким салатом можно перекусить и восполнить силы в течение дня.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Майонез – для заправки.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи и зелень вымойте проточной водой. Промокните огурцы бумажными салфетками и нарежьте небольшими кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 2. Заранее отварите куриные яйца вкрутую, затем остудите и очистите от скорлупы. Вареные яйца нарежьте кубиками, как и огурцы.

Салат с тунцом

Шаг 3. Вскройте консервы, слейте жидкость. Кусочки тунца разомните вилкой и выложите в миску с огурцами и яйцами.

Салат с тунцом

Шаг 4. Зелень можно взять любую: петрушку, укроп, базилик, зеленый лук. Порубите ее ножом и добавьте в салат.

Салат с тунцом

Шаг 5. Заправьте салат с консервированным тунцом, яйцом и огурцом майонезом, посолите по вкусу и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой

Салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой – сочный и вкусный салат, который впишется в любое меню. Его можно подавать вместе с рисовой кашей и печеным картофелем на обед или ужин, а также делать салат основой аперитива для торжества.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Капуста пекинская – 0,5 кг.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте пекинскую капусту, огурцы и зеленый лук. Капусту нашинкуйте тонкой полоской. Переложите нарезку в миску.

Салат с тунцом

Шаг 2. Свежие огурцы нарежьте брусками, добавьте в миску к капусте.

Салат с тунцом

Шаг 3. Куриные яйца помойте горячей водой, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте вариться. От момента закипания засеките 8-10 минут, остудите яйца в очень холодной воде. Затем очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 4. Зелень порубите острым ножом и пересыпьте в миску к другим ингредиентам.

Салат с тунцом

Шаг 5. Вскройте консервы, слейте масло и разомните кусочки рыбы вилкой.

Салат с тунцом

Шаг 6. Салат заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте салат с тунцом, яйцом, огурцом и пекинской капустой в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салат с тунцом, кукурузой, яйцом и огурцом

Салат с тунцом, кукурузой, яйцом и огурцом – сытный, немного сладкий и сочный салат. В тунце отсутствует холестерин, зато большое содержание Омеги 3, а также витаминов и минералов, полезных для организма. Питательное филе тунца очень удачно дополняет сахарная кукуруза, нейтральное по вкусу яйцо и сочный огурчик.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Кукуруза консервированная – 300 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Огурец свежий крупный – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления этого замечательного салата с консервированным тунцом подготовьте все продукты, которые указаны в списке.

Салат с тунцом

Шаг 2. Один крупный или пару средних свежих огурцов хорошо помойте и нарежьте кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 3. С консервированной кукурузы слейте сок и пересыпьте ее в миску к огурцам.

Салат с тунцом

Шаг 4. Вскройте консервированного тунца, слейте масло. Сами кусочки рыбы разомните вилкой.

Салат с тунцом

Шаг 5. Сварите вкрутую куриные яйца, для этого переложите их в кастрюльку, залейте холодной водой. После закипания воды варите яйца в течение 8-9 минут. Когда яйца остынут, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 6. Осталось только заправить салат майонезом, посолить, приправить по вкусу и добавить любую рубленую зелень. Перемешайте и салат с тунцом готов. Подавать закуску можно сразу. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

ПП салат с тунцом и авокадо

ПП салат с тунцом и авокадо хорошо насыщает организм, наполняет силами и обогащает необходимыми микроэлементами. С таким блюдом вы вполне можете устроить себе полезный перекус днем или легкий ужин в конце дня. Причем готовится салат очень просто и быстро.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 100 гр.
  • Авокадо – 100 гр.
  • Салат – 100 гр.
  • Огурцы – 50 гр.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Лук красный репчатый – 0,5 шт.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте все необходимые овощи и зелень. Из лимона выдавите сок.

Салат с тунцом

Шаг 2. Листья салата просушите и порвите на небольшие куски. Положите зелень на красивое блюдо для салата.

Салат с тунцом

Шаг 3. Огурец нарежьте полукружками и положите поверх салата.

Салат с тунцом

Шаг 4. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и срежьте кожицу. Затем мякоть нарежьте дольками. Добавьте авокадо в салат.

Салат с тунцом

Шаг 5. С консервированного тунца слейте масло. Затем немного разомните филе вилкой. Поверх овощей и авокадо положите кусочки тунца.

Салат с тунцом

Шаг 6. Красный репчатый лук чаще используется для салата, потому что его вкус более сладкий и приятный. Нарежьте головку тонкими полукольцами и добавьте к остальным продуктам. ПП салат полейте оливковым маслом и лимонным соком и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком

Салат с консервированным тунцом, яйцом и зеленым горошком – чем не закуска для новогоднего стола? Все ингредиенты можно перемешать в салатнице или выложить их слоями и смазать майонезом. Закуска получается очень сытной, ведь в ее состав входит богатое белком филе тунца и горох, а также яйца.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Тунец консервированный – 160 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Картошка – 3 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Огурец маринованный – 100 гр.
  • Горошек зеленый – 200 гр.
  • Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель помойте со щеткой от земли и пыли. Затем выложите в кастрюлю, залейте водой и отварите в мундире. После этого остудите и почистите картошку, нарежьте кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 2. Рыбные консервы аккуратно вскройте ключом и слейте масло. Тунца разомните вилочкой и добавьте в миску к картошке.

Салат с тунцом

Шаг 3. Нарежьте маринованные огурчики небольшими кубиками или брусками, как больше нравится. Если при нарезке выделится много сока, слейте его в раковину.

Салат с тунцом

Шаг 4. Сварите куриные яйца вкрутую, остудите, очистите от скорлупы, нарежьте кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 5. Консервированный зеленый горошек откиньте на сито и дайте стечь соку. Затем пересыпьте его к другим ингредиентам. Зелень, которую вы выбрали, помойте и мелко порубите ножом.

Салат с тунцом

Шаг 6. Заправьте салат майонезом, посолите и приправьте перцем по вкусу, перемешайте и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салат с тунцом консервированным, соленым огурцом и яйцом

Салат с тунцом консервированным, соленым огурцом и яйцом – вариация салата, которая заслуживает вашего внимания. Все продукты более, чем доступны и не ударят по семейному бюджету. Вкус у салата получается богатым и насыщенным.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 100 гр.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Лук зеленый измельченный – 2 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Майонез – для заправки.
  • Сыр твердых сортов – 30 гр.
  • Лук репчатый – ¼ шт.
  • Картошка – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите головку репчатого лука, обмойте ее. Нарежьте лук кубиками и залейте кипятком на 2-3 минуты. Затем воду слейте через сито и дайте луку остыть.

Салат с тунцом

Шаг 2. Сварите картошку, морковку и куриное яйцо. Эти ингредиенты очистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Также кубиками нарежьте маринованный огурец.

Салат с тунцом

Шаг 3. Филе тунца разомните вилкой на мелкие кусочки.

Салат с тунцом

Шаг 4. Чтобы салат смотрелся красиво на столе, соберите его слоями. Для этого возьмите специальную форму. Первым слоем положите картофель, немного посолите и промажьте майонезом.

Салат с тунцом

Шаг 5. Далее положите филе консервированного тунца.

Салат с тунцом

Шаг 6. Третьим слоем положите вареное яйцо, слегка утрамбуйте слой, смажьте майонезом.

Салат с тунцом

Шаг 7. Затем положите измельченный маринованный огурчик, добавьте чуть-чуть майонеза.

Салат с тунцом

Шаг 8. Морковный слой положите на огуречный, его так же смажьте небольшим количеством майонеза.

Салат с тунцом

Шаг 9. Завершите салат стружкой твердого сыра, этот слой майонезом смазывать не нужно.

Салат с тунцом

Шаг 10. Оставьте салат для пропитки на 30 минут, затем аккуратно уберите формочку. Украсьте салат с консервированным тунцом зеленью и фигурками из моркови. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Диетический салат с тунцом без майонеза

Диетический салат с тунцом без майонеза – легкая, но питательная закуска из простого набора продуктов. Такой салатик, вместо майонеза, можно заправить оливковым маслом, соевым соусом, греческим йогуртом или сметаной невысокой жирности. Свежие нотки во вкус можно внести с помощью огурцов, лимонного сока и зелени.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 150 гр.
  • Помидоры мелкие – 3 шт.
  • Яйцо куриное вареное – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Перец сладкий – 0,5 шт.
  • Масло растительное без запаха – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте помидоры, огурец и сладкий перчик. Куриное яйцо заранее необходимо сварить вкрутую. А консервы вскрыть и слить масло.

Салат с тунцом

Шаг 2. Огурцы нарежьте полукружками, а помидоры дольками. Переложите овощи на тарелку.

Салат с тунцом

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками, добавьте его к уже измельченным овощам.

Салат с тунцом

Шаг 4. Яйцо очистите от скорлупы, нарежьте дольками и добавьте к овощам.

Салат с тунцом

Шаг 5. Филе консервированного тунца разломайте на части и добавьте к остальным ингредиентам. В мисочке смешайте соевый соус, растительное масло и лимонный сок. Полученным соусом заправьте салат, также посолите и приправьте его по вкусу.

Салат с тунцом

Шаг 6. Готовый диетический салат с консервированным тунцом посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салата с тунцом и фасолью

Салата с тунцом и фасолью можно включать в повседневное меню. А также такой салат будет очень интересен тем людям, которые считают калории и в целом следят за тем, что они едят. Состав закуски такой, что в нем много клетчатки, белка и совсем мало жиров.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 1 банка.
  • Фасоль консервированная – 1 банка.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Яйца куриные вареные – 3 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте овощи и просушите их. Заранее сварите яйца вкрутую.

Салат с тунцом

Шаг 2. Вскройте консервы. С фасоли слейте сок и переложите ее в салатницу. Филе тунца извлеките из масла, удалите косточки и разломайте на небольшие кусочки. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте крупными кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 3. Огурец нарежьте полукружками, а помидоры тонкими дольками. Добавьте овощи в салатницу. Зелень ополосните под краном и порубите ножом.

Салат с тунцом

Шаг 4. Сметану смешайте с майонезом. Полученной смесью заправьте салат, перемешайте.

Салат с тунцом

Шаг 5. Попробуйте салат на вкус и при необходимости посолите и добавьте молотый перец. Салат с тунцом и фасолью можно подавать сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

Салат с консервированным тунцом и рисом

Салат с консервированным тунцом и рисом – великолепное сочетание продуктов, которое обеспечит вам вкусный и питательный перекус. Стоит отметить, что подобный салат не подходит для длительного хранения в холодильнике, поэтому делать его лучше в небольшом количестве и кушать свежим.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 200 гр.
  • Кукуруза консервированная – 200 гр.
  • Рис – 1/2 ст.
  • Яйца куриные вареные – 2 шт.
  • Лук репчатый – ½ шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем отварите до готовности с небольшим количеством соли. Рис должен полностью остыть, для этого откиньте его на сито и отставьте в сторону.

Салат с тунцом

Шаг 2. Куриные яйца так же заранее сварите вкрутую. Остывшие яйца очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками.

Салат с тунцом

Шаг 3. Половинку головки репчатого лука очистите от шелухи, мелко порубите его ножом и отправьте в миску.

Салат с тунцом

Шаг 4. Консервированную кукурузу откиньте на ситечко и дайте полностью стечь соку. Затем пересыпьте кукурузу в миску к другим ингредиентам.

Салат с тунцом

Шаг 5. Укроп помойте под краном и мелко порубите его ножом.

Салат с тунцом

Шаг 6. Кусочки консервированного тунца извлеките из масла и разомните вилкой. Рыбную массу выложите в миску.

Салат с тунцом

Шаг 7. Когда все ингредиенты будут в салатнице, добавьте к ним майонез, посолите и приправьте по вкусу.

Салат с тунцом

Шаг 8. Хорошо перемешайте. Перед подачей салат с консервированным тунцом и рисом можно подержать 10-15 минут в холодильнике для охлаждения. Приятного аппетита!

Салат с тунцом

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