Салат с жареными баклажанами

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Салат с жареными баклажанами – это простое и одновременно яркое, сытное и вкусное блюдо для летнего стола. Жареные баклажаны отлично сочетаются с разными овощами, заправками, успешно заменяют мясо, да и к тому же малокалорийные. Подаются такие салаты в теплом виде, но неповторимый вкус имеют и охлажденные. Линейка салатов с жареными баклажанами широкая и легко выбрать рецепт по личному вкусу.

Салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале

Салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале отличается хрустящим вкусом за счет крахмальной панировки, что не получается с просто обжаренным овощем, а дополнить его можно разными ингредиентами. В этом рецепте к жареным баклажанам добавим помидоры с чесноком и петрушкой. Для заправки берем только растительное масло.

Салат с жареными баклажанами

Ингредиенты –+2 порц.

  • Баклажан 300 гр.
  • Помидоры 300 гр.
  • Чеснок 10 гр.
  • Петрушка 10 гр.
  • Крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • Кунжут 10 гр.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Соль 1 гр.
  • Перец чёрный молотый 1 гр.

Шаги 25 мин.

  1. Салат с жареными баклажанами

    Чтобы салат с жареными баклажанами получился вкусным, надо правильно подготовить этот овощ. Баклажаны промойте, обсушите салфеткой, удалите кончики, нарежьте маленькими кубиками и переложите в отдельную посуду.

  2. Салат с жареными баклажанами

    Равномерно посыпьте их кукурузным крахмалом.

  3. Салат с жареными баклажанами

    Затем хорошо перемешайте, чтобы крахмал покрыл кубики со всех сторон.

  4. Салат с жареными баклажанами

    Промойте и обсушите помидоры. Нарежьте их такими же кубиками, как и баклажаны.

  5. Салат с жареными баклажанами

    В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла и обжарьте на нем, на среднем огне нарезку баклажанов до румяного цвета.

  6. Салат с жареными баклажанами

    Жареные баклажаны переложите в салатницу и немного остудите. Затем добавьте к ним нарезку помидоров.

  7. Салат с жареными баклажанами

    Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Очищенные зубки чеснока измельчите на средней терке. Зелень и чеснок положите поверх овощей.

  8. Салат с жареными баклажанами

    Посыпьте все солью с черным перцем, добавьте ложку растительного масла и аккуратно перемешайте.

  9. Салат с жареными баклажанами

    Приготовленный салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале, разложите по порционным салатницам, посыпьте семенами кунжута и сразу сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром

Салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром дополнит ваш стол и порадует вкусовой палитрой. Набор ингредиентов небольшой и главная роль принадлежит баклажанам. Помидоры подходят любые, а сыр выбирается белых сортов: адыгейский, моцарелла, рикотта или брынза. В этом рецепте жарим баклажаны с соевым соусом и можно салат дополнить грецкими орехами.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Сыр адыгейский – 200 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Грецкие орехи – 8 шт.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту и нужному вам количеству порций простой набор ингредиентов для салата.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Баклажаны промойте, насухо протрите салфеткой и нарежьте небольшими брусочками. Кожуру снимать необязательно.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Для жарки баклажанов лучше взять вок, но подойдет и обычная чугунная сковорода. Жарим баклажаны в азиатском стиле: на большом огне. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Быстро и при помешивании обжарьте на нем нарезку баклажанов в течение 2-х минут. Затем налейте соевый соус, пожарьте еще 2 минуты, чтобы соус выпарился и огонь выключите.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Такими же, как и баклажаны, брусочками нарежьте сыр с помидорами.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Обжаренные баклажаны с нарезкой сыра и помидоров переложите в салатницу, аккуратно перемешайте и снимите пробу. Приготовленный салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром посыпьте нарезанной зеленью с грецкими орехами и сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами

Салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами готовится просто, а подать его можно, как самостоятельное блюдо и лучше в теплом виде. В этом рецепте обжарим баклажаны и перец. Для свежести и пикантного вкуса добавим к овощам кинзу с чесноком. В заправке салат не нуждается.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовьте согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Баклажан промойте и нарежьте брусочками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Затем натрите их солью со всех сторон.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Хорошо промойте в холодной воде пучок зеленой кинзы.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Кусочки баклажана отожмите от сока и переложите в отдельную посуду.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. В сковородке разогрейте оливковое масло и на нем обжарьте баклажаны, только не сильно.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Обжаренные баклажаны переложите в салатницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 8. Сладкий перец очистите от семян с перегородками и нарежьте небольшими кусочками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 9. В этой же сковородке немного обжарьте нарезку сладкого перца.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 10. Помидор нарежьте небольшими кубиками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 11. Очищенные зубки чеснока мелко нарубите ножом.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 12. Перец с помидором и чесноком переложите в салатницу к баклажану. Кинзу нашинкуйте средними кусочками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 13. Затем салат посыпьте паприкой. Соль и масло добавлять не надо.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 14. Все ингредиенты аккуратно перемешайте. Приготовленный салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами сразу сервируйте к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с баклажанами, помидорами и чесноком

Салат с баклажанами, помидорами и чесноком наиболее популярен из линейки салатов с жареными баклажанами. Он простой в приготовлении и отличается хорошим вкусом. В этом рецепте баклажаны обжарим в панировке из крахмала и остроту дополним кинзой и сладким соусом «Чили».

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Крахмал кукурузный – 50 гр.
  • Кинза – 1/2 пучка.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Соус чили – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Кунжут черный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, простой набор ингредиентов для салата.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Баклажаны промыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Переложить их в отдельную посуду, посыпать крахмалом и хорошо перемешать.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Нарезку баклажанов обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Затем бумажным полотенцем удалить лишнее масло.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Промыть помидоры и нарезать такими же по размеру кубиками, как и баклажаны. Кинзу промыть и мелко нашинковать.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Чеснок измельчить через чесночницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Обжаренные баклажаны, нарезку помидоров с кинзой и чесноком переложить в салатницу. Посыпать их солью, черным кунжутом, добавить немного «Чили» и ложкой аккуратно перемешать.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 8. Приготовленный салат с жареными баклажанами, помидорами и чесноком разложить по порционным салатницам и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами

Салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами будет у вас закуской простой и аппетитной. В этом рецепте баклажаны обжарим на сковороде-гриль, запанировав их в муке. Помидоры выбираем кисло-сладкие и мясистые, а из зелени к такому салату лучше всего подходит кинза. Заправим салат растительным маслом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 150 гр.
  • Помидоры – 150 гр.
  • Кинза – 15 гр.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовить согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Баклажан ополоснуть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими кружками. Посыпать их солью и через 5 минут еще раз промыть холодной водой и обсушить.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Затем нарезку баклажанов поместить в пакет, насыпать муку и несколько раз встряхнуть, чтобы мука покрыла все кружки.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Промыть и обсушить помидор. Нарезать его небольшими кубиками.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Затем промыть и обсушить кинзу. Ее мелко нарезать.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Разогреть сковороду-гриль и смазать растительным маслом. Выложить кружки баклажанов и обжарить по пару минут с обеих сторон до румяного цвета.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Жареные баклажаны вместе с нарезкой помидора и кинзы переложить в салатницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 8. Салат посыпать солью с черным перцем, налить растительное масло и аккуратно перемешать.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 9. Приготовленный салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Теплый салат с жареными баклажанами

Салаты из жареных баклажанов чаще всего подаются в теплом виде, и блюдо получается ароматным и сытным. Такие салаты нередко дополняют мясом. В этом рецепте готовим салат только из баклажанов, помидоров и зелени. Баклажан обжарим с добавлением соевого соуса, что сделает овощ по вкусу подобным грибам.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Смесь перцев – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажан промойте, очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками. Посыпьте их солью, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Промойте помидоры, нарежьте так же средними кубиками и переложите в салатницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Мелко нашинкуйте промытую петрушку и переложите к помидорам.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. В сковородке разогрейте немного растительного масла и на нем обжарьте нарезку баклажана до золотистого цвета.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. К обжаренному баклажану налейте три ложки соевого соуса, перемешайте и пожарьте до полного выпаривания жидкости.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Горячие обжаренные кубики баклажана переложите в салатницу. Добавьте по щепотке соли со смесью перцев и аккуратно перемешайте. Заправлять маслом необязательно.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Приготовленный теплый салат с жареными баклажанами сразу, пока не остыл, сервируйте к столу, разложив по порционным салатницам. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с курицей и жареными баклажанами

Салат с курицей и жареными баклажанами получается более сытным вариантом, но калорийность его невысокая. В этом рецепте берем для салата куриную грудку. Баклажаны обжарим вместе с луком. Дополним салат мягким сыром и заправим пряным соусом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Баклажаны небольшие – 3 шт.
  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Сыр – 200 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала отварите до готовности куриную грудку или филе в подсоленной воде. Баклажаны промойте, нарежьте средними кусочками и на 15 минут замочите в воде с добавлением соли в расчете 2 ст. ложки на 1,5 литра воды.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Для соуса-заправки в пиалу налейте немного оливкового масла. Добавьте к нему измельченный через чесночницу чеснок, немного мелко нарезанного зеленого укропа, соли с черным перцем, хорошо перемешайте и оставьте для настаивания.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Отваренную грудку освободите от косточек, нарежьте средними кубиками, как и баклажаны, и переложите в глубокую салатницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Промойте помидоры и нарежьте более крупно, чтобы не дали много своего сока.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Мягкий сыр (фета или сулугуни) нарежьте кубиками и переложите в салатницу к остальным ингредиентам.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Баклажаны на дуршлаге промойте под проточной водой и салфеткой уберите лишнюю жидкость. Тонкими полукольцами нарежьте луковицу. Нарезку баклажанов и лука обжарьте до легкого румяного цвета на разогретом растительном масле. Затем их сразу переложите в салатницу.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Полейте салат с курицей и жареными баклажанами приготовленным соусом, аккуратно перемешайте, разложите по порционным салатницам и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат из жареных баклажанов по-корейски

Салат из жареных баклажанов по-корейски называется «Кади-ча» и получается ярким блюдом с пикантным вкусом. Для салата важна одинаковая нарезка овощей продольной соломкой. Корейский вкус придается салату добавлением кориандра, кунжута, чеснока, соевого соуса и уксуса, количество которого можно изменить по вашему вкусу. Салату нужно минимум 12 часов для настаивания.

Время готовки: 12 часов.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 500 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 6 зубков.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Сахар – ½ ст.л.
  • Уксус винный – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте, нарежьте тонкими длинными ломтиками и замочите на 20 минут в соленой воде для удаления горечи.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Затем их хорошо промойте, обсушите салфеткой и обжарьте на большом огне в продолжение 5 минут до румяного цвета.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Тонкой соломкой нарежьте очищенный болгарский перец.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Морковь натрите на корейской терке или измельчите тонкой соломкой.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Ножом очень мелко нарубите очищенный чеснок.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Петрушку промойте, обсушите салфеткой и также мелко нашинкуйте.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Семена кунжута обжарьте на сухой разогретой сковородке.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 8. Любым способом измельчите зерна кориандра.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 9. Все подготовленные ингредиенты переложите в салатницу. Налейте к ним соевый соус с уксусом и оливковым маслом, аккуратно перемешайте и на 12 часов поставьте в холодильник. По истечении этого времени приготовленный салат из жареных баклажанов по-корейски можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с жареными баклажанами и руколой

Салат с жареными баклажанами и руколой простой в приготовлении, подается самостоятельным блюдом или вкусным гарниром к мясным или рыбным блюдам. В этом рецепте вкус салата из жареных баклажанов дополним помидорами и тертым пармезаном.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 150 гр.
  • Рукола – 70 гр.
  • Помидоры – 100 гр.
  • Пармезан – 10 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовить согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Баклажаны промыть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими полукружками. Многие сорта этого овоща не горчат, но если сомневаетесь, то посолите нарезку на 10 минут.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Затем баклажаны обжарить до румяного цвета на разогретом растительном масле и к концу жарки посыпать сушеным чесноком.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Руколу ополоснуть водой и уложить на салатницу без нарезки.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. Поверх руколы разложить нарезанный ломтиками помидор.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Поверх помидора равномерно разложить обжаренные полукружки баклажана и посыпать солью с черным перцем.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 7. Посыпать салат сверху измельченным на мелкой терке пармезаном.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 8. Приготовленный салат с жареными баклажанами и руколой сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

Салат с баклажанами и грецкими орехами

Салат с жареными баклажанами и грецким орехом придется по вкусу всем любителям баклажанов в разных исполнениях. Грецкие орехи в сочетании с чесноком и зеленью придают салату особенный вкус грузинской кухни. В этом рецепте для нежности добавим к салату немного сыра. Заправка к салату не нужна.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Баклажаны небольшие – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Грецкие орехи – по вкусу.
  • Сыр адыгейский – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Петрушка/кинза – 3 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промыть и нарезать небольшими брусочками. Посыпать их солью и оставить на 10 минут для удаления горечи. Затем хорошо промыть, руками отжать воду и брусочки обсушить салфеткой.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 2. Обжарить нарезку баклажанов в сковородке на разогретом растительном масле до полной готовности и при помешивании, чтобы не подгорели. Затем налить ложку соевого соуса и после его выпаривания огонь выключить. Баклажаны остудить.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 3. Промытые помидоры и адыгейский сыр (можно заменить любым мягким) нарезать одинаковыми небольшими брусочкам.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 4. Грецкие орехи подсушить на сковороде и измельчить в среднюю крошку любым способом. Чеснок и зелень мелко нарубить ножом.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 5. В салатницу переложить все подготовленные ингредиенты, за исключением орехов. Затем салат посыпать солью с черным перцем, аккуратно перемешать и снять пробу. Если помидоры некислые, можно салат полить соком лимона.

Салат с жареными баклажанами

Шаг 6. Приготовленный салат с баклажанами и грецкими орехами разложить по порционным салатницам, обильно посыпать ореховой крошкой и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами

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