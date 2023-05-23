Салат с жареными баклажанами – это простое и одновременно яркое, сытное и вкусное блюдо для летнего стола. Жареные баклажаны отлично сочетаются с разными овощами, заправками, успешно заменяют мясо, да и к тому же малокалорийные. Подаются такие салаты в теплом виде, но неповторимый вкус имеют и охлажденные. Линейка салатов с жареными баклажанами широкая и легко выбрать рецепт по личному вкусу.

Салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале

Салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале отличается хрустящим вкусом за счет крахмальной панировки, что не получается с просто обжаренным овощем, а дополнить его можно разными ингредиентами. В этом рецепте к жареным баклажанам добавим помидоры с чесноком и петрушкой. Для заправки берем только растительное масло.

Ингредиенты –+2 порц.

Баклажан 300 гр.

Помидоры 300 гр.

Чеснок 10 гр.

Петрушка 10 гр.

Крахмал кукурузный 1 ст.л.

Кунжут 10 гр.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль 1 гр.

Перец чёрный молотый 1 гр.

Шаги 25 мин.

Чтобы салат с жареными баклажанами получился вкусным, надо правильно подготовить этот овощ. Баклажаны промойте, обсушите салфеткой, удалите кончики, нарежьте маленькими кубиками и переложите в отдельную посуду. Равномерно посыпьте их кукурузным крахмалом. Затем хорошо перемешайте, чтобы крахмал покрыл кубики со всех сторон. Промойте и обсушите помидоры. Нарежьте их такими же кубиками, как и баклажаны. В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла и обжарьте на нем, на среднем огне нарезку баклажанов до румяного цвета. Жареные баклажаны переложите в салатницу и немного остудите. Затем добавьте к ним нарезку помидоров. Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Очищенные зубки чеснока измельчите на средней терке. Зелень и чеснок положите поверх овощей. Посыпьте все солью с черным перцем, добавьте ложку растительного масла и аккуратно перемешайте. Приготовленный салат с баклажанами, жаренными в кукурузном крахмале, разложите по порционным салатницам, посыпьте семенами кунжута и сразу сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром

Салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром дополнит ваш стол и порадует вкусовой палитрой. Набор ингредиентов небольшой и главная роль принадлежит баклажанам. Помидоры подходят любые, а сыр выбирается белых сортов: адыгейский, моцарелла, рикотта или брынза. В этом рецепте жарим баклажаны с соевым соусом и можно салат дополнить грецкими орехами.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Помидоры – 4 шт.

Сыр адыгейский – 200 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Грецкие орехи – 8 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту и нужному вам количеству порций простой набор ингредиентов для салата.

Шаг 2. Баклажаны промойте, насухо протрите салфеткой и нарежьте небольшими брусочками. Кожуру снимать необязательно.

Шаг 3. Для жарки баклажанов лучше взять вок, но подойдет и обычная чугунная сковорода. Жарим баклажаны в азиатском стиле: на большом огне. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Быстро и при помешивании обжарьте на нем нарезку баклажанов в течение 2-х минут. Затем налейте соевый соус, пожарьте еще 2 минуты, чтобы соус выпарился и огонь выключите.

Шаг 4. Такими же, как и баклажаны, брусочками нарежьте сыр с помидорами.

Шаг 5. Обжаренные баклажаны с нарезкой сыра и помидоров переложите в салатницу, аккуратно перемешайте и снимите пробу. Приготовленный салат с жареными баклажанами, помидорами и сыром посыпьте нарезанной зеленью с грецкими орехами и сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами

Салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами готовится просто, а подать его можно, как самостоятельное блюдо и лучше в теплом виде. В этом рецепте обжарим баклажаны и перец. Для свежести и пикантного вкуса добавим к овощам кинзу с чесноком. В заправке салат не нуждается.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовьте согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Баклажан промойте и нарежьте брусочками.

Шаг 3. Затем натрите их солью со всех сторон.

Шаг 4. Хорошо промойте в холодной воде пучок зеленой кинзы.

Шаг 5. Кусочки баклажана отожмите от сока и переложите в отдельную посуду.

Шаг 6. В сковородке разогрейте оливковое масло и на нем обжарьте баклажаны, только не сильно.

Шаг 7. Обжаренные баклажаны переложите в салатницу.

Шаг 8. Сладкий перец очистите от семян с перегородками и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 9. В этой же сковородке немного обжарьте нарезку сладкого перца.

Шаг 10. Помидор нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 11. Очищенные зубки чеснока мелко нарубите ножом.

Шаг 12. Перец с помидором и чесноком переложите в салатницу к баклажану. Кинзу нашинкуйте средними кусочками.

Шаг 13. Затем салат посыпьте паприкой. Соль и масло добавлять не надо.

Шаг 14. Все ингредиенты аккуратно перемешайте. Приготовленный салат с жареными баклажанами, болгарским перцем и помидорами сразу сервируйте к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Салат с баклажанами, помидорами и чесноком

Салат с баклажанами, помидорами и чесноком наиболее популярен из линейки салатов с жареными баклажанами. Он простой в приготовлении и отличается хорошим вкусом. В этом рецепте баклажаны обжарим в панировке из крахмала и остроту дополним кинзой и сладким соусом «Чили».

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Крахмал кукурузный – 50 гр.

Кинза – 1/2 пучка.

Соль – 1/3 ч.л.

Соус чили – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Кунжут черный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, простой набор ингредиентов для салата.

Шаг 2. Баклажаны промыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками.

Шаг 3. Переложить их в отдельную посуду, посыпать крахмалом и хорошо перемешать.

Шаг 4. Нарезку баклажанов обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Затем бумажным полотенцем удалить лишнее масло.

Шаг 5. Промыть помидоры и нарезать такими же по размеру кубиками, как и баклажаны. Кинзу промыть и мелко нашинковать.

Шаг 6. Чеснок измельчить через чесночницу.

Шаг 7. Обжаренные баклажаны, нарезку помидоров с кинзой и чесноком переложить в салатницу. Посыпать их солью, черным кунжутом, добавить немного «Чили» и ложкой аккуратно перемешать.

Шаг 8. Приготовленный салат с жареными баклажанами, помидорами и чесноком разложить по порционным салатницам и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами

Салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами будет у вас закуской простой и аппетитной. В этом рецепте баклажаны обжарим на сковороде-гриль, запанировав их в муке. Помидоры выбираем кисло-сладкие и мясистые, а из зелени к такому салату лучше всего подходит кинза. Заправим салат растительным маслом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Баклажаны – 150 гр.

Помидоры – 150 гр.

Кинза – 15 гр.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовить согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Баклажан ополоснуть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими кружками. Посыпать их солью и через 5 минут еще раз промыть холодной водой и обсушить.

Шаг 3. Затем нарезку баклажанов поместить в пакет, насыпать муку и несколько раз встряхнуть, чтобы мука покрыла все кружки.

Шаг 4. Промыть и обсушить помидор. Нарезать его небольшими кубиками.

Шаг 5. Затем промыть и обсушить кинзу. Ее мелко нарезать.

Шаг 6. Разогреть сковороду-гриль и смазать растительным маслом. Выложить кружки баклажанов и обжарить по пару минут с обеих сторон до румяного цвета.

Шаг 7. Жареные баклажаны вместе с нарезкой помидора и кинзы переложить в салатницу.

Шаг 8. Салат посыпать солью с черным перцем, налить растительное масло и аккуратно перемешать.

Шаг 9. Приготовленный салат с жареными баклажанами, кинзой и помидорами сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат с жареными баклажанами

Салаты из жареных баклажанов чаще всего подаются в теплом виде, и блюдо получается ароматным и сытным. Такие салаты нередко дополняют мясом. В этом рецепте готовим салат только из баклажанов, помидоров и зелени. Баклажан обжарим с добавлением соевого соуса, что сделает овощ по вкусу подобным грибам.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Соевый соус – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 щепотка.

Смесь перцев – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажан промойте, очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками. Посыпьте их солью, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь.

Шаг 2. Промойте помидоры, нарежьте так же средними кубиками и переложите в салатницу.

Шаг 3. Мелко нашинкуйте промытую петрушку и переложите к помидорам.

Шаг 4. В сковородке разогрейте немного растительного масла и на нем обжарьте нарезку баклажана до золотистого цвета.

Шаг 5. К обжаренному баклажану налейте три ложки соевого соуса, перемешайте и пожарьте до полного выпаривания жидкости.

Шаг 6. Горячие обжаренные кубики баклажана переложите в салатницу. Добавьте по щепотке соли со смесью перцев и аккуратно перемешайте. Заправлять маслом необязательно.

Шаг 7. Приготовленный теплый салат с жареными баклажанами сразу, пока не остыл, сервируйте к столу, разложив по порционным салатницам. Приятного аппетита!

Салат с курицей и жареными баклажанами

Салат с курицей и жареными баклажанами получается более сытным вариантом, но калорийность его невысокая. В этом рецепте берем для салата куриную грудку. Баклажаны обжарим вместе с луком. Дополним салат мягким сыром и заправим пряным соусом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны небольшие – 3 шт.

Куриная грудка – 1 шт.

Сыр – 200 гр.

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала отварите до готовности куриную грудку или филе в подсоленной воде. Баклажаны промойте, нарежьте средними кусочками и на 15 минут замочите в воде с добавлением соли в расчете 2 ст. ложки на 1,5 литра воды.

Шаг 2. Для соуса-заправки в пиалу налейте немного оливкового масла. Добавьте к нему измельченный через чесночницу чеснок, немного мелко нарезанного зеленого укропа, соли с черным перцем, хорошо перемешайте и оставьте для настаивания.

Шаг 3. Отваренную грудку освободите от косточек, нарежьте средними кубиками, как и баклажаны, и переложите в глубокую салатницу.

Шаг 4. Промойте помидоры и нарежьте более крупно, чтобы не дали много своего сока.

Шаг 5. Мягкий сыр (фета или сулугуни) нарежьте кубиками и переложите в салатницу к остальным ингредиентам.

Шаг 6. Баклажаны на дуршлаге промойте под проточной водой и салфеткой уберите лишнюю жидкость. Тонкими полукольцами нарежьте луковицу. Нарезку баклажанов и лука обжарьте до легкого румяного цвета на разогретом растительном масле. Затем их сразу переложите в салатницу.

Шаг 7. Полейте салат с курицей и жареными баклажанами приготовленным соусом, аккуратно перемешайте, разложите по порционным салатницам и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат из жареных баклажанов по-корейски

Салат из жареных баклажанов по-корейски называется «Кади-ча» и получается ярким блюдом с пикантным вкусом. Для салата важна одинаковая нарезка овощей продольной соломкой. Корейский вкус придается салату добавлением кориандра, кунжута, чеснока, соевого соуса и уксуса, количество которого можно изменить по вашему вкусу. Салату нужно минимум 12 часов для настаивания.

Время готовки: 12 часов.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 500 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 6 зубков.

Петрушка – 1 пучок.

Соевый соус – 2 ст.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Масло оливковое – по вкусу.

Сахар – ½ ст.л.

Уксус винный – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте, нарежьте тонкими длинными ломтиками и замочите на 20 минут в соленой воде для удаления горечи.

Шаг 2. Затем их хорошо промойте, обсушите салфеткой и обжарьте на большом огне в продолжение 5 минут до румяного цвета.

Шаг 3. Тонкой соломкой нарежьте очищенный болгарский перец.

Шаг 4. Морковь натрите на корейской терке или измельчите тонкой соломкой.

Шаг 5. Ножом очень мелко нарубите очищенный чеснок.

Шаг 6. Петрушку промойте, обсушите салфеткой и также мелко нашинкуйте.

Шаг 7. Семена кунжута обжарьте на сухой разогретой сковородке.

Шаг 8. Любым способом измельчите зерна кориандра.

Шаг 9. Все подготовленные ингредиенты переложите в салатницу. Налейте к ним соевый соус с уксусом и оливковым маслом, аккуратно перемешайте и на 12 часов поставьте в холодильник. По истечении этого времени приготовленный салат из жареных баклажанов по-корейски можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Салат с жареными баклажанами и руколой

Салат с жареными баклажанами и руколой простой в приготовлении, подается самостоятельным блюдом или вкусным гарниром к мясным или рыбным блюдам. В этом рецепте вкус салата из жареных баклажанов дополним помидорами и тертым пармезаном.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Баклажаны – 150 гр.

Рукола – 70 гр.

Помидоры – 100 гр.

Пармезан – 10 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовить согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Баклажаны промыть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими полукружками. Многие сорта этого овоща не горчат, но если сомневаетесь, то посолите нарезку на 10 минут.

Шаг 3. Затем баклажаны обжарить до румяного цвета на разогретом растительном масле и к концу жарки посыпать сушеным чесноком.

Шаг 4. Руколу ополоснуть водой и уложить на салатницу без нарезки.

Шаг 5. Поверх руколы разложить нарезанный ломтиками помидор.

Шаг 6. Поверх помидора равномерно разложить обжаренные полукружки баклажана и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 7. Посыпать салат сверху измельченным на мелкой терке пармезаном.

Шаг 8. Приготовленный салат с жареными баклажанами и руколой сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Салат с баклажанами и грецкими орехами

Салат с жареными баклажанами и грецким орехом придется по вкусу всем любителям баклажанов в разных исполнениях. Грецкие орехи в сочетании с чесноком и зеленью придают салату особенный вкус грузинской кухни. В этом рецепте для нежности добавим к салату немного сыра. Заправка к салату не нужна.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Баклажаны небольшие – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Грецкие орехи – по вкусу.

Сыр адыгейский – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубок.

Соевый соус – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка/кинза – 3 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промыть и нарезать небольшими брусочками. Посыпать их солью и оставить на 10 минут для удаления горечи. Затем хорошо промыть, руками отжать воду и брусочки обсушить салфеткой.

Шаг 2. Обжарить нарезку баклажанов в сковородке на разогретом растительном масле до полной готовности и при помешивании, чтобы не подгорели. Затем налить ложку соевого соуса и после его выпаривания огонь выключить. Баклажаны остудить.

Шаг 3. Промытые помидоры и адыгейский сыр (можно заменить любым мягким) нарезать одинаковыми небольшими брусочкам.

Шаг 4. Грецкие орехи подсушить на сковороде и измельчить в среднюю крошку любым способом. Чеснок и зелень мелко нарубить ножом.

Шаг 5. В салатницу переложить все подготовленные ингредиенты, за исключением орехов. Затем салат посыпать солью с черным перцем, аккуратно перемешать и снять пробу. Если помидоры некислые, можно салат полить соком лимона.

Шаг 6. Приготовленный салат с баклажанами и грецкими орехами разложить по порционным салатницам, обильно посыпать ореховой крошкой и сервировать к столу. Приятного аппетита!