Недавно состоялась премьера долгожданного фильма «Барби», который произвел настоящий фурор. Теперь создается впечатление, что мода на всё розовое будет оставаться еще очень долго. В связи с этим наша редакция подготовила кулинарный ответ самому популярному фильму 2023 года. Рассказываем, как приготовить салат «Селедка под шубой» в стиле Барби.

Такая закуска с ярко-розовой верхушкой, поданная сейчас к столу, будет очень кстати. Попробуйте приготовить ее не по классическому рецепту, а с некоторыми изменениями и дополнительными штрихами. Тогда оторваться от «Шубы» будет нереально.

Как необычно приготовить салат «Селедка под шубой»

Чтобы сделать вкус привычного всем блюда более интересным, запеките овощи, а не отваривайте их. Также добавьте в салат обжаренный репчатый лук вместо свежего. Эти штрихи сделают вашу закуску королевой стола.

Ингредиенты

Филе сельди2 шт. Свекла1 шт. Морковь2 шт. Картофель3 шт. Лук1 шт. Соль по вкусу Майонез250 г Подсолнечное масло по вкусу Яйцо5 шт.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его четвертинками. Обжариваем лук на разогретой сковороде с маслом до легкой золотистости.Помещаем картофель, морковь и свеклу в отдельные рукава для запекания. Отправляем их в разогретую до 180 градусов на 40 минут. Даем овощам остыть. Затем очищаем их. Натираем овощи на крупной терке.Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их и очищаем от скорлупы. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на крупной терке. Желтки разминаем, используя вилку.Удаляем косточки из филе сельди. Нарезаем рыбку мелким кубиком. Собираем салат. Устанавливаем на блюдо разъемную форму. Выкладываем слой из картофеля. Слегка его присаливаем. Потом помещаем измельченные желтки. Сверху делаем сеточку из майонеза.Далее выкладываем сельдь, равномерно ее распределяя. Затем помещаем обжаренный лук. Сверху выкладываем морковь. Слегка присаливаем овощной слой. Рисуем сеточку из майонеза.Сверху выкладываем натертый белок. А затем помещаем натертую свеклу, аккуратно ее ровняя. Добавляем соль и всё щедро смазываем майонезом.

Можете украсить верх салата небольшим количеством натертого яичного белка, пройдясь по краю круга. Так закуска будет выглядеть более эффектно. Рекомендуем отправить «Сельдь под шубой» в холодильник на 1 час перед подачей. За это время салат успеет хорошенько пропитаться.