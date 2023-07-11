Салат «Татьянин день»

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Описание приготовления:

Посыпать салат сверху сыром нужно непосредственно перед подачей, чтобы он не заветрился и не засох. Солить его рекомендую уже в тарелке, так как от соли овощи сразу начнут выделять сок, что испортит внешний вид и сократит срок хранения.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 150 Грамм (отварная)
  • Ветчина 100 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки
  • Лук зеленый 10 Грамм
  • Лук красный 1 Штука
  • Перец болгарский 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Майонез По вкусу
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Огурец свежий 1 Штука
  • Зелень По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

197 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Татьянин день"»

Салат "Татьянин день"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Татьянин день".

Салат "Татьянин день"

Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, порежьте соломкой и выложите в салатник.

Салат "Татьянин день"

У свежего огурца отрежьте кончики и порежьте соломкой, добавьте к перцу.

Салат "Татьянин день"

Репчатый красный лук мелко порежьте и добавьте в миску.

Салат "Татьянин день"

Яйцо очистите и порежьте кубиком, выложите к овощам.

Салат "Татьянин день"

Ветчину порежьте соломкой и добавьте в салат.

Салат "Татьянин день"

Отделите мясо от костей, порежьте на мелкие кусочки и добавьте в миску.

Салат "Татьянин день"

Зеленый лук и зелень мелко порежьте и выложите в салат. Добавьте майонез и перемешайте.

Салат "Татьянин день"

Готовый салат посыпьте сверху натертым на средней терке сыром и подавайте к столу.

Салат "Татьянин день"

Приятного аппетита!

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