Описание приготовления:
Посыпать салат сверху сыром нужно непосредственно перед подачей, чтобы он не заветрился и не засох. Солить его рекомендую уже в тарелке, так как от соли овощи сразу начнут выделять сок, что испортит внешний вид и сократит срок хранения.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица 150 Грамм (отварная)
- Ветчина 100 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Лук зеленый 10 Грамм
- Лук красный 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Соль По вкусу
- Майонез По вкусу
- Сыр твердый 100 Грамм
- Огурец свежий 1 Штука
- Зелень По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
197 ккал
Калорийность
9 г
Белки
16 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Татьянин день"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Татьянин день".
Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, порежьте соломкой и выложите в салатник.
У свежего огурца отрежьте кончики и порежьте соломкой, добавьте к перцу.
Репчатый красный лук мелко порежьте и добавьте в миску.
Яйцо очистите и порежьте кубиком, выложите к овощам.
Ветчину порежьте соломкой и добавьте в салат.
Отделите мясо от костей, порежьте на мелкие кусочки и добавьте в миску.
Зеленый лук и зелень мелко порежьте и выложите в салат. Добавьте майонез и перемешайте.
Готовый салат посыпьте сверху натертым на средней терке сыром и подавайте к столу.
Приятного аппетита!