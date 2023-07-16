Описание приготовления:

Готовится салат очень просто. Он внесет разнообразие не только в праздничное меню, но отлично подойдет к столу в будни. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриные сердечки 250 Грамм

Яйцо куриное 2 Штуки

Огурец маринованный 1 Штука

Картофель 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Майонез 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

160 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Юбилейный" с куриными сердечками»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Нарежьте яйца и маринованный или соленый огурец кубиками.

Картофель сварите в кожуре, охладите, очистите и мелко нарежьте. Репчатый лук также мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы он не был горьким в салате. Можно взять сладкий салатный лук.

Морковь отварите, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Сердечки помойте, обрежьте жир, сосуды, удалите сгустки крови. Выложите в кастрюлю, немного посолите, доведите до кипения. Варите сердечки до мягкости 20-25 минут. После достаньте из кастрюли, охладите, нарежьте и добавьте в салат.

Салат посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Юбилейный" с куриными сердечками готов. Подавайте к столу на закуску.