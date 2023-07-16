Описание приготовления:
Готовится салат очень просто. Он внесет разнообразие не только в праздничное меню, но отлично подойдет к столу в будни. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриные сердечки 250 Грамм
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Огурец маринованный 1 Штука
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Майонез 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
160 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Юбилейный" с куриными сердечками»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Нарежьте яйца и маринованный или соленый огурец кубиками.
Картофель сварите в кожуре, охладите, очистите и мелко нарежьте. Репчатый лук также мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы он не был горьким в салате. Можно взять сладкий салатный лук.
Морковь отварите, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Сердечки помойте, обрежьте жир, сосуды, удалите сгустки крови. Выложите в кастрюлю, немного посолите, доведите до кипения. Варите сердечки до мягкости 20-25 минут. После достаньте из кастрюли, охладите, нарежьте и добавьте в салат.
Салат посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Перемешайте все ингредиенты салата.
Салат "Юбилейный" с куриными сердечками готов. Подавайте к столу на закуску.