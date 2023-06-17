Описание приготовления:
Салат "Витязь" — вкусный и сытный настолько, что может заменить второе блюдо в обед. Готовится очень просто быстро, если есть отварная курица.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 250 Грамм
- Помидор 1 Штука
- Огурец 1 Штука
- Листья салата 3 Штуки
- Сыр твердый 70 Грамм
- Сухари из белого хлеба 100 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 3
Калорийность
110 ккал
Калорийность
8 г
Белки
5 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Витязь"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Помидор и огурец нарежьте произвольно.
Добавьте сухарики и сыр, нарезанный небольшими кубиками.
Салатный лист нарежьте также произвольно.
Нарежьте отварную курицу и чеснок.
Салат посолите, поперчите и заправьте небольшим количеством майонеза.
Перемешайте все ингредиенты салата.
Салат "Витязь" готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.