Салат «Витязь»

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Описание приготовления:

Салат "Витязь" — вкусный и сытный настолько, что может заменить второе блюдо в обед. Готовится очень просто быстро, если есть отварная курица.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная 250 Грамм
  • Помидор 1 Штука
  • Огурец 1 Штука
  • Листья салата 3 Штуки
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Сухари из белого хлеба 100 Грамм
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 3

Калорийность

110 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Витязь"»

Салат "Витязь"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Витязь"

Помидор и огурец нарежьте произвольно.

Салат "Витязь"

Добавьте сухарики и сыр, нарезанный небольшими кубиками.

Салат "Витязь"

Салатный лист нарежьте также произвольно.

Салат "Витязь"

Нарежьте отварную курицу и чеснок.

Салат "Витязь"

Салат посолите, поперчите и заправьте небольшим количеством майонеза.

Салат "Витязь"

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Витязь"

Салат "Витязь" готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.

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