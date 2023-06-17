Описание приготовления:

Салат "Витязь" — вкусный и сытный настолько, что может заменить второе блюдо в обед. Готовится очень просто быстро, если есть отварная курица.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 250 Грамм

Помидор 1 Штука

Огурец 1 Штука

Листья салата 3 Штуки

Сыр твердый 70 Грамм

Сухари из белого хлеба 100 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 3

Калорийность

110 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Витязь"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Помидор и огурец нарежьте произвольно.

Добавьте сухарики и сыр, нарезанный небольшими кубиками.

Салатный лист нарежьте также произвольно.

Нарежьте отварную курицу и чеснок.

Салат посолите, поперчите и заправьте небольшим количеством майонеза.

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Витязь" готов. Подавайте на закуску в будни и праздники.