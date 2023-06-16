Салат «Владимирский»

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Описание приготовления:

Салат "Владимирский" готовится очень просто и быстро. Вместо майонеза его можно заправить сметаной или йогуртом. В любом случае будет вкусно и сытно!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Картофель 2 Штуки
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Листья салата 3 Штуки
  • Огурец свежий 1 Штука
  • Петрушка 10 Грамм
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

73 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Владимирский"»

Салат "Владимирский"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Владимирский"

Яйца сварите вкрутую. Репчатый лук очистите, помойте. Нарежьте яйца и лук, выложите в салатник.

Салат "Владимирский"

Огурец и петрушку помойте и нарежьте.

Салат "Владимирский"

Салатные листья помойте и нарежьте произвольно. Картофель отварите, охладите и очистите, нарежьте кубиками.

Салат "Владимирский"

Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.

Салат "Владимирский"

Салат "Владимирский" готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!

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