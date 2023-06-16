Описание приготовления:
Салат "Владимирский" готовится очень просто и быстро. Вместо майонеза его можно заправить сметаной или йогуртом. В любом случае будет вкусно и сытно!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Картофель 2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Листья салата 3 Штуки
- Огурец свежий 1 Штука
- Петрушка 10 Грамм
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
73 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Владимирский"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Яйца сварите вкрутую. Репчатый лук очистите, помойте. Нарежьте яйца и лук, выложите в салатник.
Огурец и петрушку помойте и нарежьте.
Салатные листья помойте и нарежьте произвольно. Картофель отварите, охладите и очистите, нарежьте кубиками.
Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
Салат "Владимирский" готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!