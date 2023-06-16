Описание приготовления:

Салат "Владимирский" готовится очень просто и быстро. Вместо майонеза его можно заправить сметаной или йогуртом. В любом случае будет вкусно и сытно!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Овощи

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Картофель 2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Листья салата 3 Штуки

Огурец свежий 1 Штука

Петрушка 10 Грамм

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

73 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Владимирский"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Яйца сварите вкрутую. Репчатый лук очистите, помойте. Нарежьте яйца и лук, выложите в салатник.

Огурец и петрушку помойте и нарежьте.

Салатные листья помойте и нарежьте произвольно. Картофель отварите, охладите и очистите, нарежьте кубиками.

Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.

Салат "Владимирский" готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!