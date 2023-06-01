Салат “Завтрак туриста” с рисом на зиму — это закуска, которая имеет различные интерпретации. В сегодняшней подборке представлены популярные вариации, среди которых каждый найдет своего фаворита. Рецепты достаточно простые и бюджетные. Закуски выходят сытными и очень вкусными, хорошо дополняют мясные и рыбные блюда.

Салат «Завтрак туриста» с рисом на зиму — классический рецепт

Салат “Завтрак туриста” с рисом на зиму – это классический рецепт, который выходит сочным и достаточно аппетитным. Для приготовления понадобятся бюджетные овощи, которых всегда достаточно в урожайный сезон. Закатка исполняется несложно, получается яркой и не причинит неудобств даже новичку.

Ингредиенты –+6 порц.

Лук репчатый ½ кг

Рис белый 500 гр.

Морковь 1 кг

Помидоры 1 кг

Кабачок 1 кг

Сахар-песок 4 ст.л.

Уксус столовый 9% 250 мл.

Перец болгарский 500 гр.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Соль 3 ст.л.

Перец душистый горошком 10 шт.

Лавровый лист 5 шт.

Гвоздика 10 шт.

Шаги 180 мин.

Как заготовить салат «Завтрак туриста» с рисом на зиму по классическому рецепту? Сначала необходимо очистить и нарезать лук. Пока будем подготавливать нарезку, замачиваем рис, основательно промыв несколько раз. Способ нарезки овощей определяем по своему усмотрению. По опыту скажу, лучше не мельчить, чтобы после длительной тепловой обработки оставались кусочки, и масса не превратилась в кашу. Очищаем от кожицы морковку, воспользовавшись экономкой, и трем на терке. Для большого количества овощей удобнее использовать кухонный комбайн. Вымытые кабачки освобождаем от хвостиков. В плодах-переростках снимаем кожицу и вычищаем внутренности. Нарезаем кубиками. Промыв болгарские перцы, освобождаем плоды от плодоножек, семян и перепонок. Нарезаем полукольцами. Для красоты и яркости используем перцы разного цвета. Ополоснув томаты, делим овощи на сегменты, по желанию предварительно освободив от шкурки. Разместив на конфорке вместительную жаропрочную посуду, прогреваем. При необходимости слегка промазываем маслом. Сгружаем нарезку. Овощи можно обжарить поочередно или вместе. Приправляем солью, сахаром и остальными пряностями. Томим 1 час при регулярном помешивании. Добавляем промытый рис. Тушим полчаса. В завершении процесса вливаем уксусную кислоту. Размешав, прогреваем и выключаем пламя. Вымытые и простерилизованные баночки наполняем заготовкой. Завинчиваем простерилизованными крышками. Остужаем под пледом. После остывания перемещаем в кладовку или шкаф для консервации. Пробуем в качестве гарнира с мясным блюдом или кушаем отдельно. Приятного аппетита!

Салат «Завтрак туриста» с рисом и томатной пастой

Салат “Завтрак туриста” с рисом и томатной пастой обладает аппетитным ароматом и ярким вкусом. Закуска станет палочкой-выручалочкой, разнообразит меню, поможет быстро сообразить на стол и сэкономить время. Салат обычно используют в качестве дополнения к главному угощению.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Рис полуготовый – 2 ст.

Вода – 500 мл.

Томатная паста – 0,5 ст.

Капуста листовая – 1 пучок.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Морковь – 2-3 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – 1 ст.л.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Детально вымыв крупу, ставим вариться на 10 минут.

Шаг 2. Промываем сваренный до полуготовности рис и откидываем на дуршлаг. Пока стекают излишки воды, счищаем с лука верхний слой и скоблим морковку ножом или снимаем кожицу экономкой, а затем нарезаем брусочками. Салатную капусту основательно промываем.

Шаг 3. Сковородку ставим на конфорку и разогреваем. Наливаем подсолнечное масло. Лук опускаем в кипящее масло и пассеруем до прозрачного состояния. Далее забрасываем морковку и обжариваем.

Шаг 4. Режем капустные листья (можно использовать любую капусту) и отправляем с рисом к обжарке.

Шаг 5. Рубим промытые укропные зонтики и сдабриваем ими блюдо. Солим и перчим, для баланса вкуса солодим, а для аромата кладем лаврушку. В качестве ароматизаторов можно использовать другие пряности.

Шаг 6. В воде растворяем томатную пасту (натуральную, с чистым составом), вливаем в сковородку. Перемешав, тушим 20 минут.

Шаг 7. В заключении вливаем уксус и перемешиваем. Пол-литровые емкости вымываем и прогреваем над паром. Перед этим можно замочить их в содовом растворе. Простерилизованные банки наполняем салатом, воспользовавшись прихватками, чтобы не обжечься.

Шаг 8. Закрываем баночки под ключ. Если используем винтовые банки, то крышки берем обязательно новые. Это гарантирует, что закатки не взорвутся и срок хранения увеличится. Поставив на крышки, ждем остывания. Для того чтобы закрутки остывали медленно, накрываем полотенцем или заворачиваем в одеяло.

Шаг 9. После охлаждения закрутки храним в погребе. Перед употреблением консервацию разогреваем или подаем в охлажденном состоянии к мясу или другим главным блюдам. Заготовка выручит занятых людей и сократит время на приготовление вкусного обеда. Приятного аппетита!

Салат «Завтрак туриста» без уксуса на зиму

Салат “Завтрак туриста” без уксуса на зиму – оригинальное угощение из бюджетных продуктов. Готовится легко и не создаст никаких неудобств. Заготовка прекрасно хранится, несмотря на отсутствие уксуса. Натуральная кислота томатов выступает консервантом. Приготовьте, гарантирую – вам понравится!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8* 700 гр.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 кг.

Рис – 1 ст.

Томат свежевыжатый – 3 л.

Морковь – 1 кг.

Соль – по вкусу.

Перец сладкий – 1 кг.

Масло подсолнечное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Томаты промываем и измельчаем через мясорубку или в комбайне. Шкурку снимаем по желанию, предварительно ошпарив кипятком и удалив плодоножки. Перцы промываем и извлекаем внутренности, удаляем перегородки и промываем. С лука и морковки счищаем шелуху и кожицу. Ополаскиваем под краном.

Шаг 2. Выливаем в таз перекрученные томаты и ставим кипятиться. Далее вливаем дезодорированное подсолнечное масло. Натираем на терке морковку и закладываем в кипящую заливку. Варим 10 минут.

Шаг 3. Нарезаем луковицы полукольцами и погружаем в кипящий томат. Тушим 10 минут.

Шаг 4. Перцы нарезаем полосками. Забрасываем в таз и варим 10 минут.

Шаг 5. Пока тушатся овощи, промываем крупу и засыпаем к овощам.

Шаг 6. Размешав, тушим заготовку 40 минут. Простерилизованные емкости наполняем салатом. Закрываем закаточной машинкой. Ставим на крышки и закутываем.

Шаг 7. Для длительного хранения закрутки перед закаткой стерилизуем в большой кастрюле. Для пол-литровых банок достаточно полчаса. Для банок большего объема увеличиваем время стерилизации. Остужаем и перемещаем в шкаф с консервацией. Приятного аппетита!

«Завтрак туриста» на зиму с капустой

“Завтрак туриста” на зиму с капустой обладает богатым вкусом и чем-то напоминает ленивые голубцы. Если же дополнить закуску котлетами, получим великолепное сочетание и сытный вариант обеда. Салат готовится элементарно, без каких-либо препятствий. Приготовьте, и сэкономите время зимой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 40 гр.

Рис – 150 гр.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Помидоры – 150 гр.

Морковь – 40 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив компоненты, счищаем с лука и моркови шелуху и кожицу. Лук нарезаем приемлемым кубиком. Морковку натираем на терке. Для больших порций удобнее использовать кухонную технику.

Шаг 2. С капустного вилка снимаем подвядшие листья. Отрезаем кусок и рубим соломкой.

Шаг 3. В толстостенной кастрюльке прокаливаем подсолнечное масло. Забросив лук с морковкой, пассеруем пару минут.

Шаг 4. Пока овощи пассеруются, промываем томаты и режем дольками, удалив плодоножки. К припущенным овощам выгружаем капусту и томаты. Тушим не более 5 минут. Капуста осядет за это время.

Шаг 5. Пока овощи тушатся, промываем рисовую крупу. К тушеным овощам высыпаем рис. Если выделилось мало жидкости, вливаем полстакана горячей воды. Солим.

Шаг 6. Прикрыв крышкой, томим 20 минут. В завершении вливаем ложку консерванта (уксусную кислоту). Размешав, отключаем плиту. За время готовки основательно вымываем баночки небольшого объема, прокаливаем в микроволновке, а закрутки кипятим.

Шаг 7. Наполнив банки, горячим салатом, герметично укупориваем.

Шаг 8. Переворачиваем вверх дном, прикрываем махровым полотенцем и ждем, когда остынут.

Шаг 9. Заготовки переносим в кладовку или другое помещение для хранения консервации. Приятного аппетита!

Салат с рисом и кабачками на зиму

Салат с рисом и кабачками на зиму – запоминающееся аппетитное угощение, которое обязательно найдет ценителей. Простой процесс освоит как кулинар с опытом, так и начинающий. Консервация хорошо хранится и замечательно подходит для занятых людей. Дополнив закуску чем-нибудь мясным, выйдет полноценный обед или ужин.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лук репчатый – 250 гр.

Рис – 1/4 ст.

Кипяток – 170 мл.

Морковь – 250 гр.

Чеснок – по вкусу.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Уксус 9% – 25 мл.

Кабачки – 500 гр.

Помидоры – 250 гр.

Соль – 1/2 ст.л.

Перец сладкий – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1/4 ст.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Плоды выбираем выспевшие и мясистые, но небольшие. Стеклянные емкости небольшого объема замачиваем в мыльном растворе. Обдаем струей воды. Размещаем в духовке или микроволновке и прогреваем. Крышки опускаем в кипяток.

Шаг 2. Овощи хорошо промываем, вырезаем плодоножки. У перца вычищаем сердцевину и перегородки. Разрезав плоды на сегменты, закладываем в чашу измельчителя (можно использовать мясорубку или комбайн).

Шаг 3. Прокрученные овощи выливаем в толстостенную кастрюльку с двойным дном. Наливаем рафинированное масло. Солим и перчим, балансируем вкус сахаром.

Шаг 4. С моркови и луковиц счищаем кожицу и шелуху. Измельчаем овощи, морковку измельчаем теркой, лук нарезаем ножом. Выгружаем нарезку в заливку.

Шаг 5. Вымытые кабачки избавляем от хвостиков и режем кубиками. Загружаем в кастрюлю с соусом. Если плоды крупные, счищаем кожицу и вычищаем внутренности.

Шаг 6. Помещаем кастрюлю на конфорку и доводим до кипения. Засыпаем хорошо вымытый рис и доливаем кипяток. Рис используем круглозерный или длиннозерный по своему усмотрению. На результате это не отразится. За короткое время тепловой обработки, крупа не успеет сильно развариться.

Шаг 7. После вторичного закипания минимизируем температуру и тушим 20 минут. Не забываем прикрыть и иногда помешивать. В завершении процесса кладем рубленый чеснок и вливаем уксус. Прогреваем не более двух минут.

Шаг 8. По простерилизованным баночкам раскладываем горячий салат, слегка утрамбовывая. Закупориваем стерилизованными крышками.

Шаг 9. Закутываем одеялом и ждем остывания. Спустя время помещаем на полку шкафчика с консервацией. Перед употреблением заготовку можно разогреть и дополнить котлетами или мясом. Закуску можно кушать холодной. Приятного аппетита!

Салат с рисом и баклажанами на зиму

Салат с рисом и баклажанами на зиму обладает интересным вкусом и понравится всем, кто любит зимнюю консервацию. Ароматное угощение отлично сочетается и с рыбой, и с мясом. Сочная закуска покорит всех с первого раза. Процедура консервации потребует усилий, но уменьшит время на готовку в будущем.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 1 ст.

Вода – 1,5 ст.

Томатный сок – 1,5 ст.

Чеснок – 3 зубчика.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Баклажаны – 1 шт.

Помидоры – 200 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи, промываем и вытираем их. Сразу же замачиваем стеклянные банки в растворе с содой, вымываем со щеткой от загрязнений. Ополоснув под сильной струей, перемещаем в духовку или микроволновку прокалиться. Крышки-закрутки кипятим в воде или прогреваем в духовке.

Шаг 2. Промыв хорошенько рис, закладываем его в посуду для варки. Вливаем 1,5 стакана воды и отвариваем до полуготовности четверть часа. После чего выгружаем в сито и хорошо промываем. Крупа может быть круглозерный или длиннозерный.

Шаг 3. С репчатого лука счищаем цветную шелуху и нарезаем брусочками. Промытые сладкие перцы избавляем от семенной коробки и нарезаем полу- или четверть кольцами. Для яркости можно взять плоды разных цветов.

Шаг 4. Ополоснув баклажан, измельчаем плод кубиками. Метод нарезки определяем самостоятельно. Чтобы заготовка не превратилась в кашу, лучше соблюдать средний размер.

Шаг 5. В прогретое подсолнечное масло опускаем овощи и слегка припускаем нарезку.

Шаг 6. Промыв помидоры, нарезаем плоды ломтиками, давим очищенные чесночные дольки чеснокодавилкой. Выгружаем к обжарке.

Шаг 7. Слегка обжарив, поливаем томатным соком. Можно пробить томаты в блендере самостоятельно и процедить через застеленное марлей сито. Посолив, балансируем вкус сахаром.

Шаг 8. В овощную заправку закладываем отваренный рис. Томим 25 минут.

Шаг 9. В завершении сдабриваем уксусной кислотой. Перемешиваем и отключаем нагрев.

Шаг 10. По простерилизованным банкам распределяем горячий салат. Чтобы не обжечься, применяем прихватки.

Шаг 11. Укупорив, уложив на бочок и закутав, дожидаемся, когда заготовка остынет.

Шаг 12. Закуску помещаем к запасам в шкафчик или подвал. Разогрев и дополнив, к примеру, котлетами, дегустируем. Приятного аппетита!