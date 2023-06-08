Салат «Золотистый»

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Описание приготовления:

Салат "Золотистый" готовится буквально в считанные минуты. При жарке лука с морковью можно в сковороду налить 2-3 столовые ложки воды. Тогда овощи будет менее жирными.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Ветчина 150 Грамм
  • Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

216 ккал

Калорийность

5 г

Белки

20 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Золотистый"»

Салат "Золотистый"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Золотистый"

Морковь и лук очистите, помойте. Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте полукольцами. Выложите овощи в сковороду.

Салат "Золотистый"

Налейте подсолнечное масло и жарьте овощи до мягкости.

Салат "Золотистый"

Ветчину нарежьте соломкой.

Салат "Золотистый"

Соленый или маринованный огурец тоже нарежьте соломкой. Добавьте измельченный чеснок.

Салат "Золотистый"

Добавьте жареный лук с морковью.

Салат "Золотистый"

Салат посолите, поперчите, заправьте небольшим количеством майонеза.

Салат "Золотистый"

Перемешайте ингредиенты салата.

Салат "Золотистый"

Салат "Золотистый" готов. Можно подавать к столу.

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