Описание приготовления:

Салат "Золотистый" готовится буквально в считанные минуты. При жарке лука с морковью можно в сковороду налить 2-3 столовые ложки воды. Тогда овощи будет менее жирными.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 150 Грамм

Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Майонез 2 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Перец черный молотый По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

216 ккал

Калорийность

5 г

Белки

20 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Золотистый"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Морковь и лук очистите, помойте. Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте полукольцами. Выложите овощи в сковороду.

Налейте подсолнечное масло и жарьте овощи до мягкости.

Ветчину нарежьте соломкой.

Соленый или маринованный огурец тоже нарежьте соломкой. Добавьте измельченный чеснок.

Добавьте жареный лук с морковью.

Салат посолите, поперчите, заправьте небольшим количеством майонеза.

Перемешайте ингредиенты салата.

Салат "Золотистый" готов. Можно подавать к столу.