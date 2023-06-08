Описание приготовления:
Салат "Золотистый" готовится буквально в считанные минуты. При жарке лука с морковью можно в сковороду налить 2-3 столовые ложки воды. Тогда овощи будет менее жирными.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 150 Грамм
- Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Майонез 2 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Перец черный молотый По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
216 ккал
Калорийность
5 г
Белки
20 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Золотистый"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Морковь и лук очистите, помойте. Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте полукольцами. Выложите овощи в сковороду.
Налейте подсолнечное масло и жарьте овощи до мягкости.
Ветчину нарежьте соломкой.
Соленый или маринованный огурец тоже нарежьте соломкой. Добавьте измельченный чеснок.
Добавьте жареный лук с морковью.
Салат посолите, поперчите, заправьте небольшим количеством майонеза.
Перемешайте ингредиенты салата.
Салат "Золотистый" готов. Можно подавать к столу.