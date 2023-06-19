Салаты на зиму

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Салаты на зиму  – отличная и простая заготовка летнего урожая свежих овощей. Берутся овощи в миксте и по выбору хозяйки. В предложенной теме подобраны самые вкусные и удачные варианты овощных салатов, а разные маринады и приправы делают закуску с новым и оригинальным вкусом.

Салат на зиму из огурцов, лука и масла

Салат на зиму из огурцов, лука и масла является самым популярным и вкусным вариантом огуречных салатов. Пропорции ингредиентов могут быть разные, а для этой заготовки подойдут некондиционные огурчики, которые часто остаются после основных консерваций. В этом рецепте дополним вкус салата укропом и готовим без стерилизации.

Салаты на зиму

Ингредиенты –+4.5 л.

  • Огурец 4 кг
  • Лук репчатый 500 гр.
  • Соль 3 ст.л.
  • Сахар-песок 6 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 200 мл.
  • Масло растительное 250 мл.
  • Укроп 1 пучок

Шаги 5 ч.

  1. Салаты на зиму

    Как заготовить вкусный салат на зиму? Свежие огурцы тщательно промыть холодной водой и, если они не только с грядки, можно замочить заранее на пару часов в ледяной воде. Затем их нарезать кружками толщиною не более 0,5 см.

  2. Салаты на зиму

    Нарезку огурцов переложить в глубокую посуду, в которой салат будете тушить, и обязательно взвесить для правильного расчета специй.

  3. Салаты на зиму

    Очистить лук, нарезать полукольцами и переложить к огурцам.

  4. Салаты на зиму

    Промыть большой пучок укропа, мелко нарезать и добавить к овощной нарезке.

  5. Салаты на зиму

    Насыпать к овощам указанное в рецепте количество соли с сахаром.

  6. Салаты на зиму

    Затем налить растительное масло.

  7. Салаты на зиму

    Деревянной ложкой нарезку овощей со специями аккуратно перемешать. Посуду прикрыть салфеткой и оставить огурцы с луком и растительным маслом на 4 часа при комнатной температуре для маринования. За это время огурцы дадут свой сок и их пару раз нужно перемешать.

  8. Салаты на зиму

    По истечении этого времени салат поставить на средний огонь, довести до кипения, налить уксус и проварить при помешивании 4-5 минут, не более, только до перемены цвета огурцов на оливковый.

  9. Салаты на зиму

    Сухим способом простерилизовать небольшие чистые банки. Крышки прокипятить.

  10. Салаты на зиму

    Приготовленный салат на зиму из огурцов, лука и масла разложить по банкам.

  11. Салаты на зиму

    Затем герметично закупорить, поставить на крышки, полностью остудить под «шубой» и перенести в место хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Салат Тещин язык из кабачков на зиму

Салат Тещин язык из кабачков на зиму отличается от других кабачковых салатов острым вкусом за счет соуса с чесноком и острым перцем, и особой нарезкой кабачка, подобной по форме языку. Готовится салат просто и без стерилизации. Для заготовки выбираются молодые кабачки с тонкой кожурой.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Перец сладкий – 200 гр.
  • Морковь – 300 гр.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Красный молотый перец – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить овощи и специи для салата, согласно пропорции рецепта. Овощи почистить и промыть. Кабачок нарезать пластинками. Чеснок измельчить через чесночницу. Морковь измельчить на терке. Помидоры и сладкий перец нарезать кусочками.

Шаг 2. Нарезку помидор со сладким перцем измельчить в однородную массу с помощью блендера или мясорубки.

Салаты на зиму

Шаг 3. Эту томатную массу перелить в кастрюлю для тушения. Добавить к ней тертую морковь и указанное в рецепте количество соли, сахара, томатной пасты и растительного масла. Все хорошо перемешать и поварить при помешивании в течение 10 минут. Затем в соус переложить кабачковые «языки» и потомить на небольшом огне 20 минут.

Салаты на зиму

Шаг 4. К концу тушения к кабачкам налить уксус, добавить измельченный чеснок с острым перцем, перемешать и через 5 минут огонь выключить.

Салаты на зиму

Шаг 5. Затем кабачки разложить по стерильным банкам, полностью залить соусом и сразу герметично закрыть крышками. Салат остудить в перевернутом виде и под теплым покрывалом.

Салаты на зиму

Шаг 6. Приготовленный салат Тещин язык из кабачков на зиму отлично дополнит любые мясные блюда и хранить его желательно в прохладном месте. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Салат на зиму из баклажанов и перца

Салат на зиму из баклажанов и перца самым вкусным признается с обжаренными или запечёнными баклажанами. В этом рецепте нарезку баклажан запечем в духовке. Овощи послойно уложим в банку, перекладывая их зеленью с чесноком, зальем маринадом и простерилизуем.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1.2 кг.
  • Болгарский перец – 1 кг.
  • Укроп – 1 пучок большой.
  • Петрушка – 1 пучок большой.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Для маринада:

  • Вода – 250 мл.
  • Уксус яблочный – 40 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны для заготовки промыть, нарезать тонкими кружками, посыпать солью, перемешать и оставить на 30 минут для удаления горечи.

Салаты на зиму

Шаг 2. Затем их промыть под проточной водой и обсушить на полотенце.

Салаты на зиму

Шаг 3. Кружки баклажан с обеих сторон немного смазать оливковым маслом.

Салаты на зиму

Шаг 4. Выложить нарезку баклажан на застеленный пергаментной бумагой противень и запечь в духовке в течение 20-30 минут при 180°С.

Салаты на зиму

Шаг 5. Болгарские перцы почистить, промыть, нарезать продольными ломтиками и проварить 3 минуты в чистой воде.

Салаты на зиму

Шаг 6. Петрушку с укропом промыть и мелко нашинковать.

Салаты на зиму

Шаг 7. К нарезке зелени добавить через чесночницу очищенные зубки чеснока и хорошо перемешать.

Салаты на зиму

Шаг 8. Все подготовленные овощи послойно и компактно уложить в чистые банки.

Салаты на зиму

Шаг 9. Слои перца и баклажан одновременно переложить нарезкой зелени с чесноком.

Салаты на зиму

Шаг 10. На отваре от перца сварить маринад из указанного в рецепте количества специй. Яблочный уксус добавить в конце варки.

Шаг 11. Маринадом полностью, и чтобы не осталось воздуха, залить овощи в банках.

Салаты на зиму

Шаг 12. Простерилизовать салат по общим правилам в течение 20 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Салаты на зиму

Шаг 13. Приготовленный салат на зиму из баклажанов и перца герметично закатать крышками, полностью остудить в перевернутом виде и под махровым полотенцем. Перенести салат в место хранения ваших консерваций. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука

Салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука достаточно популярен у многих хозяек, ведь готовится он просто и из обычных овощей, отличается хорошим вкусом, отлично дополняет мясные и рыбные блюда на любом столе. Самым трудоемким в готовке является нарезка овощей, а пропорцию можно выбрать по своему вкусу. В этом рецепте расчёт ингредиентов приведен на пол-литровую банку. Готовим без стерилизации.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи и специи для салата, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки. Чистим перец с морковью и луком. Помидоры промываем.

Шаг 2. Тонкими четверть кольцами нарезаем лук. Нарезаем овощи не очень мелко, чтобы их вкус в салате ощущался.

Салаты на зиму

Шаг 3. Морковь нарезаем полукружками.

Салаты на зиму

Шаг 4. Полосками нарезаем очищенный перец.

Салаты на зиму

Шаг 5. Помидоры измельчаем с помощью блендера до однородной массы. Ее можно еще протереть через сито.

Салаты на зиму

Шаг 6. Нарезку овощей перекладываем в кастрюлю для тушения. Заливаем овощи помидорной массой, насыпаем соль с сахаром и наливаем ложку растительного масла. Затем все аккуратно перемешиваем.

Салаты на зиму

Шаг 7. Салат доводим до кипения и тушим на небольшом огне в продолжение 30-40 минут от начала закипания. Уксус добавляем в конце тушения и огонь сразу выключаем.

Салаты на зиму

Шаг 8. Затем салат перекладываем в стерилизованную банку и герметично закрываем.

Салаты на зиму

Шаг 9. Приготовленный салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука ставим на крышку, накрываем махровым полотенцем и через сутки ставим на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Салаты на зиму с рисом

Салаты на зиму с рисом готовятся в разных вариантах, которые отличаются только набором овощей. В народе эту закуску называют «Завтраком туриста», ведь она сытная и вкусная и может быть самостоятельным блюдом. В этом рецепте вам предлагается приготовить рисовый салат с баклажаном, сладким перцем, морковью, луком и потушить овощи в помидорной массе. Уксус в салат не добавляем и тушим не менее 50 минут, что позволяет хранится ему хорошо и без стерилизации.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Вода для риса – 1 ст.
  • Морковь – 500 гр.
  • Баклажаны – 500 гр.
  • Перец сладкий – 500 гр.
  • Помидоры – 1.5 кг.
  • Сахар – 1.5 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис несколько раз промыть, пересыпать в кастрюлю, налить стакан воды и поставить на небольшой огонь.

Салаты на зиму

Шаг 2. Поварить рис только до выпаривания всей жидкости.

Салаты на зиму

Шаг 3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Салаты на зиму

Шаг 4. Морковь очистить, промыть и измельчить на корейской терке. Нарезку лука и моркови переложить в кастрюлю для тушения.

Салаты на зиму

Шаг 5. Тонкой соломкой измельчить очищенные сладкие перцы и переложить в кастрюлю.

Салаты на зиму

Шаг 6. Баклажаны промыть, очистить от кожуры, нарезать брусочками и переложить в кастрюлю.

Салаты на зиму

Шаг 7. К овощам налить половину растительного масла, довести их до кипения и потомить на маленьком огне 10 минут, чтобы овощи уменьшились в объеме.

Салаты на зиму

Шаг 8. С помощью блендера или мясорубки пюрировать помидоры.

Салаты на зиму

Шаг 9. В отдельной кастрюле помидорное пюре довести до кипения.

Салаты на зиму

Шаг 10. Горячим пюре залить овощи и хорошо лопаткой перемешать.

Салаты на зиму

Шаг 11. Затем к салату насыпать соль с сахаром, вылить остальное растительное масло и после закипания потушить салат на минимальном огне в продолжение 50 минут и под прикрытой крышкой.

Салаты на зиму

Шаг 12. По истечении этого времени в салат переложить рис, перемешать и потушить еще несколько минут, чтобы рис стал мягким.

Салаты на зиму

Шаг 13. Горячий салат разложить по стерильным банкам, герметично закатать крышками, поставить дном вверх и остудить под теплым покрывалом.

Салаты на зиму

Шаг 14. Приготовленный салат на зиму с рисом переставить в прохладное темное место и немного оставить для дегустации. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Кубанский салат на зиму

Кубанские салаты на зиму в разных вариантах исполнения, как овощное ассорти в одной банке, имеют главный принцип готовки – определенная пропорция овощей и специй. Овощи нарезаются, пару часов маринуются и затем, либо недолго провариваются, либо стерилизуются в банках, что сохраняет все их полезные свойства и хрустящий вкус.

Время готовки: 2 часа 10 минут.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 2,8 л.

Ингредиенты:

  • Капуста – 0,5 кг.
  • Помидоры – 0,5 кг.
  • Перец сладкий – 0,5 кг.
  • Огурцы – 0,5 кг.
  • Лук – 250 гр.
  • Морковь – 250 гр.
  • Сахар – 60 гр.
  • Соль – 1 ст.л. без горки
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для салата почистите и промойте. Затем их взвесьте и отмерьте указанное количество специй.

Шаг 2. Тонкими полукольцами нарежьте лук.

Салаты на зиму

Шаг 3. Кружками нарежьте огурцы. Морковь измельчите на терке и лучше на корейской. Нарезку этих овощей переложите в глубокую посуду для маринования.

Салаты на зиму

Шаг 4. Крупными дольками, удалив основания плодоножек, нарежьте помидоры и переложите в посуду.

Салаты на зиму

Шаг 5. Соломкой нарежьте сладкие перцы.

Салаты на зиму

Шаг 6. Капусту нарежьте любым кухонным гаджетом, чтобы получилась тонкая соломка, ведь руками так не всегда получается.

Салаты на зиму

Шаг 7. К овощному ассорти насыпьте соль с сахаром, налейте уксус с маслом, добавьте лавровый лист с горошками перца и руками все аккуратно перемешайте. Посуду прикройте полотенцем или пленкой и оставьте овощи на 40 минут, чтобы они дали свой сок.

Салаты на зиму

Шаг 8. За это время любым способом простерилизуйте банки с крышками. Овощную смесь компактно уложите в банки и залейте остатком сока. Из этого объема овощей у вас получится 4 банки по 700 мл.

Салаты на зиму

Шаг 9. Банки с салатом поместите в большую кастрюлю, застелив ее дно полотенцем или положив пельменницу, прикройте крышками и залейте водой до уровня плечиков.

Салаты на зиму

Шаг 10. Простерилизуйте салат в продолжение 30 минут от начала закипания воды. Затем банки сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и накройте махровым полотенцем на сутки.

Салаты на зиму

Шаг 11. Приготовленный и полностью остуженный кубанский салат на зиму перенесите на хранение в подвал или темную кладовку. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Салат из свеклы «Аленка»

Салат из свеклы «Аленка» известен еще с советских времени и до настоящего времени является вкусным и удобным вариантом зимних свекольных заготовок. Свекла для «Аленки» берется сырая, сортов с темной окраской и в большем, чем другие овощи, количестве. В этом рецепте готовим салат с добавлением к свекле лука, моркови, сладкого перца и чеснока. Тушим овощи в томатной пасте. Количество специй можно изменять по личному вкусу.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1.5 кг.
  • Морковь – 500 гр.
  • Перец сладкий – 300 гр.
  • Лук – 500 гр.
  • Чеснок – 6 зубков.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Томатная паста – 6 ст.л.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Уксус 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом овощи почистить, промыть и взвесить, так как пропорция рецепта рассчитана на очищенные. Лук нарезать средними кубиками и обжарить до легкого золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Салаты на зиму

Шаг 2. Морковь измельчить на крупной терке, добавить к луку и пожарить под прикрытой крышкой 4 минуты.

Салаты на зиму

Шаг 3. Сладкий перец нарезать небольшими кубиками, переложить к луку с морковью и перемешать.

Салаты на зиму

Шаг 4. Сковороду прикрыть крышкой и пожарить овощи еще 5 минут.

Салаты на зиму

Шаг 5. Затем к овощам положить томатную пасту, хорошо перемешать и пожарить все еще 2 минуты.

Салаты на зиму

Шаг 6. Свеклу натереть на крупной терке или с помощью кухонных гаджетов, что будет легче и проще. В кастрюлю для тушения переложить обжаренные овощи. К ним переложить натертую свеклу.

Салаты на зиму

Шаг 7. Насыпать к овощам рассчитанное количество соли с сахаром, налить уксус, хорошо все перемешать и тушить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 40 минут.

Салаты на зиму

Шаг 8. К концу тушения к салату добавить измельченный на чесночнице чеснок и перемешать.

Салаты на зиму

Шаг 9. Приготовленный салат из свеклы «Аленка» разложить по стерильным банкам и сразу герметично закупорить прокипячёнными крышками. Банки поставить дном вверх, на сутки накрыть «шубой» и после полного остывания перенести в место хранения ваших консерваций. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму

Салат с фасолью и овощами на зиму

Салат с фасолью и овощами на зиму будет у вас вкусной и сытной заготовкой. Готовится салат просто и зимой отлично дополнит мясные и рыбные блюда. К фасоли подходят многие овощи и в этом рецепте берем лук с морковью, сладким перцем и чесноком. Фасоль берем белую и заранее замачиваем. Тушим овощи с фасолью в измельченных помидорах. Готовим без стерилизации.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Фасоль белая – 1 кг.
  • Помидоры – 1.5 кг.
  • Морковь – 500 гр.
  • Перец сладкий – 500 гр.
  • Лук – 500 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Сахар – 100 гр.
  • Соль – 50 гр.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белую фасоль перебрать, удаляя поврежденные бобы, промыть и на ночь залить холодной водой. Почистить и промыть овощи.

Салаты на зиму

Шаг 2. Сладкий перец нарезать небольшими кубиками.

Салаты на зиму

Шаг 3. Лук нарезать тонкими четверть кольцами. Морковь измельчить на крупной или корейской терке.

Салаты на зиму

Шаг 4. Помидоры пюрировать с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой. В кастрюлю для тушения пересыпать замоченную фасоль и залить томатным пюре.

Салаты на зиму

Шаг 5. Поверх пюре уложить нарезку всех овощей.

Салаты на зиму

Шаг 6. К этой массе насыпать соль с сахаром и налить растительное масло.

Салаты на зиму

Шаг 7. Фасоль с овощами хорошо перемешать и на большом огне довести эту массу до кипения.

Салаты на зиму

Шаг 8. Тушить салат на минимальном огне и под прикрытой крышкой в продолжение 1,5 часов. Периодически салат перемешивать.

Салаты на зиму

Шаг 9. За 10 минут до окончания тушения к салату налить уксус и добавить измельченный чеснок. Любым способом простерилизовать банки с крышками. Горячий салат расфасовать по банкам и сразу закатать крышками.

Салаты на зиму

Шаг 10. Приготовленный салат с фасолью и овощами на зиму остудить в перевернутом виде и под теплым покрывалом, и через сутки переставить в место хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Салаты на зиму

Салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму

Салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму готовится в различных пропорциях этих овощей и специй, но принцип приготовления в основном один – нарезка овощей недолго маринуется, раскладывается по банкам и стерилизуется, что сохраняет хрустящий вкус овощей и много полезных свойств.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Огурцы – 300 гр.
  • Перец сладкий – 300 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубка.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Уксус 6% – 3 ст.л.
  • Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, все овощи и специи. Овощи почистить и промыть.

Шаг 2. Огурцы нарезать тонкими кружками. Помидоры нарезать средними дольками.

Салаты на зиму

Шаг 3. Сладкий перец нарезать соломкой, а лук тонкими полукольцами.

Салаты на зиму

Шаг 4. Нарезку всех овощей переложить в посуду для маринования. Насыпать к ним соль с сахаром и горошками перца, налить уксус с растительным маслом, добавить измельченный чеснок и все аккуратно перемешать. Оставить овощи на полчаса для маринования.

Салаты на зиму

Шаг 5. По истечении этого времени салат компактно уложить в чистые банки и залить овощным соком.

Салаты на зиму

Шаг 6. Поставить банки в кастрюлю, застелив дно полотенцем и залить до уровня плечиков теплой водой.

Салаты на зиму

Шаг 7. Простерилизовать банки с салатом в течение 30 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 8. Затем их герметично закатать, поставить на крышки и на сутки укрыть махровым полотенцем.

Салаты на зиму

Шаг 9. Приготовленный салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму переставить на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!

Салаты на зиму

Салат на зиму «Десятка»

Салат на зиму «Десятка» готовится из баклажан, лука, сладкого перца и помидор, а расчёт овощей по 10 шт. предполагает, что все овощи будут среднего размера (баклажан весом 200 гр., лук – 75 гр., перец и помидор – 100 гр.). Вкус салата определяет правильная и одинаковая пропорция этих овощей, поэтому больше нужно ориентироваться на их вес. Принцип приготовления «Десятки» такой же, как и всех овощных салатов.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 10 шт.
  • Помидоры – 10 шт.
  • Перец сладкий – 10 шт.
  • Лук – 10 шт.
  • Чеснок – 10 зубков.
  • Сахар – 100 гр.
  • Соль – 2 ст.л. + 1 ст.л.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Уксус 9% – 150 мл.
  • Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Десять баклажан моем, нарезаем полукружками, кладем в отдельную посуду и заливаем водой, с одной столовой ложки соли, на 30 минут, чтобы ушла горечь.

Салаты на зиму

Шаг 2. Затем воду сливаем. Нарезку баклажан хорошо промываем под проточной водой и перекладываем в посуду для тушения.

Салаты на зиму

Шаг 3. Десять сладких перцев чистим, моем, нарезаем средними кубиками и перекладываем к баклажанам.

Салаты на зиму

Шаг 4. Десять луковиц очищаем, нарезаем небольшими кубиками и перекладываем к остальным овощам.

Салаты на зиму

Шаг 5. Десять помидор моем и измельчаем в пюре с помощью блендера или мясорубки.

Салаты на зиму

Шаг 6. Томатной массой заливаем нарезку овощей.

Салаты на зиму

Шаг 7. Насыпаем к овощам указанное в рецепте количество соли с сахаром и красным перцем. Затем наливаем растительное масло.

Салаты на зиму

Шаг 8. Деревянной ложкой овощи со специями хорошо перемешиваем и посуду ставим на средний огонь.

Салаты на зиму

Шаг 9. Тушим салат при периодическом помешивании и уже на небольшом огне в течение 35 минут от начала кипения.

Салаты на зиму

Шаг 10. Десять крупных зубков чеснока очищаем и измельчаем через чесночницу или терку.

Салаты на зиму

Шаг 11. К концу тушения в салат перекладываем измельченный чеснок, наливаем уксус и перемешиваем. Приготовленный салат на зиму «Десятка» раскладываем по стерильным банкам, плотно закрываем крышками, полностью остуживаем под теплым покрывалом и переносим на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Салаты на зиму

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