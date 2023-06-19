Салаты на зиму – отличная и простая заготовка летнего урожая свежих овощей. Берутся овощи в миксте и по выбору хозяйки. В предложенной теме подобраны самые вкусные и удачные варианты овощных салатов, а разные маринады и приправы делают закуску с новым и оригинальным вкусом.

Салат на зиму из огурцов, лука и масла

Салат на зиму из огурцов, лука и масла является самым популярным и вкусным вариантом огуречных салатов. Пропорции ингредиентов могут быть разные, а для этой заготовки подойдут некондиционные огурчики, которые часто остаются после основных консерваций. В этом рецепте дополним вкус салата укропом и готовим без стерилизации.

Ингредиенты –+4.5 л.

Огурец 4 кг

Лук репчатый 500 гр.

Соль 3 ст.л.

Сахар-песок 6 ст.л.

Уксус столовый 9% 200 мл.

Масло растительное 250 мл.

Укроп 1 пучок

Шаги 5 ч.

Как заготовить вкусный салат на зиму? Свежие огурцы тщательно промыть холодной водой и, если они не только с грядки, можно замочить заранее на пару часов в ледяной воде. Затем их нарезать кружками толщиною не более 0,5 см. Нарезку огурцов переложить в глубокую посуду, в которой салат будете тушить, и обязательно взвесить для правильного расчета специй. Очистить лук, нарезать полукольцами и переложить к огурцам. Промыть большой пучок укропа, мелко нарезать и добавить к овощной нарезке. Насыпать к овощам указанное в рецепте количество соли с сахаром. Затем налить растительное масло. Деревянной ложкой нарезку овощей со специями аккуратно перемешать. Посуду прикрыть салфеткой и оставить огурцы с луком и растительным маслом на 4 часа при комнатной температуре для маринования. За это время огурцы дадут свой сок и их пару раз нужно перемешать. По истечении этого времени салат поставить на средний огонь, довести до кипения, налить уксус и проварить при помешивании 4-5 минут, не более, только до перемены цвета огурцов на оливковый. Сухим способом простерилизовать небольшие чистые банки. Крышки прокипятить. Приготовленный салат на зиму из огурцов, лука и масла разложить по банкам. Затем герметично закупорить, поставить на крышки, полностью остудить под «шубой» и перенести в место хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Салат Тещин язык из кабачков на зиму

Салат Тещин язык из кабачков на зиму отличается от других кабачковых салатов острым вкусом за счет соуса с чесноком и острым перцем, и особой нарезкой кабачка, подобной по форме языку. Готовится салат просто и без стерилизации. Для заготовки выбираются молодые кабачки с тонкой кожурой.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Помидоры – 1 кг.

Перец сладкий – 200 гр.

Морковь – 300 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 5 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Красный молотый перец – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить овощи и специи для салата, согласно пропорции рецепта. Овощи почистить и промыть. Кабачок нарезать пластинками. Чеснок измельчить через чесночницу. Морковь измельчить на терке. Помидоры и сладкий перец нарезать кусочками.

Шаг 2. Нарезку помидор со сладким перцем измельчить в однородную массу с помощью блендера или мясорубки.

Шаг 3. Эту томатную массу перелить в кастрюлю для тушения. Добавить к ней тертую морковь и указанное в рецепте количество соли, сахара, томатной пасты и растительного масла. Все хорошо перемешать и поварить при помешивании в течение 10 минут. Затем в соус переложить кабачковые «языки» и потомить на небольшом огне 20 минут.

Шаг 4. К концу тушения к кабачкам налить уксус, добавить измельченный чеснок с острым перцем, перемешать и через 5 минут огонь выключить.

Шаг 5. Затем кабачки разложить по стерильным банкам, полностью залить соусом и сразу герметично закрыть крышками. Салат остудить в перевернутом виде и под теплым покрывалом.

Шаг 6. Приготовленный салат Тещин язык из кабачков на зиму отлично дополнит любые мясные блюда и хранить его желательно в прохладном месте. Вкусных и удачных заготовок!

Салат на зиму из баклажанов и перца

Салат на зиму из баклажанов и перца самым вкусным признается с обжаренными или запечёнными баклажанами. В этом рецепте нарезку баклажан запечем в духовке. Овощи послойно уложим в банку, перекладывая их зеленью с чесноком, зальем маринадом и простерилизуем.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1.2 кг.

Болгарский перец – 1 кг.

Укроп – 1 пучок большой.

Петрушка – 1 пучок большой.

Чеснок – 3 зубка.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Для маринада:

Вода – 250 мл.

Уксус яблочный – 40 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны для заготовки промыть, нарезать тонкими кружками, посыпать солью, перемешать и оставить на 30 минут для удаления горечи.

Шаг 2. Затем их промыть под проточной водой и обсушить на полотенце.

Шаг 3. Кружки баклажан с обеих сторон немного смазать оливковым маслом.

Шаг 4. Выложить нарезку баклажан на застеленный пергаментной бумагой противень и запечь в духовке в течение 20-30 минут при 180°С.

Шаг 5. Болгарские перцы почистить, промыть, нарезать продольными ломтиками и проварить 3 минуты в чистой воде.

Шаг 6. Петрушку с укропом промыть и мелко нашинковать.

Шаг 7. К нарезке зелени добавить через чесночницу очищенные зубки чеснока и хорошо перемешать.

Шаг 8. Все подготовленные овощи послойно и компактно уложить в чистые банки.

Шаг 9. Слои перца и баклажан одновременно переложить нарезкой зелени с чесноком.

Шаг 10. На отваре от перца сварить маринад из указанного в рецепте количества специй. Яблочный уксус добавить в конце варки.

Шаг 11. Маринадом полностью, и чтобы не осталось воздуха, залить овощи в банках.

Шаг 12. Простерилизовать салат по общим правилам в течение 20 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 13. Приготовленный салат на зиму из баклажанов и перца герметично закатать крышками, полностью остудить в перевернутом виде и под махровым полотенцем. Перенести салат в место хранения ваших консерваций. Вкусных и удачных заготовок!

Салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука

Салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука достаточно популярен у многих хозяек, ведь готовится он просто и из обычных овощей, отличается хорошим вкусом, отлично дополняет мясные и рыбные блюда на любом столе. Самым трудоемким в готовке является нарезка овощей, а пропорцию можно выбрать по своему вкусу. В этом рецепте расчёт ингредиентов приведен на пол-литровую банку. Готовим без стерилизации.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 2 шт.

Помидоры – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи и специи для салата, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки. Чистим перец с морковью и луком. Помидоры промываем.

Шаг 2. Тонкими четверть кольцами нарезаем лук. Нарезаем овощи не очень мелко, чтобы их вкус в салате ощущался.

Шаг 3. Морковь нарезаем полукружками.

Шаг 4. Полосками нарезаем очищенный перец.

Шаг 5. Помидоры измельчаем с помощью блендера до однородной массы. Ее можно еще протереть через сито.

Шаг 6. Нарезку овощей перекладываем в кастрюлю для тушения. Заливаем овощи помидорной массой, насыпаем соль с сахаром и наливаем ложку растительного масла. Затем все аккуратно перемешиваем.

Шаг 7. Салат доводим до кипения и тушим на небольшом огне в продолжение 30-40 минут от начала закипания. Уксус добавляем в конце тушения и огонь сразу выключаем.

Шаг 8. Затем салат перекладываем в стерилизованную банку и герметично закрываем.

Шаг 9. Приготовленный салат на зиму из помидоров, перца, моркови и лука ставим на крышку, накрываем махровым полотенцем и через сутки ставим на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Вкусных и удачных заготовок!

Салаты на зиму с рисом

Салаты на зиму с рисом готовятся в разных вариантах, которые отличаются только набором овощей. В народе эту закуску называют «Завтраком туриста», ведь она сытная и вкусная и может быть самостоятельным блюдом. В этом рецепте вам предлагается приготовить рисовый салат с баклажаном, сладким перцем, морковью, луком и потушить овощи в помидорной массе. Уксус в салат не добавляем и тушим не менее 50 минут, что позволяет хранится ему хорошо и без стерилизации.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода для риса – 1 ст.

Морковь – 500 гр.

Баклажаны – 500 гр.

Перец сладкий – 500 гр.

Помидоры – 1.5 кг.

Сахар – 1.5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис несколько раз промыть, пересыпать в кастрюлю, налить стакан воды и поставить на небольшой огонь.

Шаг 2. Поварить рис только до выпаривания всей жидкости.

Шаг 3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 4. Морковь очистить, промыть и измельчить на корейской терке. Нарезку лука и моркови переложить в кастрюлю для тушения.

Шаг 5. Тонкой соломкой измельчить очищенные сладкие перцы и переложить в кастрюлю.

Шаг 6. Баклажаны промыть, очистить от кожуры, нарезать брусочками и переложить в кастрюлю.

Шаг 7. К овощам налить половину растительного масла, довести их до кипения и потомить на маленьком огне 10 минут, чтобы овощи уменьшились в объеме.

Шаг 8. С помощью блендера или мясорубки пюрировать помидоры.

Шаг 9. В отдельной кастрюле помидорное пюре довести до кипения.

Шаг 10. Горячим пюре залить овощи и хорошо лопаткой перемешать.

Шаг 11. Затем к салату насыпать соль с сахаром, вылить остальное растительное масло и после закипания потушить салат на минимальном огне в продолжение 50 минут и под прикрытой крышкой.

Шаг 12. По истечении этого времени в салат переложить рис, перемешать и потушить еще несколько минут, чтобы рис стал мягким.

Шаг 13. Горячий салат разложить по стерильным банкам, герметично закатать крышками, поставить дном вверх и остудить под теплым покрывалом.

Шаг 14. Приготовленный салат на зиму с рисом переставить в прохладное темное место и немного оставить для дегустации. Вкусных и удачных заготовок!

Кубанский салат на зиму

Кубанские салаты на зиму в разных вариантах исполнения, как овощное ассорти в одной банке, имеют главный принцип готовки – определенная пропорция овощей и специй. Овощи нарезаются, пару часов маринуются и затем, либо недолго провариваются, либо стерилизуются в банках, что сохраняет все их полезные свойства и хрустящий вкус.

Время готовки: 2 часа 10 минут.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 2,8 л.

Ингредиенты:

Капуста – 0,5 кг.

Помидоры – 0,5 кг.

Перец сладкий – 0,5 кг.

Огурцы – 0,5 кг.

Лук – 250 гр.

Морковь – 250 гр.

Сахар – 60 гр.

Соль – 1 ст.л. без горки

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 50 мл.

Лавровый лист – 5 шт.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для салата почистите и промойте. Затем их взвесьте и отмерьте указанное количество специй.

Шаг 2. Тонкими полукольцами нарежьте лук.

Шаг 3. Кружками нарежьте огурцы. Морковь измельчите на терке и лучше на корейской. Нарезку этих овощей переложите в глубокую посуду для маринования.

Шаг 4. Крупными дольками, удалив основания плодоножек, нарежьте помидоры и переложите в посуду.

Шаг 5. Соломкой нарежьте сладкие перцы.

Шаг 6. Капусту нарежьте любым кухонным гаджетом, чтобы получилась тонкая соломка, ведь руками так не всегда получается.

Шаг 7. К овощному ассорти насыпьте соль с сахаром, налейте уксус с маслом, добавьте лавровый лист с горошками перца и руками все аккуратно перемешайте. Посуду прикройте полотенцем или пленкой и оставьте овощи на 40 минут, чтобы они дали свой сок.

Шаг 8. За это время любым способом простерилизуйте банки с крышками. Овощную смесь компактно уложите в банки и залейте остатком сока. Из этого объема овощей у вас получится 4 банки по 700 мл.

Шаг 9. Банки с салатом поместите в большую кастрюлю, застелив ее дно полотенцем или положив пельменницу, прикройте крышками и залейте водой до уровня плечиков.

Шаг 10. Простерилизуйте салат в продолжение 30 минут от начала закипания воды. Затем банки сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и накройте махровым полотенцем на сутки.

Шаг 11. Приготовленный и полностью остуженный кубанский салат на зиму перенесите на хранение в подвал или темную кладовку. Вкусных и удачных заготовок!

Салат из свеклы «Аленка»

Салат из свеклы «Аленка» известен еще с советских времени и до настоящего времени является вкусным и удобным вариантом зимних свекольных заготовок. Свекла для «Аленки» берется сырая, сортов с темной окраской и в большем, чем другие овощи, количестве. В этом рецепте готовим салат с добавлением к свекле лука, моркови, сладкого перца и чеснока. Тушим овощи в томатной пасте. Количество специй можно изменять по личному вкусу.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Свекла – 1.5 кг.

Морковь – 500 гр.

Перец сладкий – 300 гр.

Лук – 500 гр.

Чеснок – 6 зубков.

Сахар – 5 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Томатная паста – 6 ст.л.

Масло растительное – 150 мл.

Уксус 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом овощи почистить, промыть и взвесить, так как пропорция рецепта рассчитана на очищенные. Лук нарезать средними кубиками и обжарить до легкого золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Морковь измельчить на крупной терке, добавить к луку и пожарить под прикрытой крышкой 4 минуты.

Шаг 3. Сладкий перец нарезать небольшими кубиками, переложить к луку с морковью и перемешать.

Шаг 4. Сковороду прикрыть крышкой и пожарить овощи еще 5 минут.

Шаг 5. Затем к овощам положить томатную пасту, хорошо перемешать и пожарить все еще 2 минуты.

Шаг 6. Свеклу натереть на крупной терке или с помощью кухонных гаджетов, что будет легче и проще. В кастрюлю для тушения переложить обжаренные овощи. К ним переложить натертую свеклу.

Шаг 7. Насыпать к овощам рассчитанное количество соли с сахаром, налить уксус, хорошо все перемешать и тушить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 40 минут.

Шаг 8. К концу тушения к салату добавить измельченный на чесночнице чеснок и перемешать.

Шаг 9. Приготовленный салат из свеклы «Аленка» разложить по стерильным банкам и сразу герметично закупорить прокипячёнными крышками. Банки поставить дном вверх, на сутки накрыть «шубой» и после полного остывания перенести в место хранения ваших консерваций. Вкусных и удачных заготовок!

Салат с фасолью и овощами на зиму

Салат с фасолью и овощами на зиму будет у вас вкусной и сытной заготовкой. Готовится салат просто и зимой отлично дополнит мясные и рыбные блюда. К фасоли подходят многие овощи и в этом рецепте берем лук с морковью, сладким перцем и чесноком. Фасоль берем белую и заранее замачиваем. Тушим овощи с фасолью в измельченных помидорах. Готовим без стерилизации.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2,5 л.

Ингредиенты:

Фасоль белая – 1 кг.

Помидоры – 1.5 кг.

Морковь – 500 гр.

Перец сладкий – 500 гр.

Лук – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Сахар – 100 гр.

Соль – 50 гр.

Масло растительное – 250 мл.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белую фасоль перебрать, удаляя поврежденные бобы, промыть и на ночь залить холодной водой. Почистить и промыть овощи.

Шаг 2. Сладкий перец нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3. Лук нарезать тонкими четверть кольцами. Морковь измельчить на крупной или корейской терке.

Шаг 4. Помидоры пюрировать с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой. В кастрюлю для тушения пересыпать замоченную фасоль и залить томатным пюре.

Шаг 5. Поверх пюре уложить нарезку всех овощей.

Шаг 6. К этой массе насыпать соль с сахаром и налить растительное масло.

Шаг 7. Фасоль с овощами хорошо перемешать и на большом огне довести эту массу до кипения.

Шаг 8. Тушить салат на минимальном огне и под прикрытой крышкой в продолжение 1,5 часов. Периодически салат перемешивать.

Шаг 9. За 10 минут до окончания тушения к салату налить уксус и добавить измельченный чеснок. Любым способом простерилизовать банки с крышками. Горячий салат расфасовать по банкам и сразу закатать крышками.

Шаг 10. Приготовленный салат с фасолью и овощами на зиму остудить в перевернутом виде и под теплым покрывалом, и через сутки переставить в место хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму

Салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму готовится в различных пропорциях этих овощей и специй, но принцип приготовления в основном один – нарезка овощей недолго маринуется, раскладывается по банкам и стерилизуется, что сохраняет хрустящий вкус овощей и много полезных свойств.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Огурцы – 300 гр.

Перец сладкий – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зубка.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 60 мл.

Уксус 6% – 3 ст.л.

Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, все овощи и специи. Овощи почистить и промыть.

Шаг 2. Огурцы нарезать тонкими кружками. Помидоры нарезать средними дольками.

Шаг 3. Сладкий перец нарезать соломкой, а лук тонкими полукольцами.

Шаг 4. Нарезку всех овощей переложить в посуду для маринования. Насыпать к ним соль с сахаром и горошками перца, налить уксус с растительным маслом, добавить измельченный чеснок и все аккуратно перемешать. Оставить овощи на полчаса для маринования.

Шаг 5. По истечении этого времени салат компактно уложить в чистые банки и залить овощным соком.

Шаг 6. Поставить банки в кастрюлю, застелив дно полотенцем и залить до уровня плечиков теплой водой.

Шаг 7. Простерилизовать банки с салатом в течение 30 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 8. Затем их герметично закатать, поставить на крышки и на сутки укрыть махровым полотенцем.

Шаг 9. Приготовленный салат из огурцов, помидоров, перца и лука на зиму переставить на хранение в подвал или домашнюю кладовку. Удачных и вкусных заготовок!

Салат на зиму «Десятка»

Салат на зиму «Десятка» готовится из баклажан, лука, сладкого перца и помидор, а расчёт овощей по 10 шт. предполагает, что все овощи будут среднего размера (баклажан весом 200 гр., лук – 75 гр., перец и помидор – 100 гр.). Вкус салата определяет правильная и одинаковая пропорция этих овощей, поэтому больше нужно ориентироваться на их вес. Принцип приготовления «Десятки» такой же, как и всех овощных салатов.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 10 шт.

Помидоры – 10 шт.

Перец сладкий – 10 шт.

Лук – 10 шт.

Чеснок – 10 зубков.

Сахар – 100 гр.

Соль – 2 ст.л. + 1 ст.л.

Масло растительное – 300 мл.

Уксус 9% – 150 мл.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Десять баклажан моем, нарезаем полукружками, кладем в отдельную посуду и заливаем водой, с одной столовой ложки соли, на 30 минут, чтобы ушла горечь.

Шаг 2. Затем воду сливаем. Нарезку баклажан хорошо промываем под проточной водой и перекладываем в посуду для тушения.

Шаг 3. Десять сладких перцев чистим, моем, нарезаем средними кубиками и перекладываем к баклажанам.

Шаг 4. Десять луковиц очищаем, нарезаем небольшими кубиками и перекладываем к остальным овощам.

Шаг 5. Десять помидор моем и измельчаем в пюре с помощью блендера или мясорубки.

Шаг 6. Томатной массой заливаем нарезку овощей.

Шаг 7. Насыпаем к овощам указанное в рецепте количество соли с сахаром и красным перцем. Затем наливаем растительное масло.

Шаг 8. Деревянной ложкой овощи со специями хорошо перемешиваем и посуду ставим на средний огонь.

Шаг 9. Тушим салат при периодическом помешивании и уже на небольшом огне в течение 35 минут от начала кипения.

Шаг 10. Десять крупных зубков чеснока очищаем и измельчаем через чесночницу или терку.

Шаг 11. К концу тушения в салат перекладываем измельченный чеснок, наливаем уксус и перемешиваем. Приготовленный салат на зиму «Десятка» раскладываем по стерильным банкам, плотно закрываем крышками, полностью остуживаем под теплым покрывалом и переносим на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!