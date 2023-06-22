Салаты с крабовыми палочками можно готовить и летом. Так вкусно, что делаю его 7 раз в неделю

Крабовые палочки могут стать отличной заменой любого морепродукта, будь то креветки или крабовое мясо. Дело в том, что палочки создаются по особой рецептуре из рыбьего мяса.

Качественные крабовые палочки имеют вкус, отдаленно напоминающий морепродукты, по консистенции нежные, не приторные.

Найти вкусные крабовые палочки довольно сложно даже в дорогом сегменте.

Помимо крабового классического салата, существует много других салатов с этим интересным продуктом. Расскажем, как приготовить крабовый салат с помидорами, перцем и сыром.

Ингредиенты для крабового салата:

крабовые палочки — 130 г;

соль — щепотка;

помидор — 130 г;

чеснок — 5 г;

красный болгарский перец — 130 г;

майонез — 80 г;

сыр — 80 г.

Приготовление крабового салата:

Крабовые палочки очищаем от пленки и нарезаем тонкой длинной соломкой. Аналогично нарезаем очищенный болгарский перец.

Помидоры нарезаем тонкими дольками, убираем внутреннюю водянистую часть с зернами. Измельчаем на крупной терке сыр, требуется соединить его с палочками, перцем и томатами в одной миске.

В салат выкладываем чеснок, пропущенный через пресс. Заправляем салат майонезом, солим и хорошо перемешиваем.

Можно украсить салат зеленью, например, петрушкой и укропом. Получается новый крабовый салат, отличный от классики.