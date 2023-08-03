Сало с паприкой и укропом

Аппетитная закуска из сала — всегда хорошая идея. Ее первой сметают с праздничного стола. Если вас можно назвать любителем этого питательного блюда, рекомендуем приготовить пряное сало с паприкой и зеленью, что имеет роскошный внешний вид.

Чтобы подать к столу эффектную закуску, вам нужно потратить минимум времени и средств. Ведь сделать аппетитный рулет можно даже из самого дешевого сала. Что же касается готовки, то этот процесс до невозможного прост. Сформировали рулет, положили его в морозильную камеру, и уже через час наслаждаетесь сказочно вкусным блюдом.

Как приготовить ароматное сало с паприкой и зеленью

Для того чтобы сформировать аккуратный рулет, следует хорошенько ровнять слои из сала. В этом вам поможет скалка. С ее помощью сделать заготовку из сала очень просто. Только не забудьте сперва обернуть скалку пищевой пленкой и только затем начинать ее использовать.

Ингредиенты

Сало1 кг Петрушка1 пуч. Укроп1 пуч. Чеснок1 шт. Паприка1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Измельчите соленое сало, пропустив его через мясорубку. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Перемешайте сало с чесноком и черным перцем до однородности. Полученную массу разделите на три равные части.Промойте петрушку и укроп. Мелко нарежьте зелень, используя острый нож. Затем соедините одну часть массы из сала с петрушкой и укропом. Перемешайте всё до однородности. Вторую часть сала с чесноком соедините с копченой паприкой. Хорошенько перемешайте.Выложите на стол пищевую пленку в несколько слоев. Затем поместите на нее сало, соединенное с паприкой. Аккуратно разровняйте его в прямоугольный пласт. Сверху выложите сало с петрушкой и укропом. Также его разровняйте. Далее выложите третью часть сала с чесноком (без дополнительных добавок). Разровняйте этот слой.Сверните всё в достаточно плотный рулет, используя пищевую пленку. Замотайте в пленку заготовку из сала. Отправьте рулет в морозильную камеру на 60 минут.

К слову, для приготовления вы можете брать и соленое, и несоленое сало. Только во втором случае стоит помнить о двух нюансах. Вам нужно будет счистить шкурку с сала и добавить к нему соль по вкусу.