Сало с паприкой и укропом

Аппетитная закуска из сала — всегда хорошая идея. Ее первой сметают с праздничного стола. Если вас можно назвать любителем этого питательного блюда, рекомендуем приготовить пряное сало с паприкой и зеленью, что имеет роскошный внешний вид.
Чтобы подать к столу эффектную закуску, вам нужно потратить минимум времени и средств. Ведь сделать аппетитный рулет можно даже из самого дешевого сала. Что же касается готовки, то этот процесс до невозможного прост. Сформировали рулет, положили его в морозильную камеру, и уже через час наслаждаетесь сказочно вкусным блюдом.
Как приготовить ароматное сало с паприкой и зеленью
Для того чтобы сформировать аккуратный рулет, следует хорошенько ровнять слои из сала. В этом вам поможет скалка. С ее помощью сделать заготовку из сала очень просто. Только не забудьте сперва обернуть скалку пищевой пленкой и только затем начинать ее использовать.
Ингредиенты
Сало1 кг Петрушка1 пуч. Укроп1 пуч. Чеснок1 шт. Паприка1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Измельчите соленое сало, пропустив его через мясорубку. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Перемешайте сало с чесноком и черным перцем до однородности. Полученную массу разделите на три равные части.Промойте петрушку и укроп. Мелко нарежьте зелень, используя острый нож. Затем соедините одну часть массы из сала с петрушкой и укропом. Перемешайте всё до однородности.
Вторую часть сала с чесноком соедините с копченой паприкой. Хорошенько перемешайте.Выложите на стол пищевую пленку в несколько слоев. Затем поместите на нее сало, соединенное с паприкой. Аккуратно разровняйте его в прямоугольный пласт.
Сверху выложите сало с петрушкой и укропом. Также его разровняйте. Далее выложите третью часть сала с чесноком (без дополнительных добавок). Разровняйте этот слой.Сверните всё в достаточно плотный рулет, используя пищевую пленку. Замотайте в пленку заготовку из сала. Отправьте рулет в морозильную камеру на 60 минут.
К слову, для приготовления вы можете брать и соленое, и несоленое сало. Только во втором случае стоит помнить о двух нюансах. Вам нужно будет счистить шкурку с сала и добавить к нему соль по вкусу.