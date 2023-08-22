Описание приготовления:

Сало в луковом рассоле получается нежным, хорошо просоленным и ароматным. Сало можно взять с любым количеством мясной прослойки. Если мяса мало, увеличьте количество соли на одну столовую ложку. В рассол можете добавить любые специи по вашему вкусу.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Сало 350 Грамм (с мясной прослойкой)

Вода 1 Литр

Шелуха лука 2 Части (горсти)

Соль 4 Ст. ложки (без горки)

Сахар 2 Ст. ложки

Перец душистый горошком 6 Штук

Лаврвый лист 4 Штуки

Чеснок 8 Зубчиков

Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

797 ккал

Калорийность

2 г

Белки

89 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сало в луковом рассоле»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сала в луковой шелухе.

Луковую шелуху сполосните и выложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и душистый перец.

Влейте в кастрюлю воду и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и готовьте рассол на медленном огне в течение 10 минут.

Сало сполосните и выложите в рассол. Варите сало в течение 15-20 минут на медленном огне. Сало должно быть полностью покрыто рассолом.

Отключите огонь и оставьте сало в рассоле на 12 часов. Очистите сало от луковой шелухи и дайте обсохнуть.

Чеснок измельчите, смешайте с черным перцем и натрите сало со всех сторон. Выложите его в пакет и оставьте на кухонном столе на 3-4 часа. После этого уберите в холодильник на 12 часов.

Приятного аппетита!