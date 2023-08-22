Описание приготовления:
Сало в луковом рассоле получается нежным, хорошо просоленным и ароматным. Сало можно взять с любым количеством мясной прослойки. Если мяса мало, увеличьте количество соли на одну столовую ложку. В рассол можете добавить любые специи по вашему вкусу.
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Сало 350 Грамм (с мясной прослойкой)
- Вода 1 Литр
- Шелуха лука 2 Части (горсти)
- Соль 4 Ст. ложки (без горки)
- Сахар 2 Ст. ложки
- Перец душистый горошком 6 Штук
- Лаврвый лист 4 Штуки
- Чеснок 8 Зубчиков
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
797 ккал
Калорийность
2 г
Белки
89 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сало в луковом рассоле»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сала в луковой шелухе.
Луковую шелуху сполосните и выложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и душистый перец.
Влейте в кастрюлю воду и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и готовьте рассол на медленном огне в течение 10 минут.
Сало сполосните и выложите в рассол. Варите сало в течение 15-20 минут на медленном огне. Сало должно быть полностью покрыто рассолом.
Отключите огонь и оставьте сало в рассоле на 12 часов. Очистите сало от луковой шелухи и дайте обсохнуть.
Чеснок измельчите, смешайте с черным перцем и натрите сало со всех сторон. Выложите его в пакет и оставьте на кухонном столе на 3-4 часа. После этого уберите в холодильник на 12 часов.
Приятного аппетита!