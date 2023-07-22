Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом. Пирожки «Привокзальные»

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Особенным шармом веет от пирожков, купленных на вокзале у бабушек. Данный вид выпечки отличается от магазинных пирожков, при этом не является домашним. Бабушкины пирожки часто готовятся по определенным рецептурам, которые разгадать бывает довольно сложно.

При этом, пирожки с вокзала нередко однообразные. То есть, начинка для таких пирожков простая — картофель, мясо или рыба.

Сейчас все меньше бабушек торгует пирожками на вокзале. Поэтому стоит научиться делать быстрые вкусные пирожки самостоятельно.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

  • Яйцо — шт.;
  • Соль — ч. л.;
  • Сахар — ч. л.;
  • Растительное масло — 50 г;
  • Дрожжи — 15 г;
  • Вода — 400 г;
  • Мука — 700 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель отварной — 500 г;
  • Лук репчатый — шт.;
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление картофельных пирогов:

В миску разбиваем яйцо, смешиваем его с солью, сахарным песком и дрожжами. Выливаем в яичную смесь воду, растительное масло, снова перемешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем эластичное не липкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.

В это время нарезаем полукольцами лук, обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Отварной картофель очищаем и превращаем в пюре, солим.

Добавляем к пюре лук, смешиваем компоненты. Формируем из теста 14 колобков, каждый раскатываем руками в толстую лепешку.

В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем в тесте.

Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом. Пирожки «Привокзальные»

Разогреваем в сковороде 70 мл растительного масла, обжариваем пирожки с каждой стороны до золотистой корочки.

Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом. Пирожки «Привокзальные»

 

Получаются сочные румяные пирожки. Этот рецепт не занимает много времени, при этом получается не хуже пирожков из духовки.

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