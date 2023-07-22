Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом. Пирожки «Привокзальные»

Особенным шармом веет от пирожков, купленных на вокзале у бабушек. Данный вид выпечки отличается от магазинных пирожков, при этом не является домашним. Бабушкины пирожки часто готовятся по определенным рецептурам, которые разгадать бывает довольно сложно.
При этом, пирожки с вокзала нередко однообразные. То есть, начинка для таких пирожков простая — картофель, мясо или рыба.
Сейчас все меньше бабушек торгует пирожками на вокзале. Поэтому стоит научиться делать быстрые вкусные пирожки самостоятельно.
Ингредиенты для картофельных пирогов:
- Яйцо — шт.;
- Соль — ч. л.;
- Сахар — ч. л.;
- Растительное масло — 50 г;
- Дрожжи — 15 г;
- Вода — 400 г;
- Мука — 700 г.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель отварной — 500 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление картофельных пирогов:
В миску разбиваем яйцо, смешиваем его с солью, сахарным песком и дрожжами. Выливаем в яичную смесь воду, растительное масло, снова перемешиваем.
Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем эластичное не липкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.
В это время нарезаем полукольцами лук, обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Отварной картофель очищаем и превращаем в пюре, солим.
Добавляем к пюре лук, смешиваем компоненты. Формируем из теста 14 колобков, каждый раскатываем руками в толстую лепешку.
В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем в тесте.
Разогреваем в сковороде 70 мл растительного масла, обжариваем пирожки с каждой стороны до золотистой корочки.
Получаются сочные румяные пирожки. Этот рецепт не занимает много времени, при этом получается не хуже пирожков из духовки.