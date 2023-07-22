Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом. Пирожки «Привокзальные»

Особенным шармом веет от пирожков, купленных на вокзале у бабушек. Данный вид выпечки отличается от магазинных пирожков, при этом не является домашним. Бабушкины пирожки часто готовятся по определенным рецептурам, которые разгадать бывает довольно сложно.

При этом, пирожки с вокзала нередко однообразные. То есть, начинка для таких пирожков простая — картофель, мясо или рыба.

Сейчас все меньше бабушек торгует пирожками на вокзале. Поэтому стоит научиться делать быстрые вкусные пирожки самостоятельно.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

Яйцо — шт.;

Соль — ч. л.;

Сахар — ч. л.;

Растительное масло — 50 г;

Дрожжи — 15 г;

Вода — 400 г;

Мука — 700 г.

Ингредиенты для начинки:

Картофель отварной — 500 г;

Лук репчатый — шт.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление картофельных пирогов:

В миску разбиваем яйцо, смешиваем его с солью, сахарным песком и дрожжами. Выливаем в яичную смесь воду, растительное масло, снова перемешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем эластичное не липкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.

В это время нарезаем полукольцами лук, обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Отварной картофель очищаем и превращаем в пюре, солим.

Добавляем к пюре лук, смешиваем компоненты. Формируем из теста 14 колобков, каждый раскатываем руками в толстую лепешку.

В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем в тесте.

Разогреваем в сковороде 70 мл растительного масла, обжариваем пирожки с каждой стороны до золотистой корочки.

Получаются сочные румяные пирожки. Этот рецепт не занимает много времени, при этом получается не хуже пирожков из духовки.