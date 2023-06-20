Рецепты Самая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецепт По Admin - 20 июня, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом всегда хочется чего-нибудь прохладного, чтобы насладиться и не переесть. У нас есть отличный вариант – окрошка с курятиной. Окрошка – популярный холодный суп, который обычно готовят именно летом. Существует много вариаций приготовления первого блюда, но самый популярный – это отварная курочка. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Рецепт окрошки с курицей Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 3 вареных яйца; – 125 граммов огурца; – 250 граммов вареного мяса и/или колбасы/балыка; – 125 граммов редиса; – 125 граммов вареного картофеля; – 30 граммов зелени. Для заправки: – 1 столовая ложка горчицы; – 1 столовая ложка хрена; – соль; – черный молотый перец; – немного сахара; – 500 граммов айрана; – 250 – 500 граммов сильногазированной воды. Приготовление: Нарезаем кубиками предварительно отварную до готовности и охлажденную курицу, картошку кубиками. Аналогично нарезаем овощи, мелко рубим зелень. Для заправки смешиваем все ингредиенты. В порционную посуду выкладываем все нарезанные ингредиенты, поливаем заправкой и подаем на стол охлажденным суп. Приятного аппетита! Понравился рецепт окрошки? Попробуйте также приготовить три летних холодных супа по нашим рецептами на выбор. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныМакароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклойСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»