Самая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецепт

Летом всегда хочется чего-нибудь прохладного, чтобы насладиться и не переесть. У нас есть отличный вариант – окрошка с курятиной.

Окрошка – популярный холодный суп, который обычно готовят именно летом. Существует много вариаций приготовления первого блюда, но самый популярный – это отварная курочка.

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Окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт окрошки с курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 вареных яйца;

– 125 граммов огурца;

– 250 граммов вареного мяса и/или колбасы/балыка;

– 125 граммов редиса;

– 125 граммов вареного картофеля;

– 30 граммов зелени.

Для заправки:

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка хрена;

– соль;

– черный молотый перец;

– немного сахара;

– 500 граммов айрана;

– 250 – 500 граммов сильногазированной воды.

Приготовление:

Нарезаем кубиками предварительно отварную до готовности и охлажденную курицу, картошку кубиками. Аналогично нарезаем овощи, мелко рубим зелень.

Для заправки смешиваем все ингредиенты.

В порционную посуду выкладываем все нарезанные ингредиенты, поливаем заправкой и подаем на стол охлажденным суп.

Приятного аппетита!

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