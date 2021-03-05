Самое «творческое» блюдо. Готовим любимое угощение на Масленицу

«Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система…» Это строки из очаровательного чеховского фельетона «Блины», написанного Антоном Павловичем 135 лет назад.

Однако сегодня нам есть, что возразить классику. Блинам, как и любви, покорны все возрасты. Печь их могут мужчины, женщины, дети. Причём, как воздавая почтение традициям, так и придумывая свои рецепты.

Солнышко на сковородке

Олег Зарипов, например, первую порцию блинов испёк лет в девять, и с тех пор регулярно баловал ими домашних. А когда вырос, то стал шеф-кондитером.