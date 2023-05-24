Самое вкусное и быстрое печенье. Домашний рецепт сахарного печенья

Печенье является одним из самых востребованных видов десертов. Его покупают не только для того, чтобы кушать с чаем или соками. Печенье может стать основой для торта или чизкейка.

Однако, сейчас найти вкусное печенье довольно трудно. Многие компании производители весьма посредственно относятся к данному продукту. Поэтому печенье из упаковок часто бывает черствым, не ароматным и с минимумом начинки.

Стоит научиться самостоятельно готовить печенье для различных нужд. Мы покажем алгоритм приготовления простого универсального печенья.

Ингредиенты для печенья:

Мука — 350 г;

Сахар — 130 г;

Сливочное масло — 150 г;

Яйцо — 2 шт.;

Ванильный сахар — 8 г;

Соль — щепотка;

Молоко — 60 мл;

Дрожжи сухие — 1,5 ч.л.

Приготовление печенья:

В миске надо смешать столовую ложку сахара с дрожжами, влить в сыпучие продукты теплое молоко. Растапливаем сливочное масло, слегка остужаем и добавляем в дрожжевую смесь вместе с яйцами.

Взбиваем ингредиенты до однородности, всыпаем ванильный сахар, соль, просеиваем муку. Замешанное тесто надо накрыть полотенцем и оставить в тепле на полчаса.

Далее тесто раскатываем в прямоугольный пласт (толщина около см), посыпаем его сахаром.

Пласт складываем вдвое, посыпаем снова сахаром, и снова складываем.

Должен получиться квадрат меньшего размера, который нужно заново раскатать в более тонкий пласт. Повторяем аналогичную процедуру, складывая тесто в более маленький квадрат.

Раскатываем тесто, посыпаем сахаром и делим на два прямоугольника. Каждый прямоугольник делим на небольшие порционные кусочки.

Выкладываем будущее печенье на противень в пергаменте.

Выпекаем печенье при 180 градусах 18 минут.

Получается вкусное сахарное домашнее печенье. Его можно использовать как основу для торта или пирожного или для чаепития.