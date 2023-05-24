Самое вкусное и быстрое печенье. Домашний рецепт сахарного печенья

Печенье является одним из самых востребованных видов десертов. Его покупают не только для того, чтобы кушать с чаем или соками. Печенье может стать основой для торта или чизкейка.
Однако, сейчас найти вкусное печенье довольно трудно. Многие компании производители весьма посредственно относятся к данному продукту. Поэтому печенье из упаковок часто бывает черствым, не ароматным и с минимумом начинки.
Стоит научиться самостоятельно готовить печенье для различных нужд. Мы покажем алгоритм приготовления простого универсального печенья.
Ингредиенты для печенья:
- Мука — 350 г;
- Сахар — 130 г;
- Сливочное масло — 150 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Соль — щепотка;
- Молоко — 60 мл;
- Дрожжи сухие — 1,5 ч.л.
Приготовление печенья:
В миске надо смешать столовую ложку сахара с дрожжами, влить в сыпучие продукты теплое молоко. Растапливаем сливочное масло, слегка остужаем и добавляем в дрожжевую смесь вместе с яйцами.
Взбиваем ингредиенты до однородности, всыпаем ванильный сахар, соль, просеиваем муку. Замешанное тесто надо накрыть полотенцем и оставить в тепле на полчаса.
Далее тесто раскатываем в прямоугольный пласт (толщина около см), посыпаем его сахаром.
Пласт складываем вдвое, посыпаем снова сахаром, и снова складываем.
Должен получиться квадрат меньшего размера, который нужно заново раскатать в более тонкий пласт. Повторяем аналогичную процедуру, складывая тесто в более маленький квадрат.
Раскатываем тесто, посыпаем сахаром и делим на два прямоугольника. Каждый прямоугольник делим на небольшие порционные кусочки.
Выкладываем будущее печенье на противень в пергаменте.
Выпекаем печенье при 180 градусах 18 минут.
Получается вкусное сахарное домашнее печенье. Его можно использовать как основу для торта или пирожного или для чаепития.