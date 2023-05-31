Самое вкусное и быстрое печенье. Готовьте хоть каждый день

Трудно представить современную кулинарию без печенья. Сейчас существует большое количество различных видов этого десерта.

Можно найти в магазинах экзотическое печенье с весьма странными вкусами, например, васаби. Однако, помимо соусов, есть другие виды начинки для печенья. В Финляндии можно купить печенье с лакрицей, а в Корее пекарни производят печенье с фасолью и бобами.

Есть печенье с морепродуктами, оно выпекается в Индии и Индонезии. Причем данные десерты изготавливаются к чайным церемониям.

В нашей стране печенье считается сладким видом выпечки для чаепития. Поэтому стоит научиться готовить классическое печенье.

Ингредиенты для печенья:

Молоко — 50 мл;

Сахар — 2 ст.л.;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Яйцо — шт.;

Дрожжи — 1,5 ч.л.;

Сливочное масло — 150 г;

Мука — 350 г.

Ингредиенты для посыпки:

Сахар — 150 г;

Тростниковый сахар — 2 ст. л.

Приготовление печенья:

В теплое молоко нужно высыпать классический и ванильный сахара, а также соль и дрожжи. Разбиваем в молочную смесь яйцо, взбиваем до однородности.

В микроволновке надо разогреть растительное масло, влить в молочную смесь. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто в тепле на полчаса, а затем раскатываем в большой тонкий пласт. Посыпаем часть пласта ¼ частью сахара, накрываем второй частью пласта.

Снова посыпаем пласт сахаром, сворачиваем его во второй раз. Слегка раскатываем пласт и повторяем процедуру, посыпаем сахаром и складываем вдвое.

Толстый пласт надо посыпать тростниковым сахаром, распределить его по всей поверхности. Разрезаем пласт на небольшие квадратики 3х3 см примерно.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 25 минут.

Получается простое, при это сахарное слоеное печенье. Это хорошая замена покупного печенья.