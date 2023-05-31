Самое вкусное и быстрое печенье. Готовьте хоть каждый день

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Трудно представить современную кулинарию без печенья. Сейчас существует большое количество различных видов этого десерта.

Можно найти в магазинах экзотическое печенье с весьма странными вкусами, например, васаби. Однако, помимо соусов, есть другие виды начинки для печенья. В Финляндии можно купить печенье с лакрицей, а в Корее пекарни производят печенье с фасолью и бобами.

Есть печенье с морепродуктами, оно выпекается в Индии и Индонезии. Причем данные десерты изготавливаются к чайным церемониям.

В нашей стране печенье считается сладким видом выпечки для чаепития. Поэтому стоит научиться готовить классическое печенье.

Ингредиенты для печенья:

  • Молоко — 50 мл;
  • Сахар — 2 ст.л.;
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка;
  • Яйцо — шт.;
  • Дрожжи — 1,5 ч.л.;
  • Сливочное масло — 150 г;
  • Мука — 350 г.

Ингредиенты для посыпки:

  • Сахар — 150 г;
  • Тростниковый сахар — 2 ст. л.

Приготовление печенья:

В теплое молоко нужно высыпать классический и ванильный сахара, а также соль и дрожжи. Разбиваем в молочную смесь яйцо, взбиваем до однородности.

В микроволновке надо разогреть растительное масло, влить в молочную смесь. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто в тепле на полчаса, а затем раскатываем в большой тонкий пласт. Посыпаем часть пласта ¼  частью сахара, накрываем второй частью пласта.

Снова посыпаем пласт сахаром, сворачиваем его во второй раз. Слегка раскатываем пласт и повторяем процедуру, посыпаем сахаром и складываем вдвое. 

Толстый пласт надо посыпать тростниковым сахаром, распределить его по всей поверхности. Разрезаем пласт на небольшие квадратики 3х3 см примерно.

Самое вкусное и быстрое печенье. Готовьте хоть каждый день

 

 

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Самое вкусное и быстрое печенье. Готовьте хоть каждый день

Выпекаем печенье при 180 градусах 25 минут.

Самое вкусное и быстрое печенье. Готовьте хоть каждый день

Получается простое, при это сахарное слоеное печенье. Это хорошая замена покупного печенья.

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