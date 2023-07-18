Самое вкусное печенье за 15 минут. «Лимонные палочки» — готовлю каждый день

Десерт является блюдом, которое завершает банкет. То есть, это окончание трапезы, которое должно оставить приятное послевкусие. Это сладкие деликатесы, употребляемые небольшими порциями.
Сейчас рынок десертов переполнен различными пирожными, конфетами и печеньем. Каждый человек найдет что-то свое в мире сладостей.
Но, часто мы разочаровываемся в десертах. Они становятся приторными, имеют неподобающий вкус.
Как приготовить вкусный десерт дома? Сделаем необычные лимонные палочки самостоятельно.
Ингредиенты для лимонных палочек:
- Мука — 360 г;
- Сахар — 130 г;
- Сливочное масло — 180 г;
- Яйцо — шт.;
- Желток — шт.;
- Цедра лимона;
- Разрыхлитель — ч.л.;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Соль — щепотка.
Приготовление лимонных палочек:
К сливочному теплому маслу высыпаем ванильный и классический сахара, добавляем желток и яйцо, тщательно перемешиваем. В смесь кладем цедру лимона, снова перемешиваем.
Высыпаем в смесь разрыхлитель и соль. Постепенно просеиваем в сливочную массу муку, замешиваем не липкое эластичное тесто.
Из теста формируем сперва комки с грецкие орехи, а затем создаем из каждого комка палочку. Обмакиваем палочки в сахаре, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем палочки при 180 градусах в духовке 15 минут.
В результате получаются сахарные не приторные палочки. Этот десерт легкий в готовке, при этом вкусный.