Рецепты Самое вкусное рагу – рецепт с курицей По Admin - 12 июня, 2023 0 70 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Одно из самых простых блюд, но в то же время вкусное и сытное – это рагу. Его можно готовить как из овощей, так и с мясом. Рагу с картофелем и мясом отлично подойдут к обеденному столу. Подавайте блюдо с домашней квашеной или свежими овощами и наслаждайтесь невероятным вкусом рагу всей семьей. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Рецепт рагу с курицей Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 500 граммов куриного филе; – 3 кабачки; – 3 помидора; – 2 баклажана; – 2 репчатых лука; – 2 картофеля; – 2 болгарских перца; – морковь; – чеснок; – соль; – черный молотый перец; – масло. Приготовление: Моем и очищаем овощи, нарезаем их одинаковыми кусочками. Аналогично нарезаем курицу. Жарим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и жарим еще 5 минут. Добавляем нарезанную курятину, жарим еще 10 минут. Высыпаем кабачки, продолжая жарить. Через 5 минут добавляем баклажаны, хорошо размешиваем и тушим еще столько же. Вливаем пол стакана кипятка, перемешиваем. Высыпаем картофель, накрываем крышкой и убавляем огонь на плите. Тушим рагу 15 – 20 минут, затем добавляем помидоры и продолжаем готовить еще 10 минут. Сдабриваем блюдо специями, свежей зеленью и оставляем настаиваться под крышкой 30 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусный украинский кулишь, который варили еще наши предки На Перекоп.инфо можно прочитать про:Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко