Самое вкусное рагу – рецепт с курицей

Одно из самых простых блюд, но в то же время вкусное и сытное – это рагу. Его можно готовить как из овощей, так и с мясом.

Рагу с картофелем и мясом отлично подойдут к обеденному столу. Подавайте блюдо с домашней квашеной или свежими овощами и наслаждайтесь невероятным вкусом рагу всей семьей.

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Рецепт рагу с курицей

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 3 кабачки;

– 3 помидора;

– 2 баклажана;

– 2 репчатых лука;

– 2 картофеля;

– 2 болгарских перца;

– морковь;

– чеснок;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Приготовление:

Моем и очищаем овощи, нарезаем их одинаковыми кусочками. Аналогично нарезаем курицу.

Жарим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и жарим еще 5 минут.

Добавляем нарезанную курятину, жарим еще 10 минут.

Высыпаем кабачки, продолжая жарить. Через 5 минут добавляем баклажаны, хорошо размешиваем и тушим еще столько же.

Вливаем пол стакана кипятка, перемешиваем.

Высыпаем картофель, накрываем крышкой и убавляем огонь на плите. Тушим рагу 15 – 20 минут, затем добавляем помидоры и продолжаем готовить еще 10 минут.

Сдабриваем блюдо специями, свежей зеленью и оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.

Приятного аппетита!

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