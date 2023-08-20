Самое время делать заготовки: рецепт медовых помидоров на зиму

Эти помидоры готовятся без уксуса, только с лимонной кислотой и горчицей.

Если вы любите маринованные помидоры, то этот рецепт точно вам понравится. А если получится купить небольшие помидорчики, то так заготовка будет выглядеть еще и очень нарядно.

В этом рецепте нет уксуса, а пикантность придает мед, свежий базилик и лимонная кислота. Фокус расскажет, как их приготовить.

Медовые помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры — 4 кг;

мелкий репчатый лук — 8-10 шт.;

базилик свежий — несколько веточек;

семена горчицы — 1 чайная ложка на каждую литровую банку;

вода — 4 л.

Для маринада (на 1 литр воды):

соль — 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Для этого рецепта можно использовать любые помидоры, но лучше использовать небольшие. Потому что так их больше влезет в банку, и заготовка будет выглядеть симпатичней.

Помидоры хорошо помойте. Заполните подготовленные и стерилизованные банки помидорами до половины. На помидоры в каждую банку уложите несколько промытых листиков базилика и несколько луковичек. Если луковицы мелкие, то не режьте их, если луковицы крупные – порежьте пополам. Заполните банки помидорами до верха.

В первый раз залейте помидоры в банках крутым кипятком. Прикройте подготовленными крышками, и пусть вода в банках остынет. Это займет минут двадцать.

Сварите маринад. Вылейте воду в кастрюлю, когда вода закипит, добавьте соль, сахар, мед и лимонную кислоту. Перемешайте все — маринад готов.

Слейте остывший кипяток из банок, положите по 1 чайной ложке семян горчицы. И залейте медовый маринад. Плотно закройте крышками и оставьте остывать. Храните в темном сухом месте.

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