Самокат — желанная детская забава

Для того чтобы отвлечь свое чадо от монитора компьютера и добровольно отправить его на улицу, используют разнообразные ухищрения, самое интересное из которых – самокаты. На самом деле, марка особенно значения для ребенка не имеет. Главное, чтобы это популярное средство передвижения стояло на балконе и ждало своего звездного часа.

Как выбрать для ребенка хороший самокат?

Немного о плюсах

Безусловно, самокат очень удобен по нескольким причинам. Не требует особенных навыков катания. Он универсален: идеально подойдет для девочек и мальчиков. Достаточно нетравматичный вид транспорта. Кататься на нем очень весело и интересно.

Сколько колес?

Если вы не уверены в способностях ребенка, то выбирайте агрегат с тремя колесами, потому что он более надежный и безопасный. Малыш не потеряет равновесие и не упадет. Большой плюс – это наличие багажника, в котором можно хранить дорогие сердцу сына или дочери игрушки. Правда, могут возникнуть проблемы с его хранением из-за больших размеров. Хорошим вариантом станет электросамокат для детей, который можно приобрести, как в магазине, так и по интернету. Администрация магазина ведет гибкую ценовую политику, применяя существенные скидки на многие популярные изделия. Таким образом, у вас есть огромный шанс приобрести товар по самой выгодной цене.

Пластмасса или резина?

Детские варианты обычно имеют либо резиновые, либо пластмассовые колеса. Выбирайте более качественную резину. Неровности асфальта будут сглажены, а езда станет приятной. Пластмасса не очень удобна потому, что создает лишний шум и может быстро сломаться.

Бонусы

Некоторые модели наделены не столь необходимыми, зато приятными опциями. К примеру, гудок, фары, разнообразные подвесные игрушки. Впрочем, не стоит вестись на подобные украшения и все же делать выбор исходя из соображений безопасности и качества!