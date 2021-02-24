Самолет из Крыма вынужденно сел в Ростове из-за самочувствия пассажирки

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Самолет компании «Уральские авиалинии», который вылетел из Симферополя в сторону Москвы в среду утром, совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов», передают «РИА Новости (Крым)».

Симферополь откроет прямое авиасообщение еще с шестью городами Пассажиры авиалайнера отмечают, что в салоне одной из женщин потребовалась срочная медпомощь. Согласно предварительной информации, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание. 

Самолет экстренно приземлился в Ростове и экипаж передал пассажиру сотрудникам скорой помощи.

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