Самолет из Крыма вынужденно сел в Ростове из-за самочувствия пассажирки

Самолет компании «Уральские авиалинии», который вылетел из Симферополя в сторону Москвы в среду утром, совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов», передают «РИА Новости (Крым)».

Симферополь откроет прямое авиасообщение еще с шестью городами Пассажиры авиалайнера отмечают, что в салоне одной из женщин потребовалась срочная медпомощь. Согласно предварительной информации, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание.

Самолет экстренно приземлился в Ростове и экипаж передал пассажиру сотрудникам скорой помощи.