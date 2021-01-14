Самосвалы свозят грунт и строительный мусор в район села Морозовка

Грузовые машины свозят грунт и строительные отходы в район Морозовки. Об этом телеканалу «НТС» сообщили очевидцы, жители близлежащих сёл. Им удалось заснять, как грузовики один за другим выезжают в сторону населенного пункта, после чего возвращаются оттуда уже пустыми.

Прикрепленные к лобовому стеклу распечатки свидетельствуют о том, что фирмой-подрядчиком, отвечающей за перевозку, является некое общество с ограниченной ответственностью «Спутник».

По предположениям севастопольцев, землю и мусор везут либо со стороны крымского отеля «Мрия», либо со строительной площадки в Форосе. Редакция нашего телеканала передала данные в Севприроднадзор. В ведомстве поблагодарили за оперативно предоставленную информацию, сообщив, что взяли её в работу и выяснят, кому принадлежат машины и не нарушает ли закон деятельность перевозчика.