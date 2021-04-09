Самовольно построенный детский сад в районе Казачьей бухты пойдёт под снос

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Самовольно построенный детский сад «Алые паруса» в садовом товариществе «Пилот» пойдёт под снос. В ходе проверки, проведённой Департаментом городского хозяйства, специалисты выяснили – участку не был присвоен кадастровый адрес, а постройка находилась на территории, являющейся государственной собственностью. А само учреждение фактически не имеет лицензии для оказания услуг детского сада.

ЕЛЕНА БОГОМОЛОВА, директор Департамента образования Правительства Севастополя: «Все частные детские сады, кроме «Хабаб», не являются учреждениями. Мы собирали всех, кто желает пролицензироваться, сделать детский сад, у себя в Департаменте. Это было ещё летом. Ни одно учреждение не заявилось на то, чтобы пролицензироваться и осуществлять деятельность. Они все идут как ИП, проверить мы их не имеем права».

По словам Елены Богомоловой, документы на проведение проверки Департамент образования регулярно направляет в прокуратуру Севастополя. Михаил Развожаев утвердил решение о сносе детского сада, но попросил специалистов профильного ведомства уточнить – куда теперь будут ходить воспитанники этого учреждения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там же садового товарищества туда дети ходят, где он расположен. Отправить туда специалиста, узнайте, куда дети дальше в садик будут ходить. В этом смысле надо тоже политику выработать. Он там вообще не может быть, мало чего там произойдёт – мало всем не покажется».

Михаил Развожаев резюмировал: учреждение, которое представляет себя как «детский сад», занимается «самовольным бизнесом» в официально не введённом и незаконно построенном здании. Глава города поручил Департаменту провести встречу с людьми и совместно прийти к решению: куда перенаправить воспитанников снесённого детсада.