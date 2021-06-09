Самовольные деревянные постройки на мысе Фиолент снесли

Самовольные строения на мысе Фиолент снесли полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический». В пресс-службе УМВД по Севастополю уточнили: несмотря на ранее вынесенные требования о прекращении противоправной деятельности на территории заповедной зоны, незаконно возведённые деревянные постройки не были в срок демонтированы.

Перед началом сноса построек с сотрудниками музея-заповедника был проведён инструктаж.

Деревянные постройки разбирали с использованием бензопилы, ломов и топоров. Весь оставленный мусор также был собран. К уборке заповедника присоединились местные жители. Разобранные конструкции и бытовой мусор поднимали с помощью специальной техники.