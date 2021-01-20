Самые большие очереди в поликлиниках фиксируются в Керчи и Евпатории

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Керчи и Евпатории пока не удалось решить проблему очередей в поликлиниках, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму с начала пандемии COVID-19 подтвержден у более чем 30 тысяч человек «Пока что и больные и здоровые стоят в одном коридоре. Количество людей зашкаливает. Это не позволяет сказать, что мы эффективно боремся с распространением коронавируса», — заявил он.

Аксенов поручил министру здравоохранения региона Александру Остапенко лично выехать на проблемные места и разобраться с ситуацией.