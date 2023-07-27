Самые быстрые пирожки с начинкой: быстрее рецепта не знаю. Пирожки с яблоками за 15 минут

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Самая распространенная фруктовая начинка для большинства людей — это яблоки. Они недорого стоят в магазине, а в летний сезон растут в садах и огородах. Соответственно, ресурс для множества блюд абсолютно доступен для большинства обывателей.

Однако, на приготовление выпечки с яблоками не всегда есть время. Для того чтобы сделать пироги, нужно замесить тесто и подготовить начинку.

Сейчас есть простые и быстрые рецепты приготовления яблочных пирогов.

Ингредиенты для яблочных пирогов:

  • яйцо — шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 30 г;
  • молоко — 130 мл;
  • мука — 125 г;
  • разрыхлитель — ⅓ ч.л.;
  • лимонная цедра — ⅓ ч.л.;
  • корица — ¼ ч.л.;
  • яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочных пирогов:

В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до однородности. К яичной смеси добавляем лимонную цедру и корицу.

Выливаем молоко к яичной массе, взбиваем венчиком.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Лопаткой замешиваем жидкое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Яблоки нарезаем кольцами толщиной см. В сковороде разогреваем растительное масло, обмакиваем каждое колечко яблока в тесте.

Самые быстрые пирожки с начинкой: быстрее рецепта не знаю. Пирожки с яблоками за 15 минут

Выкладываем яблоки в тесте на сковороду, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Самые быстрые пирожки с начинкой: быстрее рецепта не знаю. Пирожки с яблоками за 15 минут

Самые быстрые пирожки с начинкой: быстрее рецепта не знаю. Пирожки с яблоками за 15 минут

Данные пироги можно готовить не только с яблоками, но и с грушей и даже смородиной. Из рецепта по желанию не запрещается исключать корицу.

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