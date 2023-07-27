Самые быстрые пирожки с начинкой: быстрее рецепта не знаю. Пирожки с яблоками за 15 минут

Самая распространенная фруктовая начинка для большинства людей — это яблоки. Они недорого стоят в магазине, а в летний сезон растут в садах и огородах. Соответственно, ресурс для множества блюд абсолютно доступен для большинства обывателей.

Однако, на приготовление выпечки с яблоками не всегда есть время. Для того чтобы сделать пироги, нужно замесить тесто и подготовить начинку.

Сейчас есть простые и быстрые рецепты приготовления яблочных пирогов.

Ингредиенты для яблочных пирогов:

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 30 г;

молоко — 130 мл;

мука — 125 г;

разрыхлитель — ⅓ ч.л.;

лимонная цедра — ⅓ ч.л.;

корица — ¼ ч.л.;

яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочных пирогов:

В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до однородности. К яичной смеси добавляем лимонную цедру и корицу.

Выливаем молоко к яичной массе, взбиваем венчиком.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Лопаткой замешиваем жидкое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Яблоки нарезаем кольцами толщиной см. В сковороде разогреваем растительное масло, обмакиваем каждое колечко яблока в тесте.

Выкладываем яблоки в тесте на сковороду, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Данные пироги можно готовить не только с яблоками, но и с грушей и даже смородиной. Из рецепта по желанию не запрещается исключать корицу.