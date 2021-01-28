Самые надежные и актуальные модели. Какое авто выбрать?

Какой автомобиль выбрать — новый или подержанный?

Этот год, в принципе как и все остальные, отличился ритмичным подорожанием новых автомобилей. В салонах то и дело можно наблюдать смену ценников, которые меняются в соответствии с курсом рубля, доллара и евро. В этих условиях важно разобраться, что лучше — выбрать новый автомобиль или все-таки склониться к варианту б/у.

Большинство экспертов дилерских центров склоняются к мнению, что никакое транспортное средство не может сравниться с покупкой нового автомобиля. Даже если предположить, что подержанная машина будет эксплуатироваться в максимально лояльных условиях, а ее владелец все это время бережно относился к ее техническому обслуживанию — все равно машина, которая уже была в употреблении отличается меньшим запасом прочности, нежели новая. Узнать о самых надежных авто вы можете по ссылке https://avto-problemy.ru/samye-nadezhnye-i-aktualnye-modeli-top-mashin-do-200000-rublej/.

Кроме того, покупка нового автомобиля не всегда предполагает расчет наличкой, сейчас существует очень много лояльных кредитных программ, которые позволяют купить машину по привлекательным условиям и получить в подарок гарантийные обязательства производителя. Если вы рассчитываете на то, что машину с пробегом можно будет проверить на возможные дефекты при помощи диагностики, то можете сразу отбросить этот вариант, так как даже самое лучшее оборудование не даст 100% результата.

Однако, если посмотреть на все это с другой стороны то покупка автомобиля на вторичке больше всего прельщает людей, которые имеют ограниченные финансовые возможности и, попросту, не могут позволить себе купить такую новую модель в желаемой комплектации. Отличным компромиссом в данном случае может стать автомобиль, который ранее был сдан в салон по системе Trade-in. Это практически новые автомобили, которые даже в б/у варианте предлагаются с гарантией.

Тем не менее многие считают, что существует много шансов провести выкуп подержанных авто удачно. Все зависит не от конкретной машины, а от покупателя. Ели он имеет хорошие знания о техническом устройстве автомобиля и может самостоятельно диагностировать, и устранять проблемы (возможно у него есть хороший знакомый, который с радостью готов помочь), то он может приобретать бывший в употреблении автомобиль.

Если рассматривать точку зрения капиталовложений, то купить подержанный автомобиль намного выгоднее, чем новый. Но помните, что б/у вариант — это всегда огромный риск, поэтому предварительно необходимо взвесить все за и против.