Рецепты Самые вкусные оладьи из кабачков – простой рецепт за считанные минуты По Admin - 19 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон кабачков, обязательно попробуйте приготовить эти оладьи по рецепту шеф-повара. Вы будете приятно удивлены результатом. Захотелось кабачковых оладий? У нас есть проверенный рецепт блюда, которое выйдет с первого раза. Обязательно подавайте их со сметаной или домашним соусом на основе греческого йогурта. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Особенностью этого рецепта является именно нарезка овощей. Шеф-повар не использовал терку, а нарезал кабачки с помощью ножа. Так овощи держат свою структуру и смакуют как из ресторана. Рецепт кабачковых оладий Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 220 граммов кабачков или цуккини; – 1 большое яйцо; – половина репчатого лука – свежая зелень; – 2 столовые ложки муки; – соль; – черный молотый перец; – масло. Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец. Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку. Приятного аппетита! К кабачковым оладьям отлично подойдут соусы: дзадзики, домашняя сметана с чесноком, греческий йогурт, смесь кетчупа и майонеза. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легко и быстро – рецепт варенья из розыСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептНачинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамисуДесерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиРецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудинг