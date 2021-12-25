Самый быстрый Дед страны. Главный волшебник России заглянул на полуостров

Ни одного деда так не бодрит и не радует зима, как этого бодрого и румяного великана. Он подхватывает огромный мешок, и… отправляется в путешествие. В этом году — в онлайн формате. Из специально оформленной сказочной студии телеканала НТВ он заглядывает в каждый из 22 городов своего праздничного маршрута.

«На то я волшебник, чтоб везде успевать»

В Симферополе главный Дед Мороз из Великого Устюга пообщался с ребятами со всего Крыма 15 декабря. И его просто засыпали вопросами.

Спрашивали, как он успевает на все праздники и встречи? «На то я волшебник, чтоб везде успевать, — сообщил Дед Мороз. — И потом, у меня очень много помощников, и с каждым днём, с каждым годом, их становится всё больше».