Рецепты Самый популярный летний коктейль – готовим мохито с ромом По Admin - 30 мая, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp С наступлением летней жары так и не терпится выпить чего-то освежающего, прохладного и свежего. Почему бы не остановиться на популярном коктейле мохито | У нас есть рецепт. Мохито – популярный летний коктейль из Кубы. Он приобрел там популярность в 80-х годах и прекрасно сочетался с тамошним горячим ритмом жизни. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня В классический рецепт напитка входит белый ром, тростниковый сахар и газировка, но существуют и современные варианты коктейля: с клубникой, ревенем, с лимоном и лаймом или даже без алкоголя и со спрайтом. Рецепт классического мохито с ромом Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – сок 1 лайма; – 1 чайная ложка сахара; – мята; – 60 граммов белого рома; – газировка. Приготовление: Смешиваем сок лайма с сахаром и листочками мяты. Измельчаем все, чтобы выделился сок из листиков. Перекладываем в стакан и добавляем льда. Наливаем газировку, рома и помешиваем ложкой с длинной ручкой. Украшаем коктейль свежими листочками мяты и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт коктейля? Попытайтесь также приготовить летний напиток апероль шприц. За нашим рецептом у вас получится идеальный вкус коктейля. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню материПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали