Самый популярный летний коктейль – готовим мохито с ромом

С наступлением летней жары так и не терпится выпить чего-то освежающего, прохладного и свежего. Почему бы не остановиться на популярном коктейле мохито | У нас есть рецепт.

Мохито – популярный летний коктейль из Кубы. Он приобрел там популярность в 80-х годах и прекрасно сочетался с тамошним горячим ритмом жизни.

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В классический рецепт напитка входит белый ром, тростниковый сахар и газировка, но существуют и современные варианты коктейля: с клубникой, ревенем, с лимоном и лаймом или даже без алкоголя и со спрайтом.

Рецепт классического мохито с ромом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– сок 1 лайма;

– 1 чайная ложка сахара;

– мята;

– 60 граммов белого рома;

– газировка.

Приготовление:

Смешиваем сок лайма с сахаром и листочками мяты. Измельчаем все, чтобы выделился сок из листиков. Перекладываем в стакан и добавляем льда.

Наливаем газировку, рома и помешиваем ложкой с длинной ручкой. Украшаем коктейль свежими листочками мяты и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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