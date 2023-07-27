Самый шоколадный из всех: рецепт торта «Линдт»

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Торт Lindt – это сочный шоколадный десерт, который точно не оставит вас равнодушным.

Для тех, кто любит шоколадную выпечку, торт Линдт (Lindt) станет настоящим открытием. Он невероятно вкусный, а нежный бисквит сочетается с шоколадным ганашем. Рецепт невероятно прост, так что с ним справится даже начинающий кулинар.

И обязательно дополните свой шоколадный торт свежими ягодами, или фруктами, они придадут пикантную кислинку.

Почему этот торт называют «Линдт» в честь известной швейцарскую компании, которая первой начала производить плитки шоколада, — неизвестно.

Скорей всего, шоколад этой фирмы просто слишком часто упоминался в рецептах. Как приготовить торт рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.

Торт «Линдт»

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 210 г сливочного масла;
  • 150 г темного шоколада;
  • 240 г яиц комнатной температуры (около 5 штук);
  • 240 г сахарного песка;
  • 70 г муки;
  • 7 г какао;
  • 5 г разрыхлителя.

Для шоколадного ганаша

  • 270 г свежих сливок;
  • 230 г темного шоколада;
  • 75 г молочного шоколада;
  • 30 г сливочного масла.

Для украшения:

  • ягоды и шоколадные хлопья.

Чтобы приготовить торт Линдт, нарежьте масло на кусочки и поломайте шоколад. Растопите масло в кастрюле на медленном огне, или на водяной бане и добавьте шоколад.

Когда шоколад полностью растает и смешается с маслом, снимите с огня. В миске взбейте яйца с сахаром до получения белой пенистой массы.

Просейте сухие ингредиенты (муку, какао и разрыхлитель) и добавьте их к взбитым яйцам, осторожно помешивая. Затем добавьте растопленное масло и шоколад, деликатно их перемешав.

Переложите смесь в предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой форму диаметром 28 см и выпекайте при температуре 175 градусов. Выпекайте около 25 минут и проверьте готовность зубочисткой. Выньте из духовки, когда корж будет готов и дайте остыть, прежде, чем доставать его из формы.

Тем временем приготовьте ганаш: крупно нарежьте два вида шоколада и положите их в большую миску. Нагрейте сливки, пока они почти не закипят, затем вылейте их на измельченный шоколад, который вы смешали в большой миске. Энергично перемешайте до получения идеальной эмульсии. Можете использовать погружной блендер.

Когда сливки и шоколад будут идеально смешаны. Добавьте нарезанное на кусочки сливочное масло и продолжайте перемешивать.

Выньте корж из формы, переверните и полейте ганашем. Хорошо разровняйте и дайте остыть в течение 1 часа в холодильнике.

Непосредственно перед подачей достаньте торт «Линдт» из холодильника и украсьте его ягодами и шоколадной стружкой.

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