Самый сытный перекус: рецепт сырной сосиски в тесте

Тесто, приготовленное для сосисок по этому рецепту, получается мягким и не черствеет.

Сосиски в тесте – один из самых популярных перекусов, поскольку хорошо утоляет голод. Их можно купить в любом ларьке, причем как в дрожжевом, так и слоеном тесте, а можно приготовить и дома. Как сделать сырные сосиски в тесте, рассказала кулинарный блогер Кристина. Этот рецепт довольно прост и под силу даже новичкам в кулинарии.

Сырные сосиски в тесте

Ингредиенты:

сырные сосиски – 1 упаковка;

мука – 240 гр;

теплая вода – 200 мл;

сахар – 1 ч. л;

соль – 0,5 ч. л;

дрожжи сухие – 1 упаковка (8-10 гр.);

растительное масло для теста – 2 ст. л + для жарки.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить опару. Для этого в глубокую миску налить 200 мл. теплой воды, добавить дрожжи, сахар, перемешать все хорошо и оставить на 10 минут.

Когда опара подойдет, к ней добавить просеянную муку с солью, перемешать ложкой, влить растительное масло и замесить тесто. Чтобы оно вышло удачным, необходимо вымешивать его минимум 10 минут, после чего накрыть пищевой пленкой и дать постоять 35-40 минут.

Поднявшееся тесто взвесить и поделить на количество сосисок. На одну сосиску нужно около 60 граммов теста.

Сделать из теста небольшие шарики, раскатать каждый в длинную колбаску, завернуть в нее сосиску.

В сковороду влить растительное масло, приблизительно до половины высоты сосиски в тесте, разогреть его и пожарить сосиски с обеих сторон до золотистости. Это займет примерно три минуты.

Ранее Фокус писал, каким еще способом можно приготовить сосиску в тесте.