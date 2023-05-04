Рецепты Самый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе По Admin - 4 мая, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Курочка один из любимых продуктов украинцев, ведь она не только полезна, но и сочная и диетическая. Курица в кисло-сладком соусе – это традиционное блюдо китайской кухни. В Китае ее подают с обильной порцией риса. Читайте также Фингер фуд – еда, которую удобно есть руками Ее можно готовить как дополнение к гарниру, или как отдельное, самостоятельное блюдо дополнительно с овощами (сладкий перец, лук, морковь, редька). Рецепт курицы в кисло-сладком соусе Время: 35 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов куриного филе; – 20 граммов муки; – соль; – черный молотый перец; – молотая сладкая паприка; – 15 граммов масла; – 3 столовые ложки соевого соуса; – 1 столовая ложка соуса терияки; – 1 столовая ложка винного уксуса; – 2 зубчика чеснока; – 20 – 25 граммов меда; – зеленый лук и семена кунжута. Приготовление: Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Солим, перчим, добавляем паприку и вымешиваем. Всыпаем муку и снова вымешиваем. Обжариваем на растительном масле, около 7 – 8 минут, регулярно перемешивая. Вливаем соевый соус, соус терияки, винный уксус. Добавляем мед, бревенчатый чеснок. Перемешиваем и оставляем тушиться еще 7 минут. Присыпаем кунжутом и луком и подаем. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляСамый простой рецепт домашнего хлебаГустой и наваристый. Как сварить настоящий кулеш