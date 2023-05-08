Самый быстрый рецепт рулета. Может приготовить каждый: вкусный бисквит с нежным кремом

Сладкий рулет пришел в кулинарию довольно давно, еще в XVIII веке. Нельзя точно сказать, в какой момент люди решили, что можно делать не только мясные, но и кондитерские рулеты. Однако, эксперименты поваров со всего мира помогли выявить самую оптимальную рецептуру приготовления этого десертного изделия.

В СССР рулеты были особенно популярны. На прилавках магазинов и в кафе можно было встретить рулеты повсеместно. Нередко их раскупали почти сразу, как только десерт поступал в продаже.

Современные рулеты отличаются от советских. Поэтому вместо того, чтобы покупать их, стоит попробовать сделать рулет самостоятельно.

Ингредиенты для сладкого рулета:

яйца — 5 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 50 г;

сливки 33% — 100 г;

мука — 120 г;

сахарная пудра — 50 г;

рикотта — 250 г.

Приготовление сладкого рулета:

Взбиваем яйца с сахаром до образования белой густой массы с не устойчивыми пиками. В полученный крем добавляем молоко и продолжаем взбивать массу.

Просеиваем в яичную массу муку, замешиваем бисквитное тесто без комочков. Застилаем противень пергаментом, выкладываем тесто на поверхность и выравниваем.

Выпекать бисквит нужно в духовке при 180 градусах примерно 10-12 минут. Затем бисквит отделяем от пергамента и ждем, пока он остынет.

В это время нужно приготовить крем. Нужно соединить рикотту вместе с сахарной пудрой, перемешать. Далее добавить в рикотту сливки и взбить до образования устойчивых пиков.

Данный крем перекладываем на остывший бисквит и равномерно распределяем его по поверхности.

Нужно свернуть бисквит в рулет начинкой внутрь, завернуть в пергамент и убрать в холодильник на полчаса.

Рулет можно декорировать сухофруктами и орехами, а также шоколадом и кокосовой крошкой.

Получается сладкий домашний рулет, который будет вкуснее покупного.