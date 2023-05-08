Самый быстрый рецепт рулета. Может приготовить каждый: вкусный бисквит с нежным кремом

Сладкий рулет пришел в кулинарию довольно давно, еще в XVIII веке. Нельзя точно сказать, в какой момент люди решили, что можно делать не только мясные, но и кондитерские рулеты. Однако, эксперименты поваров со всего мира помогли выявить самую оптимальную рецептуру приготовления этого десертного изделия.
В СССР рулеты были особенно популярны. На прилавках магазинов и в кафе можно было встретить рулеты повсеместно. Нередко их раскупали почти сразу, как только десерт поступал в продаже.
Современные рулеты отличаются от советских. Поэтому вместо того, чтобы покупать их, стоит попробовать сделать рулет самостоятельно.
Ингредиенты для сладкого рулета:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 50 г;
- сливки 33% — 100 г;
- мука — 120 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- рикотта — 250 г.
Приготовление сладкого рулета:
Взбиваем яйца с сахаром до образования белой густой массы с не устойчивыми пиками. В полученный крем добавляем молоко и продолжаем взбивать массу.
Просеиваем в яичную массу муку, замешиваем бисквитное тесто без комочков. Застилаем противень пергаментом, выкладываем тесто на поверхность и выравниваем.
Выпекать бисквит нужно в духовке при 180 градусах примерно 10-12 минут. Затем бисквит отделяем от пергамента и ждем, пока он остынет.
В это время нужно приготовить крем. Нужно соединить рикотту вместе с сахарной пудрой, перемешать. Далее добавить в рикотту сливки и взбить до образования устойчивых пиков.
Данный крем перекладываем на остывший бисквит и равномерно распределяем его по поверхности.
Нужно свернуть бисквит в рулет начинкой внутрь, завернуть в пергамент и убрать в холодильник на полчаса.
Рулет можно декорировать сухофруктами и орехами, а также шоколадом и кокосовой крошкой.
Получается сладкий домашний рулет, который будет вкуснее покупного.