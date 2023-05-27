Самый нежный и вкусный торт: рецепт рассказала бабушка. Готовлю каждые выходные

Торты сейчас перестали являться роскошью. Этот вид десерта с кремом и пропитанным бисквитом можно найти на прилавках почти любого магазина. Разница тортов заключается в цене и качестве. Однако, даже если приобрести довольно дорогой торт — нет уверенности, что он окажется вкусным. Дело в том, что производство десертов поставлено на конвейер. Мало производителей кондитерских изделий задумывается о традиционных способах готовки кремов, коржей и прочих элементов торта.

Мы расскажем, как сделать простой домашний торт.

Ингредиенты для домашнего торта:

яйца — 2 шт.;

соль — 2 щепотки;

сахарная пудра — 50 г;

сливочное масло — 80 мл;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 10 г;

черника — 500 г;

кукурузный крахмал — 60 г;

сахар — 115 г;

вода — 100 мл;

греческий йогурт — 500 г;

ваниль — ч. л.

Приготовление домашнего торта:

Отделяем желтки от белков, смешиваем желтки с щепоткой соли. К желтковой смеси высыпаем сахарную пудру, выливаем заранее растопленное сливочное масло, перемешиваем.

В смесь просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем не липкое и эластичное тесто. ⅓ часть теста отделяем от общего комка.

Противень (20х30 см) застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем по дну и бортикам. Для приготовления начинки в сотейнике соединяем чернику, 30 грамм кукурузного крахмала и 50 грамм сахара.

Выливаем в ягодную смесь воду, перемешиваем и варим на медленном огне до загустения. Варенье из ягоды надо перелить в форму из теста, равномерно распределить по поверхности.

Для приготовления крема смешиваем в йогурте ваниль и кукурузный крахмал. Взбиваем до пышности белки, высыпаем постепенно сахар, щепотку соли, продолжаем взбивать 7 минут.

В йогурт аккуратно перекладываем белковую массу, смешиваем. Крем выкладываем на ягодный слой, распределяем ровно по поверхности. Натираем на маленьких зубчиках терки замороженный комочек теста на верхушку торта.

Выпекаем торт в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

В результате получается довольно вкусный и необычный торт, похожий на пирог. Рецепт особенно актуален в летний период, когда в огороде полно черники.