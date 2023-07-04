Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

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Клубника — это довольно удивительная ягода, которая растет на территории нашей страны. Многие выращивают клубнику в собственных огородах, так как в магазинах эта ягода стоит дорого.

Клубника имеет младшего сородича — землянику. В  ботанических книгах оба вида ягод относятся к одному биологическому роду.
Употреблять в пищу клубнику обязательно нужно людям, страдающим нехваткой витамина С. Ягода обладает большим скоплением этого витамина.

Расскажем, как приготовить вкусный десерт к чаю из клубники.

Ингредиенты для клубничного торта:

  • клубника — 300 г;
  • малина — 300 г;
  • чёрная смородина — 200 г;
  • творог — 300 г;
  • сметана — 500 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • желатин — 40 г;
  • вода — 100 мл;
  • печенье — 200 г.

Приготовление клубничного торта:

В сотейник высыпаем желатин, заливаем водой и ожидаем набухания 15 минут. В это время смешиваем в отдельной таре творог со сметаной, классическим и ванильным сахарами. Погружным блендером взбиваем творожную смесь до однородной кремовой массы.

В форму для выпекания или кондитерское кольцо (18 см диаметр) выкладываем на дно и стенки пергамент, смазываем растительным маслом. На водяной бане растапливаем желатин, не доводя до кипения.

На дно формы выкладываем печенье. Желательно его разломить на несколько маленьких частей.

Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Смешиваем творожную массу с желатином, а затем добавляем клубнику, смородину и малину.

Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Полученную смесь перекладываем на слой из печенья, разравниваем по поверхности.

Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Отправляем торт на пару часов в холодильник для застывания.

Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Украшать торт надо перед тем, как отправить в холодильник. В качестве декора может выступать шоколад, ягоды и иные фрукты.

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