Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Клубника — это довольно удивительная ягода, которая растет на территории нашей страны. Многие выращивают клубнику в собственных огородах, так как в магазинах эта ягода стоит дорого.

Клубника имеет младшего сородича — землянику. В ботанических книгах оба вида ягод относятся к одному биологическому роду.

Употреблять в пищу клубнику обязательно нужно людям, страдающим нехваткой витамина С. Ягода обладает большим скоплением этого витамина.

Расскажем, как приготовить вкусный десерт к чаю из клубники.

Ингредиенты для клубничного торта:

клубника — 300 г;

малина — 300 г;

чёрная смородина — 200 г;

творог — 300 г;

сметана — 500 г;

сахар — 200 г;

ванильный сахар 10 г;

желатин — 40 г;

вода — 100 мл;

печенье — 200 г.

Приготовление клубничного торта:

В сотейник высыпаем желатин, заливаем водой и ожидаем набухания 15 минут. В это время смешиваем в отдельной таре творог со сметаной, классическим и ванильным сахарами. Погружным блендером взбиваем творожную смесь до однородной кремовой массы.

В форму для выпекания или кондитерское кольцо (18 см диаметр) выкладываем на дно и стенки пергамент, смазываем растительным маслом. На водяной бане растапливаем желатин, не доводя до кипения.

На дно формы выкладываем печенье. Желательно его разломить на несколько маленьких частей.

Смешиваем творожную массу с желатином, а затем добавляем клубнику, смородину и малину.

Полученную смесь перекладываем на слой из печенья, разравниваем по поверхности.

Отправляем торт на пару часов в холодильник для застывания.

Украшать торт надо перед тем, как отправить в холодильник. В качестве декора может выступать шоколад, ягоды и иные фрукты.