Самый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без муки

Клубника — это довольно удивительная ягода, которая растет на территории нашей страны. Многие выращивают клубнику в собственных огородах, так как в магазинах эта ягода стоит дорого.
Клубника имеет младшего сородича — землянику. В ботанических книгах оба вида ягод относятся к одному биологическому роду.
Употреблять в пищу клубнику обязательно нужно людям, страдающим нехваткой витамина С. Ягода обладает большим скоплением этого витамина.
Расскажем, как приготовить вкусный десерт к чаю из клубники.
Ингредиенты для клубничного торта:
- клубника — 300 г;
- малина — 300 г;
- чёрная смородина — 200 г;
- творог — 300 г;
- сметана — 500 г;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар 10 г;
- желатин — 40 г;
- вода — 100 мл;
- печенье — 200 г.
Приготовление клубничного торта:
В сотейник высыпаем желатин, заливаем водой и ожидаем набухания 15 минут. В это время смешиваем в отдельной таре творог со сметаной, классическим и ванильным сахарами. Погружным блендером взбиваем творожную смесь до однородной кремовой массы.
В форму для выпекания или кондитерское кольцо (18 см диаметр) выкладываем на дно и стенки пергамент, смазываем растительным маслом. На водяной бане растапливаем желатин, не доводя до кипения.
На дно формы выкладываем печенье. Желательно его разломить на несколько маленьких частей.
Смешиваем творожную массу с желатином, а затем добавляем клубнику, смородину и малину.
Полученную смесь перекладываем на слой из печенья, разравниваем по поверхности.
Отправляем торт на пару часов в холодильник для застывания.
Украшать торт надо перед тем, как отправить в холодильник. В качестве декора может выступать шоколад, ягоды и иные фрукты.