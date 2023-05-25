Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

Сейчас мы понимаем значение слова десерт как нечто сладкое, пышное, с кремом и нежным бисквитом. Но примерно 200 лет назад десерт означал нечто другое. Для элиты десертом были различные кондитерские яства, а для более нищих слоев населения десерт — это объедки со стола.

Многие не могли позволить себе купить сахар, поэтому про булочки и пирожные люди не знали. Кондитерские изделия заменялись на ягоды и фрукты, а также пироги.

Сейчас десерт может позволить себе любой человек. В магазинах большое разнообразие пирожных. Мы рекомендуем приготовить домашний пышный десерт.

Ингредиенты теста для летнего десерта:

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г;

ванильный сахара — 8 г;

соль — щепотка;

мука — 80 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

цедра лимона;

кипяток — 10 мл.

Ингредиенты для малинового варенья:

малина — 600 г;

сахар — 50 г;

лимонный сок — 2 ст. л.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр — 700 г;

сливки 33% — 600 г;

сахарная пудра — 130 г;

желатин- 9 г;

вода — 60 мл;

печенья савоярди — 14 шт.

Ингредиенты для желе:

желатин — 3 г;

вода — 20 мл.

Приготовление летнего десерта:

Яйца в миске смешиваем с классическим и ванильным сахарами, солью при помощи миксера. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто.

В тесто высыпаем лимонную цедру, вливаем кипяток и перемешиваем. Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем по поверхности.

Выпекать бисквит нужно при 180 градусах 25 минут.

Для приготовления малинового варенья надо высыпать ягоду в сковороду, полить лимонным соком, добавить сахар. Готовить ягоду нужно на среднем огне 6 минут.

Далее требуется пропустить ягоду через сито. Для приготовления крема надо смешать желатин с водой. Сливочный сыр соединяем со сливками и сахарной пудрой, взбиваем до однородности миксером.

Смешиваем густую часть варенья с ⅓ частью крема и с желатиновой водой. Распределяем слой крема по бисквиту, убираем в холодильник на час до застывания.

Потом нужно второй частью крема покрыть верхний слой десерта. Печенье смачиваем в молоке, покрываем им верхний слой десерта. На печенье выкладываем третью часть крема, ровно распределяем по поверхности.

До застывания убираем десерт на час в холодильник. Жидкость из-под варенья смешиваем с желатином и водой, распределяем по верхушке десерта. Снова кладем десерт в холодильник — на 4 часа.

В результате получается многослойный десерт из малины. Готовится десерт долго, но потраченное время того стоит.