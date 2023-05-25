Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

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Сейчас мы понимаем значение слова десерт как нечто сладкое, пышное, с кремом и нежным бисквитом. Но примерно 200 лет назад десерт означал нечто другое. Для элиты десертом были различные кондитерские яства, а для более нищих слоев населения десерт — это объедки со стола.

Многие не могли позволить себе купить сахар, поэтому про булочки и пирожные люди не знали. Кондитерские изделия заменялись на ягоды и фрукты, а также пироги.

Сейчас десерт может позволить себе любой человек. В магазинах большое разнообразие пирожных. Мы рекомендуем приготовить домашний пышный десерт.

Ингредиенты теста для летнего десерта:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахара — 8 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • цедра лимона;
  • кипяток — 10 мл.

Ингредиенты для малинового варенья:

  • малина — 600 г;
  • сахар — 50 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Ингредиенты для крема:

  • сливочный сыр — 700 г;
  • сливки 33% — 600 г;
  • сахарная пудра — 130 г;
  • желатин- 9 г;
  • вода — 60 мл;
  • печенья савоярди — 14 шт.

Ингредиенты для желе:

  • желатин — 3 г;
  • вода — 20 мл.

Приготовление летнего десерта:

Яйца в миске смешиваем с классическим и ванильным сахарами, солью при помощи миксера. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто.

В тесто высыпаем лимонную цедру, вливаем кипяток и перемешиваем. Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем по поверхности.

Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

Выпекать бисквит нужно при 180 градусах 25 минут.

Для приготовления малинового варенья надо высыпать ягоду в сковороду, полить лимонным соком, добавить сахар. Готовить ягоду нужно на среднем огне 6 минут.

Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

Далее требуется пропустить ягоду через сито. Для приготовления крема надо смешать желатин с водой. Сливочный сыр соединяем со сливками и сахарной пудрой, взбиваем до однородности миксером.

Смешиваем густую часть варенья с ⅓ частью крема и с желатиновой водой. Распределяем слой крема по бисквиту, убираем в холодильник на час до застывания.

Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

Потом нужно второй частью крема покрыть верхний слой десерта. Печенье смачиваем в молоке, покрываем им верхний слой десерта. На печенье выкладываем третью часть крема, ровно распределяем по поверхности.

Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

До застывания убираем десерт на час в холодильник. Жидкость из-под варенья смешиваем с желатином и водой, распределяем по верхушке десерта. Снова кладем десерт в холодильник — на 4 часа.

Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

В результате получается многослойный десерт из малины. Готовится десерт долго, но потраченное время того стоит.

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