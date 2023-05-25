Самый популярный десерт этого лета. Сливочный малиновый торт за 15 минут

Сейчас мы понимаем значение слова десерт как нечто сладкое, пышное, с кремом и нежным бисквитом. Но примерно 200 лет назад десерт означал нечто другое. Для элиты десертом были различные кондитерские яства, а для более нищих слоев населения десерт — это объедки со стола.
Многие не могли позволить себе купить сахар, поэтому про булочки и пирожные люди не знали. Кондитерские изделия заменялись на ягоды и фрукты, а также пироги.
Сейчас десерт может позволить себе любой человек. В магазинах большое разнообразие пирожных. Мы рекомендуем приготовить домашний пышный десерт.
Ингредиенты теста для летнего десерта:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахара — 8 г;
- соль — щепотка;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- цедра лимона;
- кипяток — 10 мл.
Ингредиенты для малинового варенья:
- малина — 600 г;
- сахар — 50 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр — 700 г;
- сливки 33% — 600 г;
- сахарная пудра — 130 г;
- желатин- 9 г;
- вода — 60 мл;
- печенья савоярди — 14 шт.
Ингредиенты для желе:
- желатин — 3 г;
- вода — 20 мл.
Приготовление летнего десерта:
Яйца в миске смешиваем с классическим и ванильным сахарами, солью при помощи миксера. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто.
В тесто высыпаем лимонную цедру, вливаем кипяток и перемешиваем. Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем тесто и равномерно распределяем по поверхности.
Выпекать бисквит нужно при 180 градусах 25 минут.
Для приготовления малинового варенья надо высыпать ягоду в сковороду, полить лимонным соком, добавить сахар. Готовить ягоду нужно на среднем огне 6 минут.
Далее требуется пропустить ягоду через сито. Для приготовления крема надо смешать желатин с водой. Сливочный сыр соединяем со сливками и сахарной пудрой, взбиваем до однородности миксером.
Смешиваем густую часть варенья с ⅓ частью крема и с желатиновой водой. Распределяем слой крема по бисквиту, убираем в холодильник на час до застывания.
Потом нужно второй частью крема покрыть верхний слой десерта. Печенье смачиваем в молоке, покрываем им верхний слой десерта. На печенье выкладываем третью часть крема, ровно распределяем по поверхности.
До застывания убираем десерт на час в холодильник. Жидкость из-под варенья смешиваем с желатином и водой, распределяем по верхушке десерта. Снова кладем десерт в холодильник — на 4 часа.
В результате получается многослойный десерт из малины. Готовится десерт долго, но потраченное время того стоит.