Самый простой и демократичный. Салат «Обжорка» с курицей

История салатов началась в Древней Греции. В данной империи люди трепетно относились к своему телу, а точнее физической форме. Для того, чтобы сохранять тело красивым и рельефным, приходилось правильно питаться. Наверное, по этой причине многие салаты до сих пор считаются полезной пищей.
Однако, у греков салаты состояли лишь из зелени и лука. Даже заправку для салатов придумали позднее. Сейчас салаты имеют иное значение. Это блюдо также закуска.
Расскажем о том, как приготовить вкусный салат “Обжорка” с курицей.
Ингредиенты для салата “Обжорка”:
- куриное филе — 400 г;
- морковь — 2 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 4 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — ½ ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление салата “Обжорка”:
Обрабатываем куриное мясо от пленки, промываем и отвариваем до готовности. В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, измельчаем морковь на крупных резцах терки.
Остывшее куриное филе рвем на волокна. В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем морковь 2-3 минуты.
Далее обновляем масло на сковороде, обжариваем отдельно лук 2-4 минуты до мягкости. Шинкуем мелко зубчики чеснока, нарезаем соломкой маринованные огурцы.
Смешиваем в салатнике куриное мясо, обжаренные морковь и лук, чеснок, маринованные огурцы. Солим и заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
В итоге мы имеем оригинальный сытный салат с курицей. Для блюда можно использовать также куриное бедро, голень или грудку.