Самый простой и демократичный. Салат «Обжорка» с курицей

История салатов началась в Древней Греции. В данной империи люди трепетно относились к своему телу, а точнее физической форме. Для того, чтобы сохранять тело красивым и рельефным, приходилось правильно питаться. Наверное, по этой причине многие салаты до сих пор считаются полезной пищей.

Однако, у греков салаты состояли лишь из зелени и лука. Даже заправку для салатов придумали позднее. Сейчас салаты имеют иное значение. Это блюдо также закуска.

Расскажем о том, как приготовить вкусный салат “Обжорка” с курицей.

Ингредиенты для салата “Обжорка”:

куриное филе — 400 г;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата “Обжорка”:

Обрабатываем куриное мясо от пленки, промываем и отвариваем до готовности. В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, измельчаем морковь на крупных резцах терки.

Остывшее куриное филе рвем на волокна. В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем морковь 2-3 минуты.

Далее обновляем масло на сковороде, обжариваем отдельно лук 2-4 минуты до мягкости. Шинкуем мелко зубчики чеснока, нарезаем соломкой маринованные огурцы.

Смешиваем в салатнике куриное мясо, обжаренные морковь и лук, чеснок, маринованные огурцы. Солим и заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем оригинальный сытный салат с курицей. Для блюда можно использовать также куриное бедро, голень или грудку.