Самый простой и вкусный салат. Так готовила моя бабушка: теперь это мой любимый рецепт

Сейчас можно приготовить различные рецепты салатов, будь то Цезарь, Греческий, Оливье или Сельдь под Шубой. Однако, человечество не всегда знало столь большое разнообразие салатов.

Эпоха нашинкованных овощей и фруктов в формате отдельного кушанья началась в Древней Греции. Люди нарезали мелко фрукты и подавали к столу. Также были распространены салаты из зелени. При этом, никто не готовил салаты из овощей.

Спустя большой промежуток времени в разных странах в салаты начали добавлять овощи, мясо, рыбу и сыры. Результат нравился поварам, что породило тренд на салаты. Расскажем о приготовлении одного из простых салатов.

Ингредиенты для салата:

копченая колбаса — 70 г;

маринованные огурцы — 2 шт.;

яйца отварные — 2 шт.;

сухари — 30 г;

фасоль консервированная — 80 г;

майонез — ст. л.

Приготовление салата:

Нарезаем тонкими брусочками копченую колбасу, аналогично измельчаем маринованные огурцы. Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем и очищаем. Нарезаем яйца на маленький кубик.

Выкладываем в салатник колбасу, яйца и маринованные огурцы. Добавляем к салату сухари и консервированную фасоль. Заранее фасоль избавляем от жидкости.

Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.

В итоге мы получаем простой порционный салат из бюджетных ингредиентов. Украсить блюдо можно зеленью — петрушкой и укропом.