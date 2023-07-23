Самый простой и вкусный салат. Так готовила моя бабушка: теперь это мой любимый рецепт

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Сейчас можно приготовить различные рецепты салатов, будь то Цезарь, Греческий, Оливье или Сельдь под Шубой. Однако, человечество не всегда знало столь большое разнообразие салатов.

Эпоха нашинкованных овощей и фруктов в формате отдельного кушанья началась в Древней Греции. Люди нарезали мелко фрукты и подавали к столу. Также были распространены салаты из зелени. При этом, никто не готовил салаты из овощей.

Спустя большой промежуток времени в разных странах в салаты начали добавлять овощи, мясо, рыбу и сыры. Результат нравился поварам, что породило тренд на салаты. Расскажем о приготовлении одного из простых салатов.

Ингредиенты для салата:

  • копченая колбаса — 70 г;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • яйца отварные — 2 шт.;
  • сухари — 30 г;
  • фасоль консервированная — 80 г;
  • майонез — ст. л.

Приготовление салата:

Нарезаем тонкими брусочками копченую колбасу, аналогично измельчаем маринованные огурцы. Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем и очищаем. Нарезаем яйца на маленький кубик.

Выкладываем в салатник колбасу, яйца и маринованные огурцы. Добавляем к салату сухари и консервированную фасоль. Заранее фасоль избавляем от жидкости.

Самый простой и вкусный салат. Так готовила моя бабушка: теперь это мой любимый рецепт

Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.

Самый простой и вкусный салат. Так готовила моя бабушка: теперь это мой любимый рецепт

В итоге мы получаем простой порционный салат из бюджетных ингредиентов. Украсить блюдо можно зеленью — петрушкой и укропом.

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