Самый простой рецепт печенья: готовлю за 15 минут. Намного вкуснее, чем в магазине

О том, как много печенья сейчас можно увидеть в магазине, говорит старшее поколение людей. Для пожилых жителей страны сложно представить, чтобы в таком выборе сладостей невозможно было бы найти что-то вкусное. Однако, судя по качеству ныне изготавливаемого печенья, такое вполне возможно.

Дело в том, что многие производители используют в печенье пальмовое масло, сухое молоко и усилители вкуса. Печенье становится приторным из-за начинки или добавок в тесте.

Поэтому стоит отказаться от магазинного печенья в пользу домашнего.

Ингредиенты для домашнего печенья:

Мука — 300 г;

Сахарная пудра — 100 г;

Сливочное масло — 200 г;

Яичный белок — 2 шт.;

Ванилин — щепотка;

Соль — ¼ ч. л.

Приготовление домашнего печенья:

К размягченному сливочному маслу высыпаем сахарную пудру, соль и ванилин, слегка перемешиваем. Взбиваем компоненты миксером 3-4 минуты до образования пышной массы.

Добавляем к сливочной массе белки, продолжаем взбивать до получения нежного пышного крема. К кремовой текстуре просеиваем муку, аккуратно лопаткой замешиваем тесто.

Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Застилаем противень пергаментом, формируем на поверхности красивое печенье.

Выпекаем печенье в духовом шкафу при 180 градусах 13-15 минут.

В итоге получается сладкое нежное печенье. Для красивого узора используются разные кондитерские насадки, но можно и без них сделать красивое печенье.