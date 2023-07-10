Самый простой рецепт печенья: готовлю за 15 минут. Намного вкуснее, чем в магазине

О том, как много печенья сейчас можно увидеть в магазине, говорит старшее поколение людей. Для пожилых жителей страны сложно представить, чтобы в таком выборе сладостей невозможно было бы найти что-то вкусное. Однако, судя по качеству ныне изготавливаемого печенья, такое вполне возможно.
Дело в том, что многие производители используют в печенье пальмовое масло, сухое молоко и усилители вкуса. Печенье становится приторным из-за начинки или добавок в тесте.
Поэтому стоит отказаться от магазинного печенья в пользу домашнего.
Ингредиенты для домашнего печенья:
- Мука — 300 г;
- Сахарная пудра — 100 г;
- Сливочное масло — 200 г;
- Яичный белок — 2 шт.;
- Ванилин — щепотка;
- Соль — ¼ ч. л.
Приготовление домашнего печенья:
К размягченному сливочному маслу высыпаем сахарную пудру, соль и ванилин, слегка перемешиваем. Взбиваем компоненты миксером 3-4 минуты до образования пышной массы.
Добавляем к сливочной массе белки, продолжаем взбивать до получения нежного пышного крема. К кремовой текстуре просеиваем муку, аккуратно лопаткой замешиваем тесто.
Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Застилаем противень пергаментом, формируем на поверхности красивое печенье.
Выпекаем печенье в духовом шкафу при 180 градусах 13-15 минут.
В итоге получается сладкое нежное печенье. Для красивого узора используются разные кондитерские насадки, но можно и без них сделать красивое печенье.