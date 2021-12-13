Самую высокую в Крыму елку установили в аэропорту Симферополь

Промышленные альпинисты установили 12-метровую новогоднюю елку в пассажирском терминале международного аэропорта Симферополь, передает пресс-служба воздушной гавани.

В Симферополе приступили к установке главной новогодней ели города «Она считается самой высокой в Крыму из установленных в помещении. Елку украшает около 1000 игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году елочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные», — уточнили в сообщении.

Новогодняя елка находится на первом этаже общедоступной зоны терминала возле стоек регистрации. Монтаж конструкции велся в течение двух дней. В аэропорту она будет радовать посетителей все новогодние и рождественские праздники.