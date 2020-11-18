Санаторно-курортная отрасль Крыма успешно прошла пиковые нагрузки в период пандемии

Это случилось впервые с постсоветских времен

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы функционирования санаторно-курортной и туристической отраслей Крыма обсуждались на пресс-конференции, организованной при участии Российского союза туриндустрии.

Министр туризма РК Вадим Волченко отметил, что сейчас имеют большое значение не только социальное дистанцирование и масочный режим, но и профилактика в целом. Глава ведомства пояснил, что она должна быть комплексной и включать в себя активный образ жизни, правильное питание, витамины, профилактика хронических заболеваний, которые осложняются коронавирусной инфекцией.

-Это все то, ради чего был создан санаторно-курортный комплекс, и это то, на чем основываются его перспективы развития и максимальная затребованность, – подчеркнул Волченко.

Из-за карантина многие российские здравницы столкнулись с возросшим из-за отложенного спроса потоком отдыхающих. Крымские санатории — не исключение. Они, по словам министра, в этом году впервые с постсоветских времен прошли пиковые нагрузки. Несмотря на сложности, вспышек заболеваемости в объектах размещения удалось не допустить. Волченко добавил, что это еще раз подтверждает высокий профессионализм работников турсферы.

Одной из важнейших задач, которые теперь ставят перед собой санатории -обеспечить массовую реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус.