Санкции Зеленского помогут «раскрутке» СевГУ на мировой арене – ректор

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Тот факт, что Севастопольский госуниверситет попал под украинские санкции, поспособствует «раскрутке» вуза, в том числе на мировой арене. Об этом сообщают в пресс-службе образовательного учреждения со ссылкой на его ректора Владимира Нечаева.

«Это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. Понятно, что решение украинских властей попадает не только в украинские и российские ленты новостей, но и в новости ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление — Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с сетью «Спортмастер» и предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», — прокомментировал ситуацию Владимир Нечаев.

Ректор подчеркнул: до этого момента ни одно образовательное учреждение не попадало в списки антироссийских санкций.

«Было много антироссийских санкций, но я не слышал, чтобы в них попадали университеты. Нужно было совершить выдающееся, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так. Никакой антиукраинской политики университет не реализует. Возможно, каким-то образом это связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей. Наверное, для нас это признание весомости и значимости Севастопольского университета», — подвёл итог Нечаев.

По его мнению, решение украинских властей демонстрирует, что СевГУ «представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины». Как сообщил ректор, в вузе учатся украинские студенты, но сейчас их меньше, чем раньше – они уже не составляют большинство иностранных студентов. В основном это молодёжь из Донецка и Луганска. Владимир Нечаев считает, что в целом абитуриенты из Украины «не слишком нацелены на российские вузы»

«В основном поступает те, чьи семьи предполагают переезд в Россию. Они выбирают наш университет, потому что у нас очень серьезный набор востребованных специальностей: технических, гуманитарных, социально-экономических», — сказал ректор СевГУ.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против 18 компаний, среди которых помимо Севастопольского государственного университета сеть магазинов «Спортмастер, зарегистрированные в России компании: «НЗНП Менеджмент», «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Фармацевт плюс», «Дон Экспорт», «ИСС-Софт», «ИндаСофт», «Роузвуд Шиппинг», «Донские Угли», «БИОТЭК», «Гемодженикс», «Медоборудование», «Тосол-Синтез трейдинг».