Сашими – это традиционное блюдо японской кухни в виде нарезанных по особым правилам (хира гири – ломтиками, кадзу гири – кубиками и др.) сырых и высочайшего качества рыбы и морепродуктов. Подается рыба на слое дайкона с дополнением огурцом, лимоном, разными соусами и специями. Самыми популярными сашими являются с лососем (сяке), с тунцом (оторо) и с угрем (унаги). Эту закуску в домашних условиях приготовить несложно.

Сашими из лосося в домашних условиях

Сашими из лосося в домашних условиях является самым популярным и самым вкусным в сравнении с другими видами рыбы. Лосось нужно использовать, выращенный на ферме и свободный от паразитов, свежий и качественный. Нарезается лосось для сашими ломтиками длиной в 5 см и толщиной в 1 см. В этом рецепте дополняем сашими зеленой редькой с морковью и подаем с васаби и соевым соусом.

Ингредиенты –+3 порц.

Лосось 300 гр.

Морковь 200 гр.

Редька зелёная 200 гр.

Васаби 7 гр.

Соус соевый 20 мл.

Шаги 10 мин.

Как приготовить сашими домашних условиях? Выбранный кусок лосося очистите от чешуи, аккуратно удалите кожу и все косточки. Затем острым ножом филе нарежьте тонкими ломтиками и уложите на блюдо для подачи. Очистите и промойте морковь с зеленой редькой. Ее можно заменить таким же количеством дайкона. С помощью кухонного комбайна или корейской терки эти овощи измельчите тонкой стружкой. Для подачи подготовьте качественный соевый соус и васаби. Уложите овощную стружку рядом с нарезкой лосося. Добавьте на блюдо немного васаби, а соус налейте в пиалу. Приготовленное сашими из лосося в домашних условиях сразу сервируйте на стол, а кушают его с помощью палочек. Приятного аппетита!

Сашими из тунца

Сашими из тунца является закуской деликатесной и специфической, рассчитанной на любителя этой рыбы. Для сашими подходит только брюшная часть тушки, как более жирная и нежная. Нарезается тунец для сашими небольшими кубиками (кадзу гири) и подается маленькими порциями с соевым соусом. В этом рецепте дополним тунец зеленым луком, но можно соломкой дайкона.

Время готовки: 5 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Тунец свежий (филе) – 200 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соевый соус цитрусовый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежее качественное филе тунца промойте холодной водой и салфеткой хорошо обсушите. Затем острым ножом нарежьте тунца небольшими кубиками или прямоугольными брусочками.

Шаг 2. Пучок зеленого лука промойте, также обсушите салфеткой и нарежьте небольшими одинаковыми колечками.

Шаг 3. Нарезку тунца переложите на небольшую сервировочную тарелку. Полейте рыбу цитрусовым соевым соусом и равномерно посыпьте нарезкой зеленого лука.

Шаг 4. Приготовленное сашими из тунца сразу подавайте к столу, не забыв про палочки.

Шаг 5. И, как вариант, сашими из тунца можно подать со стружкой дайкона. Приятного аппетита!

Сашими из креветок

Креветки, как другие морепродукты сырыми не кушают, поэтому для приготовления сашими с креветками в ресторанах берут глубоководную креветку «Амаэби», а в домашних условиях можно использовать только сырые аргентинские креветки. В этом рецепте дополним креветки свежим огурцом, листьями салата, лимоном и для подачи приготовим два вида соуса. Количество ингредиентов выбираем по вкусу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Креветки аргентинские – 200 гр.

Огурец длинный – ½ шт.

Перец острый – ½ стручка.

Листья салата – по вкусу.

Зеленый лук – 1 перо.

Соевый соус – 2 ст.л.

Кунжутное масло – 2 ст.л.

Рыбный соус – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты для сашими.

Шаг 2. Заранее и в естественных условиях разморозьте аргентинские креветки. Их почистите промойте и обсушите на бумажном полотенце.

Шаг 3. Зеленый лук промойте, нарежьте косыми кусочками и переложите в отдельную пиалу.

Шаг 4. Залейте его через ситечко соком половины лимона.

Шаг 5. Затем добавьте 2 ложки кунжутного масла, перемешайте и оставьте на 20 минут. Это будет один вид соуса для сашими.

Шаг 6. Тонкими колечками нарежьте половину стручка острого перца.

Шаг 7. Переложите его в другую пиалу, залейте 2 ложками соевого соуса и можете добавить, если у вас есть, пару капель рыбного соуса. Оставьте на 20 минут для настаивания.

Шаг 8. Очень острым ножом, чтобы на раздавить, разрежьте креветки на продольные половинки.

Шаг 9. Половину длинного огурца промойте и нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 10. На плоскую сервировочную тарелку уложите промытые салатные листья. Поверх их уложите креветки. Дополните блюдо нарезкой огурца и ломтиками половины лимона. Приготовленные сашими из креветок сразу подайте на стол с двумя видами соусов. Приятного аппетита!

Как приготовить сашими из гребешка

Гребешок является изысканным морским деликатесом с нежной текстурой, приятным сладким вкусом и множеством полезных свойств, поэтому сашими из гребешков получаются очень вкусными, а в домашних условиях их приготовить несложно. Для сашими идеально подходит гребешок свежий, но найти его невозможно, а из замороженного блюдо получится не хуже, только лучше взять гребешок крупный. В этом рецепте сашими из гребешка дополним свежими овощами, лимоном и подаем с васаби, имбирем и соевым соусом.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Гребешок – 120 гр.

Огурец – 20 гр.

Редис – 1 шт.

Имбирь маринованный – 10 гр.

Васаби – 10 гр.

Лимон – 1 ломтик.

Соевый соус – 1 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту и нужному вам количеству порций, простой набор ингредиентов для сашими. Гребешок заранее разморозить в естественных условиях.

Шаг 2. Овощи промыть, обсушить салфеткой, нарезать тонкими слайсами и красиво выложить на сервировочную тарелку.

Шаг 3. Размороженные гребешки так же обсушить салфеткой, разрезать на одинаковые кружки и уложить рядом с овощной нарезкой. По краю тарелки положить свернутый ломтик имбиря и немного васаби.

Шаг 4. Петрушку разобрать на листики и равномерно посыпать сашими. Добавить на тарелку дольку лимона.

Шаг 5. Приготовленное сашими из гребешка сразу сервировать на стол и в небольшой соуснице подать к нему качественный соевый соус. Приятного аппетита!

Сашими из угря

Сашими из угря готовится, как и сашими из другой рыбы, только угорь сырым не употребляется. Рыба это деликатесная, редкая и у нас можно приобрести только угря «Унаги», то есть копченого по специальной технологии. В сашими угорь дополняется традиционными свежими овощами и подается с имбирем, васаби и соевым соусом.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Угорь унаги – 100 гр.

Дайкон – 70 гр.

Огурец – 10 гр.

Морковь – 10 гр.

Имбирь маринованный – по вкусу.

Васаби – по вкусу.

Соевый соус – по вкусу.

Лимон – для декора.

Свежая зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дайкон и морковь очистите от кожуры, промойте вместе огурцом и салфеткой обсушите. Любым кухонным гаджетом или острым ножом овощи измельчите тонкой длинной соломкой.

Шаг 2. Если дайкон горчит, то на 10 минут замочите его в ледяной воде и затем так же обсушите.

Шаг 3. Угря «Унаги» аккуратно и косыми срезами нарежьте тонкими одинаковыми ломтиками.

Шаг 4. На плоскую тарелку уложите соломку овощей. Поверх их уложите нарезку угря и полейте его соевым соусом. По краю тарелки положите ломтики маринованного имбиря и васаби. Приготовленное сашими из угря декорируйте ломтиком лимона, веточкой зелени и сразу сервируйте на стол. Приятного аппетита!

Сашими из лосося с авокадо

Сашими из лосося с авокадо отличается от традиционного сашими дополнительными ингредиентами, но вкус закуски легкий и освежающий. Лосось нарезается тонкими ломтиками или берется уже готовый и нарезанный для сашими. В этом рецепте дополняем лосось нарезкой авокадо с огурцом и специальной заправкой, подобно салату, но можно эти ингредиенты сложить послойно и сверху поместить ломтики лосося.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Лосось – 150 гр.

Авокадо – ½ шт.

Огурец – 1 шт.

Помидоры черри – 5 шт.

Для заправки:

Соевый соус – 1 ч.л.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Кунжутное масло – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Ростки люцерны – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу приготовьте заправку к сашими. В пиале смешайте все указанные ингредиенты и перелейте ее в тарелку для сашими.

Шаг 2. Ломтиками нарежьте филе лосося или возьмите готовое для сашими.

Шаг 3. Авокадо разрежьте пополам и нарежьте средними кусочками произвольной формы.

Шаг 4. Свежий огурец нарежьте косыми тонкими ломтиками.

Шаг 5. Помидоры черри разрежьте на половинки.

Шаг 6. В тарелку поверх заправки уложите нарезку всех ингредиентов и немного перемешайте. Приготовленное сашими с авокадо декорируйте ростками люцерны и сразу подайте на стол. Приятного аппетита!