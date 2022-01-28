Сажаем огурцы на рассаду. Лента капельного орошения

В какую почву сажать?

Грунт для посадки рассады огурцов должен быть питательным и в меру рыхлым. Готовые смеси, в составе которых уже имеются удобрения, можно приобрести в магазине.

Если же необходимые компоненты имеются в наличии и дома, субстрат будет несложно сделать самостоятельно, смешав в равных количествах:

песок;

торф;

перегной;

дерновую землю.

Из удобрений на 5 кг такой почвосмеси следует добавить:

полстакана золы;

по 15 г нитрофоски и мочевины.

В последнее время набирает все больше популярности посадка в горячие опилки. Подробнее ознакомиться с этим способом можно на сайте www.Glav-Dacha.ru.

Особенности посева

Огурцы относятся к тем культурам, которые категорически не переносят пикировку, поэтому высаживать пророщенные семечки следует сразу в отдельные емкости, без использования общего контейнера. Лучший результат получается при посадке огурцов на рассаду в бумажные стаканчики – в таком случае на грядку их можно сажать, не вынимая из стакана, что исключает повреждение корешков, а бумага со временем размокнет и разложится в земле. Чтобы придать устойчивость бумажному стакану, его ставят в обычный горшок.

В один стаканчик следует сажать не более семечек, при этом сильно заглублять их не нужно. На первое время емкости накрывают пленкой до появления всходов и помещают в комнату с температурой не менее 23 градусов тепла.

Требования к уходу

После прорастания семечек укрытие можно снять и на несколько дней понизить температуру содержания рассады до 16 градусов тепла. Затем вернуть растишек в тепло и обеспечить им:

хорошее освещение (при необходимости установить подсветку);

ежедневный полив, для этого стоит купить ленту капельного полива высокого качества;

двухкратную корневую подкормку: мочевиной – когда рассаде исполнится 2 недели, и еще через неделю полить раствором из нитрофоски и золы.

Когда кустики подрастут сантиметров на 10 в высоту, сформируют крепенькие стебельки с насыщенно-зелеными листочками, их можно будет пересадить на грядку.