Сажаем огурцы на рассаду. Лента капельного орошения

В какую почву сажать?
Грунт для посадки рассады огурцов должен быть питательным и в меру рыхлым. Готовые смеси, в составе которых уже имеются удобрения, можно приобрести в магазине.
Если же необходимые компоненты имеются в наличии и дома, субстрат будет несложно сделать самостоятельно, смешав в равных количествах:
- песок;
- торф;
- перегной;
- дерновую землю.
Из удобрений на 5 кг такой почвосмеси следует добавить:
- полстакана золы;
- по 15 г нитрофоски и мочевины.
В последнее время набирает все больше популярности посадка в горячие опилки. Подробнее ознакомиться с этим способом можно на сайте www.Glav-Dacha.ru.
Особенности посева
Огурцы относятся к тем культурам, которые категорически не переносят пикировку, поэтому высаживать пророщенные семечки следует сразу в отдельные емкости, без использования общего контейнера. Лучший результат получается при посадке огурцов на рассаду в бумажные стаканчики – в таком случае на грядку их можно сажать, не вынимая из стакана, что исключает повреждение корешков, а бумага со временем размокнет и разложится в земле. Чтобы придать устойчивость бумажному стакану, его ставят в обычный горшок.
В один стаканчик следует сажать не более семечек, при этом сильно заглублять их не нужно. На первое время емкости накрывают пленкой до появления всходов и помещают в комнату с температурой не менее 23 градусов тепла.
Требования к уходу
После прорастания семечек укрытие можно снять и на несколько дней понизить температуру содержания рассады до 16 градусов тепла. Затем вернуть растишек в тепло и обеспечить им:
- хорошее освещение (при необходимости установить подсветку);
- ежедневный полив, для этого стоит купить ленту капельного полива высокого качества;
- двухкратную корневую подкормку: мочевиной – когда рассаде исполнится 2 недели, и еще через неделю полить раствором из нитрофоски и золы.
Когда кустики подрастут сантиметров на 10 в высоту, сформируют крепенькие стебельки с насыщенно-зелеными листочками, их можно будет пересадить на грядку.